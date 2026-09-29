Vivo X500 Pro akıllı telefonu Çin pazarında satışa sunuldu

Ixbt.com'un haberine göre, Vivo şirketi yeni amiral gemisi cihazı Vivo X500 Pro akıllı telefonunun Çin pazarındaki satışlarını resmen başlattı. Bu gelişmiş cihaz, modern teknolojiler ve yüksek performans arayan kullanıcılar için tasarlanmış olup, küresel pazarda en yeni işlemci ve gelişmiş optik sistemlerle donatılan ilk cihaz olmasıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Haberde belirtildiğine göre, yeni cihaz dünyada ilk kez amiral gemisi seviyesindeki Dimensity 9600 Pro çip seti ile çalışıyor. Bu işlemci, akıllı telefonun en zorlu görevleri bile sorunsuz bir şekilde yerine getirmesine ve enerji verimliliği sağlamasına olanak tanıyor.

Fiyatlar ve hafıza seçenekleri

Çin pazarında sunulan Vivo X500 Pro modelinin başlangıç fiyatı 6499 yuan olarak belirlendi. Bu tutar, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip temel sürüm için geçerlidir. En yüksek özellikleri isteyenler için ise 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip en üst konfigürasyon hazırlanmış olup, fiyatı 8999 yuan olarak değerlendirilmektedir.

Ekran ve görsel yetenekler

Akıllı telefon, BOE şirketinin Q11 lüminesan malzemesine dayalı 6,36 inçlik bir ekrana sahip. LTPO 8T teknolojisi, 144 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı, 1 nit minimum donanım parlaklığı ve ayrıca Dolby Vision, HDR10+ ve 2.0 dairesel ışık polarizasyonunu destekliyor.

Optik yetenekler konusunda da cihaz yüksek sonuçlar sergiliyor. Zeiss Ultra Dynamic ana kamera, VCS 4.0 teknolojisine ve Zeiss T* kaplamasına sahip. Ayrıca model, 17 EV'ye kadar dinamik aralık sunan BlueTouch 900 sensörüne sahip ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. Kamera sisteminde, Blueprint x Sony LYTIA 610 sensörlü ve 85 mm odak uzaklığına sahip Zeiss APO süper telefoto lens kullanılmıştır.

Güçlü bir enerji kaynağı ile donatılan Vivo X500 Pro, 6510 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Batarya, 90 W kablolu ve 40 W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Cihaz, alıcılara dört farklı renk seçeneği ile sunuluyor.