Avrupa'nın OpenAI rakibi: Mistral AI nasıl teknolojik bağımsızlık sembolüne dönüştü

Yapay zeka dünyasında ABD'nin OpenAI ve Anthropic gibi devlerine layık bir rakip olarak görülen Fransa merkezli Mistral AI son zamanlarda dünya topluluğunun dikkatini üzerine çekiyor. ABD'deki siyasi değişimler ve teknolojik kısıtlamaların gölgesinde, Avrupa kendi egemen teknolojilerine sahip olmaya çabalarken, Paris'te kurulan bu startup yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir oyuncu olarak şekilleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Mistral AI sık sık "Avrupa'nın OpenAI'ı" olarak anılsa da, şirketin stratejisi Amerikan şirketlerinden kökten farklıdır. Chat-bot ve ajan platformu olan Le Chat (eski adıyla tanınan) şu anlık ChatGPT gibi marka tanınırlığına sahip değil. Hatta Paris'teki ünlü Station F startup kampüsünde bile Claude modelleri Mistral ürünlerinden daha popüler. Ancak şirket yönetimi kitlesel kullanıcı sayısının peşinden koşmayı ana hedef olarak görmüyor.

Kurumsal sektör ve devlet siparişleri

Mistral AI faaliyetlerinde daha çok Palantir şirketinin benimsediği yöntemi seçmiş durumda. Yani şirket mühendisleri doğrudan büyük şirketler ve devlet kurumlarıyla işbirliği yaparak, yapay zeka modellerini tam olarak siparişçinin ihtiyaçlarına göre uyarlıyorlar. Bu yaklaşım şirkete daha az kaynakla yüksek verimliliğe ulaşma imkanı tanıyor. Ixbt.com verilerine göre Mistral AI şu sıralar 23,15 milyar dolarlık değerleme ile 3,5 milyar dolar yatırım çekme eşiğinde duruyor.

Şirketin mali göstergeleri de hayranlık verici şekilde büyüyor. Geçen yıl yıllık yinelenen geliri (ARR) 20 milyon dolar iken, bu yılın şubat ayına gelindiğinde bu gösterge 400 milyon doları aştı. Mistral AI bu yıl sonuna kadar 1 milyar dolarlık gelir hedefini aşmayı planlıyor. Böyle bir başarı şirket CEO'su Arthur Mensch için Davos ekonomi forumu ve Fransa parlamentosu gibi prestijli kürsülere yol açtı.

Teknolojik egemenlik ve açıklık

Arthur Mensch LinkedIn sayfasında şirketin ana misyonunu açıkladı. Ona göre Mistral AI, merkezi kontrolden bağımsız en iyi yapay zeka sistemlerine herkes için erişim imkanı sağlamak amacıyla var. Şirket Forge platformu aracılığıyla müşterilere kendi kişisel verileri temelinde özel modeller oluşturma imkanı sunuyor, bu da veri güvenliği ve gizliliği ön planda tutan kuruluşlar için son derece önemli.

Mistral AI şu anda dünyanın en güçlü dil modeline sahip olmasa da, bu mesafeyi hızla kapatıyor. Şirket bu yılın yazında yeni, açık ağırlıklı (open-weight) modelini tanıtmayı planlıyor. İlk erişim imkanının temmuz ayında açılması bekleniyor. Ayrıca sesli komutlar, görüntü işleme ve belge yönetimi gibi alanlarda Mistral'ın halihazırda en ileri (state-of-the-art) çözümlere sahip olduğunu iddia ediyor.

Özbek kullanıcılar ve yerel geliştiriciler için de Mistral AI modelleri ilgi çekici olabilir. ABD şirketleri tarafından uygulanabilecek kısıtlamalar veya ihracat kontrolü koşullarında, Avrupa'nın daha açık ve bağımsız teknolojileri alternatif bir seçenek olarak hizmet veriyor. Özellikle kendi sunucularında yapay zekayı çalıştırmak isteyen yerel işletmeler için Mistral modelleri tam aradıkları çözüm.