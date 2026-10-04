Avrupa Uzay Ajansı kendi yörünge istasyonunu kurmayı planlıyor

·6·Teknoloji
Avrupa Uzay Ajansı kendi yörünge istasyonunu kurmayı planlıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2030 yılında hizmet dışı bırakılacak olması nedeniyle, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) alçak Dünya yörüngesinde sürdürülebilir bir varlık sağlamak için adımlar atıyor. ixbt.com'un haberine göre, Avrupa ülkelerinin uzay programlarını genişletme girişimini desteklemesinin ardından ajans, bağımsız bir yörünge istasyonu oluşturma olanaklarını araştırmaya başladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu stratejik belge; alçak Dünya yörüngesi, Ay ve Mars'ın keşfi ile mürettebat taşıma sistemlerinin geliştirilmesi konusunda bağımsız bir kapasite oluşturulmasını öngörüyor. Bu adım, Avrupa'nın dış ortaklara olan bağımlılığını azaltmayı ve uzaya bağımsız erişimi sağlamayı amaçlıyor.

Bağımsız taşıyıcılar ve yeni roketler

Bununla birlikte Avrupa, kendi uzay aracı fırlatma kapasitelerini hızla genişletiyor. European Launcher Challenge programı kapsamında, Isar Aerospace şirketinin Spectrum roketi ikinci denemesinde başarıyla yörüngeye ulaştı.

Yeni roketler, gelecekte artması beklenen talebi karşılamak üzere tasarlanmış olup Ariane 6 ve Vega C gibi mevcut taşıyıcıları tamamlayacak. Bu roketlerin fırlatma sıklığı da artan talep nedeniyle kademeli olarak artırılıyor.

Uluslararası iş birliği ve gelecek planları

ESA temsilcileri, uzay istasyonları geliştirme konusunda uzmanlaşmış Kaliforniya merkezli Vast şirketi ile iş birliği yapıyor. Şirket, gelecek yılın başında Haven-1 istasyonunun prototipini fırlatmayı planlıyor.

Haven-1 istasyonunun ilk insanlı seferinde ESA astronotu Arno Prost da yer alacak. Uzman için bu, kariyerindeki ilk uzay uçuşu olacak ve Avrupa için önemli bir deneyim teşkil ediyor.

Ajans başkanı, uluslararası ortakların programlarındaki değişikliklerin Avrupa projelerinin zayıf yönlerini ortaya çıkardığını belirtti. Bu nedenle Avrupa Birliği ülkeleri, diğer uzay güçleriyle iş birliğini sürdürürken kendi yetkinliklerini genişletmeye karar verdi.

AvrupaUzayESAYörünge İstasyonuTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Avrupa kendi insanlı uzay aracını geliştireceğini duyurduAvrupa kendi insanlı uzay aracını geliştireceğini duyurdu10 Eylül 21:52Avustralyalı HEO şirketi Çin'in Tiangong istasyonunu görüntülediAvustralyalı HEO şirketi Çin'in Tiangong istasyonunu görüntüledi25 Eylül 18:28Pikachu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda: Küçük kahraman yörüngedeki bilimsel görevdePikachu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda: Küçük kahraman yörüngedeki bilimsel görevde19 Eylül 18:25Avrupa uzay programı kapsamında ikinci fırlatma kompleksi inceleniyorAvrupa uzay programı kapsamında ikinci fırlatma kompleksi inceleniyor2 Ekim 00:57Avrupa'nın RFA ONE roketi testteki arıza nedeniyle hangara geri götürüldüAvrupa'nın RFA ONE roketi testteki arıza nedeniyle hangara geri götürüldü11 Ağustos 17:59Avrupa Ay Araştırmaları İçin İlk MAGPIE Keşif Aracına 65 Milyon Avro AyırdıAvrupa Ay Araştırmaları İçin İlk MAGPIE Keşif Aracına 65 Milyon Avro Ayırdı25 Temmuz 20:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı