Mistral AI 3 milyar avro yatırım aldı

·39·Teknoloji
Mistral AI 3 milyar avro yatırım aldı

Fransa'nın önde gelen yapay zeka laboratuvarı Mistral AI, Salı günü gerçekleştirdiği Seri D finansman turunda 3 milyar avro (yaklaşık 3,58 milyar dolar) yatırım topladığını duyurdu. Şirketin bu tur sonrasındaki toplam değerlemesi 21 milyar avroyu (yaklaşık 24,39 milyar dolar) aştı. ixbt.com verilerine göre bu, bir Avrupa teknoloji şirketinin tarihindeki en büyük öz sermaye yatırımı rekoru oldu. Konuyla ilgili haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Bu büyük finansman turuna Samsung Electronics liderlik etti. Ayrıca EQT tarafından yönetilen Scaleup Europe Fund ve mevcut yatırımcı PSJ Equity şirketleri de tura eş liderlik yaptı. Mistral yönetimi, elde edilen fonların işlem gücünü artırmak, altyapı oluşturmak, ticari büyümeyi hızlandırmak ve uluslararası konumunu güçlendirmek için kullanılacağını belirtti.

Stratejik değişimler ve egemenlik

Şirket, temel amacının Avrupa için bir sonraki ChatGPT'yi yaratmak olmadığını vurguladı. Mistral modelleri genel pazarda yaygın olmasa da, kendisini bağımsız bir yapay zeka laboratuvarı olarak görüyor. Yeni finansman, stratejideki bazı değişikliklerin uygulanmasına yardımcı olacak. Bu durum, Avrupa ve diğer bölgelerde ABD teknolojilerine olan aşırı bağımlılık endişelerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Avrupa'da 2030 yılına kadar 1 gigawatt'lık işlem gücü oluşturma planının yanı sıra Mistral, Ağustos ayında müşterilere yapay zeka sorgularının hangi bölgede işleneceğini seçme imkanı tanıyan araçlar sundu. Şirket ayrıca, müşterilerin kullandıkları modeller üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlamak amacıyla üçüncü taraf açık ağırlıklı yapay zeka modellerine de ev sahipliği yapmaya başladı.

Küresel ölçek ve siyasi destek

Mistral, temel araştırmalarının altyapı, ürünler ve egemenlik için bir temel oluşturduğunu belirtti. Laboratuvar şu anda 20 ülkede faaliyet gösteriyor ve hükümetler ile büyük şirketlerin yapay zekayı kullanmalarına yardımcı olmaya odaklanıyor. OpenAI ve Anthropic gibi daha geniş kitlelere yönelik laboratuvarlardan farklı olarak bu yaklaşım, Fransız teknoloji şampiyonuna bağlanan umutları karşılıyor.

Samsung'un Mistral hissedarları arasına katılması, Fransız yetkililer tarafından da memnuniyetle karşılandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, bu finansman turunun Fransa ve Güney Kore'nin yapay zeka alanında üçüncü bir yol inşa etme hedefini yansıttığını belirtti. Aynı zamanda, Hollandalı çip üreticisi ASML de ana ortak ve yatırımcı olarak bu süreçte önemli bir rol oynuyor.

Mistral AIYapay ZekaTeknolojiYatırımSamsung
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tecno Camon Slim 5G tanıtıldı: 6,39 mm kalınlık ve 6000 mAh bataryaTecno Camon Slim 5G tanıtıldı: 6,39 mm kalınlık ve 6000 mAh bataryaBugün, 18:56Sony, Xperia akıllı telefonları için Android 17 güncellemesini yayınladıSony, Xperia akıllı telefonları için Android 17 güncellemesini yayınladıBugün, 18:23Samsung, Galaxy A55 için Android 17 tabanlı ilk One UI 9.0 betasını yayınladıSamsung, Galaxy A55 için Android 17 tabanlı ilk One UI 9.0 betasını yayınladıBugün, 17:52HMD'nin yeni akıllı telefonu HMD Key 2 resmi duyurudan önce sızdırıldıHMD'nin yeni akıllı telefonu HMD Key 2 resmi duyurudan önce sızdırıldıBugün, 17:24Lexar, eski bilgisayarlar için yeni NF100 SSD depolama birimini tanıttıLexar, eski bilgisayarlar için yeni NF100 SSD depolama birimini tanıttıBugün, 16:54Huawei Mate 80 akıllı telefon satışları 9 milyonu aştıHuawei Mate 80 akıllı telefon satışları 9 milyonu aştıBugün, 16:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü