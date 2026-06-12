Mistral AI 20 milyar avro değerleme ile yeni yatırım alabilir

Fransız laboratuvarı Mistral AI, yaklaşık 3 milyar avro (3,5 milyar dolar) tutarında fon toplamak için ön görüşmeler yürütüyor. Bloomberg'in anonim kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu finansman turunun şirketin toplam değerini 20 milyar avroya çıkarması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, şirketin değeri geçen yılın Eylül ayındaki Series C turunda kaydedilen 11,7 milyar avroluk rakamın neredeyse iki katına çıkacak. 2023 yılında kurulan Mistral AI, Avrupa'nın AI alanındaki en önde gelen girişimlerinden biri olup ileri teknolojileri herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor.

Mistral, Amerikalı rakiplerinin aksine AI geliştirmede daha açık bir yaklaşımı tercih etti. Şirket, bazı büyük dil modellerini açık ağırlıklarla (open weights) sunarak kullanıcıların modelleri kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanıyor. Aynı zamanda programlama, ses klonlama ve metin tanıma gibi özel görevler için kapalı modeller de sunuluyor.

Avrupa ülkelerinin Amerikan teknolojilerine olan bağımlılığı azaltmaya çalıştığı bir dönemde, Mistral kendini güvenli ve "egemen" bir alternatif olarak konumlandırıyor. Şirket, Paris yakınlarında bir veri merkezi kuruyor ve Fransız ordusu, Lüksemburg hükümeti ve birçok büyük Avrupalı şirketle iş birliği yapıyor.

Buna rağmen, Mistral şu ana kadar toplamda yaklaşık 4 milyar dolar fon topladı; bu rakam, ABD'li devler OpenAI (186 milyar dolar) ve Anthropic (161,25 milyar dolar) tarafından alınan yatırımların oldukça gerisinde. Amerikan laboratuvarlarının yüksek değerlemeleri, gelir, modellerin popülaritesi ve kurumsal talep açısından çok daha ileride olduklarını gösteriyor.