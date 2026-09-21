Vivo, Dimensity 9600 Pro işlemcili yeni X500 serisini tanıttı

Tanınmış Çinli şirket Vivo, mobil pazarda büyük ilgi uyandıran yeni amiral gemisi akıllı telefonları Vivo X500 Pro ve X500 Pro Max modellerini resmen tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu cihazlar dünyada ilk kez en yeni yüksek performanslı MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemci tabanında çalışıyor ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Gelişmiş ekran teknolojileri ve farklı boyutlar

Günümüzde kullanıcı taleplerinden yola çıkılarak, yeni modeller ekran konusunda da ciddi güncellemeler aldı. Akıllı telefonlar , BOE şirketi ile iş birliği içinde geliştirilen yeni Q11 floresan malzemeli ekranlarla donatıldı. Bu panel, 144 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızını ve 1 nit minimum donanım parlaklığını destekliyor.

Ayrıca ekranlar; Dolby Vision, HDR10+, Circular Polarization 2.0 teknolojileri ve SGS göz koruma sertifikasına sahip oldu. X500 Pro 6,36 inç kompakt ekrana sahipken, X500 Pro Max modeli 6,85 inç ve 2K çözünürlüklü Q11 Zeiss Master Color Screen ekran ile donatıldı.

Profesyonel Zeiss kameralar

Akıllı telefonların odak noktası kamera yetenekleridir. Her iki yeni cihaz da geliştirilmiş Zeiss optik sistemleriyle donatıldı. Ana modülde VCS 4.0 teknolojisi, Zeiss T* kaplaması ve istenmeyen ışığı engelleyen özel mavi cam kullanıldı. Yeni BlueTouch 900 sensörü ise 17 EV'ye kadar dinamik aralık sağlıyor.

X500 Pro Max modelinin en önemli özelliği, 1/1,4 inç Blueprint x Samsung HP0 sensörüne dayalı 200 megapiksellik Zeiss APO-telefoto lensin bulunmasıdır. Bu lens, kalite kaybı olmadan dört kat donanım zumu sunuyor. Standart X500 Pro da Blueprint x Sony LYTIA 610 sensörlü Zeiss APO-telefoto lens ile donatılmış olup, 85 mm odak uzaklığına sahiptir.

Batarya kapasitesi ve tanıtım detayları

Cihazların özerkliği de yüksek seviyede çözülmüş durumda. X500 Pro modeli 6510 mAh kapasiteli batarya ile çalışırken, X500 Pro Max doğrudan 8000 mAh batarya ile geldi. Her iki akıllı telefon da 90 W kablolu ve 40 W kablosuz şarj teknolojilerini destekliyor.

Alıcılara bu amiral gemilerini dört çekici renkte satın alma imkanı sunuluyor: Sunny Day, Sunset Glow, Night Photography ve Earth Echo. Ayrıca etkinlik kapsamında, serinin temel modeli olan standart Vivo X500 akıllı telefonu da kamuoyuna sunuldu.