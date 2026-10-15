iPhone 18 akıllı telefonlarının bugünkü fiyatları açıklandı
• 256 GB, Silver: 1.569 dolar
• 256 GB, Glacier: 1.579 dolar
• 256 GB, Black: 1.579 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1.579 dolar
• 512 GB: 1.879 dolar
• 1 TB: 2.799 dolar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1.799 dolar
• 256 GB, Black: 1.799 dolar, kampanyalı fiyat
• 256 GB, Silver: 1.789 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1.799 dolar
• 512 GB, Black: 2.199 dolar
• 512 GB, Silver: 2.149 dolar
• 512 GB, Burgundy: 2.249 dolar
• 512 GB, Glacier: 2.149 dolar
• 1 TB, Black: 2.699 dolar
• 1 TB, Burgundy: 3.199 dolar
• 1 TB, Glacier: 2.999 dolar
• 1 TB, Silver: 2.999 dolar
Fiyatlar 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir. Piyasa değerleri günlük olarak değişebilir.
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