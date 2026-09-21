Vivo, Zeiss ve Sony kameralı X500 Pro ve X500 Pro Max amiral gemilerini tanıttı

İsviçreli optik devi Zeiss ve Sony ile iş birliği içinde geliştirilen yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlar resmen tanıtıldı. Ixbt.com'a göre, Vivo şirketi Şanghay'da düzenlenen özel bir etkinlikte en gelişmiş cihazlarını duyurdu. İlk olarak Çin pazarında satışa sunulacak olan bu serinin, Ekim ayında uluslararası pazarlarda da tanıtılması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni seride Vivo X500 Pro ve daha gelişmiş özelliklere sahip Vivo X500 Pro Max modelleri yer alıyor. Tanıtılan amiral gemileri boyutları ve ekran köşegenleri ile birbirinden ayrılıyor. Özellikle serinin en üst modeli olan Pro Max versiyonu 6,85 inçlik büyük bir ekranla donatılırken, daha küçük olan Pro modeli 6,36 inçlik bir ekrana sahip.

Yüksek performans ve gelişmiş optik

Akıllı telefonların donanım kısmında MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemcisi temel alınıyor. Üretici, bu platform sayesinde sadece yüksek hızlı hesaplamalar değil, aynı zamanda karmaşık AI görevleri ve fotoğraf çekim süreçlerini mükemmel bir seviyede gerçekleştirmeyi başardı. Cihazlar, mobil fotoğrafçılık tutkunlarını cezbetmeyi hedefliyor.

Cihazların odak noktası optik yetenekleridir. Akıllı telefonlar, Zeiss TrueDynamic teknolojisi, gelişmiş Sony Lytia sensörleri ve Zeiss APO süper telesensörleri ile donatılmıştır. Bu, her türlü ışık koşulunda doğal renkler ve son derece net kareler elde etmeyi sağlar.

Profesyonel seviyede kamera özellikleri

Vivo X500 Pro Max modeli, 1/1,4 inç boyutunda devasa bir 200 megapiksel sensörle donatıldı.

Bu sensör, 85 mm eşdeğer odak uzaklığı sunar ve uzaktaki nesneleri yakınlaştırırken yüksek netliği korur.

Vivo X500 Pro ise yarım inçlik Sony sensörüne dayalı 64 megapiksellik bir kamera ile sınırlıdır.

Her iki akıllı telefon da CIPA 7.0 seviyesinde profesyonel görüntü sabitleme özelliğine sahiptir ve el titremesini önler.

Akıllı telefonlar, karanlık ve zorlu koşullarda çekim yapmayı sevenler için 4K formatında "Sinematik Portre" modunu sunuyor. Bu mod, gün batımı veya alacakaranlıkta bile profesyonel seviyede çekim yapmanıza olanak tanır. Ayrıca cihazlar, Zeiss Gen 2 telekonvertörleri ile tam uyumludur; Pro Max versiyonu ise 400 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip Zeiss Gen 2 Ultra ile de çalışabilmektedir.

Çin pazarında yeni amiral gemileri müşterilere beyaz, gri, siyah ve turuncu olmak üzere dört renkte sunulacak. Avrupa ve diğer uluslararası pazarlar için planlanan versiyonların ise daha sonra tanıtılması bekleniyor.