Mistral AI 3 milyar avro yatırım aldı

Fransa'nın önde gelen yapay zeka laboratuvarı Mistral AI, Salı günü gerçekleştirdiği Seri D finansman turunda 3 milyar avro (yaklaşık 3,58 milyar dolar) yatırım topladığını duyurdu. Şirketin bu tur sonrasındaki toplam değerlemesi 21 milyar avroyu (yaklaşık 24,39 milyar dolar) aştı. ixbt.com verilerine göre bu, bir Avrupa teknoloji şirketinin tarihindeki en büyük öz sermaye yatırımı rekoru oldu. Konuyla ilgili haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Bu büyük finansman turuna Samsung Electronics liderlik etti. Ayrıca EQT tarafından yönetilen Scaleup Europe Fund ve mevcut yatırımcı PSJ Equity şirketleri de tura eş liderlik yaptı. Mistral yönetimi, elde edilen fonların işlem gücünü artırmak, altyapı oluşturmak, ticari büyümeyi hızlandırmak ve uluslararası konumunu güçlendirmek için kullanılacağını belirtti.

Stratejik değişimler ve egemenlik

Şirket, temel amacının Avrupa için bir sonraki ChatGPT'yi yaratmak olmadığını vurguladı. Mistral modelleri genel pazarda yaygın olmasa da, kendisini bağımsız bir yapay zeka laboratuvarı olarak görüyor. Yeni finansman, stratejideki bazı değişikliklerin uygulanmasına yardımcı olacak. Bu durum, Avrupa ve diğer bölgelerde ABD teknolojilerine olan aşırı bağımlılık endişelerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Avrupa'da 2030 yılına kadar 1 gigawatt'lık işlem gücü oluşturma planının yanı sıra Mistral, Ağustos ayında müşterilere yapay zeka sorgularının hangi bölgede işleneceğini seçme imkanı tanıyan araçlar sundu. Şirket ayrıca, müşterilerin kullandıkları modeller üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlamak amacıyla üçüncü taraf açık ağırlıklı yapay zeka modellerine de ev sahipliği yapmaya başladı.

Küresel ölçek ve siyasi destek

Mistral, temel araştırmalarının altyapı, ürünler ve egemenlik için bir temel oluşturduğunu belirtti. Laboratuvar şu anda 20 ülkede faaliyet gösteriyor ve hükümetler ile büyük şirketlerin yapay zekayı kullanmalarına yardımcı olmaya odaklanıyor. OpenAI ve Anthropic gibi daha geniş kitlelere yönelik laboratuvarlardan farklı olarak bu yaklaşım, Fransız teknoloji şampiyonuna bağlanan umutları karşılıyor.

Samsung'un Mistral hissedarları arasına katılması, Fransız yetkililer tarafından da memnuniyetle karşılandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, bu finansman turunun Fransa ve Güney Kore'nin yapay zeka alanında üçüncü bir yol inşa etme hedefini yansıttığını belirtti. Aynı zamanda, Hollandalı çip üreticisi ASML de ana ortak ve yatırımcı olarak bu süreçte önemli bir rol oynuyor.