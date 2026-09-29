Vivo X500 Pro akıllı telefonu Çin pazarında satışa sunuldu

·2·Teknoloji
Vivo X500 Pro akıllı telefonu Çin pazarında satışa sunuldu

Ixbt.com'un haberine göre, Vivo şirketi yeni amiral gemisi cihazı Vivo X500 Pro akıllı telefonunun Çin pazarındaki satışlarını resmen başlattı. Bu gelişmiş cihaz, modern teknolojiler ve yüksek performans arayan kullanıcılar için tasarlanmış olup, küresel pazarda en yeni işlemci ve gelişmiş optik sistemlerle donatılan ilk cihaz olmasıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Haberde belirtildiğine göre, yeni cihaz dünyada ilk kez amiral gemisi seviyesindeki Dimensity 9600 Pro çip seti ile çalışıyor. Bu işlemci, akıllı telefonun en zorlu görevleri bile sorunsuz bir şekilde yerine getirmesine ve enerji verimliliği sağlamasına olanak tanıyor.

Fiyatlar ve hafıza seçenekleri

Çin pazarında sunulan Vivo X500 Pro modelinin başlangıç fiyatı 6499 yuan olarak belirlendi. Bu tutar, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip temel sürüm için geçerlidir. En yüksek özellikleri isteyenler için ise 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip en üst konfigürasyon hazırlanmış olup, fiyatı 8999 yuan olarak değerlendirilmektedir.

Ekran ve görsel yetenekler

Akıllı telefon, BOE şirketinin Q11 lüminesan malzemesine dayalı 6,36 inçlik bir ekrana sahip. LTPO 8T teknolojisi, 144 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı, 1 nit minimum donanım parlaklığı ve ayrıca Dolby Vision, HDR10+ ve 2.0 dairesel ışık polarizasyonunu destekliyor.

Optik yetenekler konusunda da cihaz yüksek sonuçlar sergiliyor. Zeiss Ultra Dynamic ana kamera, VCS 4.0 teknolojisine ve Zeiss T* kaplamasına sahip. Ayrıca model, 17 EV'ye kadar dinamik aralık sunan BlueTouch 900 sensörüne sahip ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. Kamera sisteminde, Blueprint x Sony LYTIA 610 sensörlü ve 85 mm odak uzaklığına sahip Zeiss APO süper telefoto lens kullanılmıştır.

Güçlü bir enerji kaynağı ile donatılan Vivo X500 Pro, 6510 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Batarya, 90 W kablolu ve 40 W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Cihaz, alıcılara dört farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

VivoAkıllı TelefonlarDimensity 9600 ProZeissTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Vivo, Dimensity 9600 Pro işlemcili yeni X500 serisini tanıttıVivo, Dimensity 9600 Pro işlemcili yeni X500 serisini tanıttı21 Eylül 20:50MediaTek Dimensity 9600 Pro tanıtıldı: 2 nm teknolojili yeni amiral gemisi işlemciMediaTek Dimensity 9600 Pro tanıtıldı: 2 nm teknolojili yeni amiral gemisi işlemci15 Eylül 16:30Vivo X500 Pro Max amiral gemisi için profesyonel fotoğrafçılık kiti tanıtıldıVivo X500 Pro Max amiral gemisi için profesyonel fotoğrafçılık kiti tanıtıldı10 Eylül 12:51Vivo, Zeiss ve Sony kameralı X500 Pro ve X500 Pro Max amiral gemilerini tanıttıVivo, Zeiss ve Sony kameralı X500 Pro ve X500 Pro Max amiral gemilerini tanıttı21 Eylül 18:56Vivo X500 amiral gemisinin temel teknik özellikleri sızdırıldıVivo X500 amiral gemisinin temel teknik özellikleri sızdırıldı13 Eylül 21:59Vivo X500: Yeni akıllı telefon profesyonel kameraların yerini alabilirVivo X500: Yeni akıllı telefon profesyonel kameraların yerini alabilir9 Eylül 11:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu