Avrupa Uzay Ajansı kendi yörünge istasyonunu kurmayı planlıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2030 yılında hizmet dışı bırakılacak olması nedeniyle, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) alçak Dünya yörüngesinde sürdürülebilir bir varlık sağlamak için adımlar atıyor. ixbt.com'un haberine göre, Avrupa ülkelerinin uzay programlarını genişletme girişimini desteklemesinin ardından ajans, bağımsız bir yörünge istasyonu oluşturma olanaklarını araştırmaya başladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu stratejik belge; alçak Dünya yörüngesi, Ay ve Mars'ın keşfi ile mürettebat taşıma sistemlerinin geliştirilmesi konusunda bağımsız bir kapasite oluşturulmasını öngörüyor. Bu adım, Avrupa'nın dış ortaklara olan bağımlılığını azaltmayı ve uzaya bağımsız erişimi sağlamayı amaçlıyor.

Bağımsız taşıyıcılar ve yeni roketler

Bununla birlikte Avrupa, kendi uzay aracı fırlatma kapasitelerini hızla genişletiyor. European Launcher Challenge programı kapsamında, Isar Aerospace şirketinin Spectrum roketi ikinci denemesinde başarıyla yörüngeye ulaştı.

Yeni roketler, gelecekte artması beklenen talebi karşılamak üzere tasarlanmış olup Ariane 6 ve Vega C gibi mevcut taşıyıcıları tamamlayacak. Bu roketlerin fırlatma sıklığı da artan talep nedeniyle kademeli olarak artırılıyor.

Uluslararası iş birliği ve gelecek planları

ESA temsilcileri, uzay istasyonları geliştirme konusunda uzmanlaşmış Kaliforniya merkezli Vast şirketi ile iş birliği yapıyor. Şirket, gelecek yılın başında Haven-1 istasyonunun prototipini fırlatmayı planlıyor.

Haven-1 istasyonunun ilk insanlı seferinde ESA astronotu Arno Prost da yer alacak. Uzman için bu, kariyerindeki ilk uzay uçuşu olacak ve Avrupa için önemli bir deneyim teşkil ediyor.

Ajans başkanı, uluslararası ortakların programlarındaki değişikliklerin Avrupa projelerinin zayıf yönlerini ortaya çıkardığını belirtti. Bu nedenle Avrupa Birliği ülkeleri, diğer uzay güçleriyle iş birliğini sürdürürken kendi yetkinliklerini genişletmeye karar verdi.