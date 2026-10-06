Vivo V80 tanıtıldı: devasa batarya ve Zeiss kamera

·21·Teknoloji
Vivo V80 tanıtıldı: devasa batarya ve Zeiss kamera

Akıllı telefon pazarında orta segment, bir başka ilginç ve gelişmiş özelliklere sahip modelle zenginleşti. Hindistan pazarında resmen tanıtılan yeni Vivo V80, sınıfı için beklenmedik derecede yüksek performans, profesyonel düzeyde optikler ve rekor seviyede pil kapasitesini bir araya getiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, bu akıllı telefon teknik yetenekleriyle şimdiden alıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Cihaz, modern teknolojileri ve kullanıcı taleplerini tam anlamıyla karşılamasıyla öne çıkıyor. Özellikle kompakt bir gövdeye devasa özelliklerin sığdırılması uzmanlardan tam not aldı.

Ekran ve performans özellikleri

Yeni Vivo V80'in ön tarafında 6,59 inç diyagonal yüksek kaliteli bir AMOLED ekran bulunuyor. Ekran çözünürlüğü Full HD+ formatını destekliyor ve yenileme hızı 144 Hz'e ulaşıyor. Ayrıca, ekran için 5000 nit değerinde etkileyici bir tepe parlaklığı açıklanmış olup, bu sayede güneş ışığı altında bile verileri rahatça okumak mümkün. Parmak izi okuyucusu ise modern trendlere uygun olarak ekranın altına yerleştirilmiş.

Cihazın donanım platformunun temelini verimli çalışan Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi oluşturuyor. Yazılım tarafında ise en güncel sürümlerden biri olan Android 17 işletim sistemi tabanlı OriginOS 7 arayüzü tercih edilmiş. Bu kombinasyon, uygulamaların hızlı çalışmasını ve sistemin kararlılığını sağlıyor.

Optik ve pil kapasitesi

Akıllı telefonun en dikkat çekici yönlerinden biri, ünlü Zeiss markasıyla iş birliği içinde oluşturulan gelişmiş kamera bloğudur. Ana kamera, otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme sistemi ile donatılmış 50 megapiksellik Sony LYT-700V sensörüne sahip. Ayrıca, 3x optik zoom ve optik stabilizasyona sahip 50 megapiksellik Sony IMX882 telefoto modülü ile 8 megapiksellik ultra geniş açılı bir sensör bulunuyor. Ön kamera da 50 megapiksellik yüksek çözünürlüklü bir sensörle donatılmış.

Teknik özelliklerin bir diğer şaşırtıcı yanı ise bataryasıdır. Sadece 7,79 milimetre kalınlığındaki ince gövdede 7200 mAh kapasiteli devasa bir batarya yer alıyor. Cihaz, 90 W gücünde hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 210 gram ağırlığındaki akıllı telefon, alüminyum yan çerçeveye ve cam arka panele sahip.

Verilen bilgilere göre model, IP69 seviyesinde su ve toza karşı koruma standardına sahip. Ayrıca kullanıcılara NFC çipi, eSIM desteği, çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı imkanları sunuluyor. Şimdilik üretici tarafından Vivo V80 modelinin resmi fiyatları açıklanmadı.

VivoAkıllı TelefonZeissTeknolojiAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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