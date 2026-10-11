11 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları

·2·Teknoloji
11 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları

11 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının fiyatları güncellendi. Cihazlar eSIM+eSIM ve SIM+eSIM seçenekleriyle sunulmaktadır. Fiyatlar akıllı telefonun depolama kapasitesine, rengine ve SIM türüne göre değişiklik göstermektedir.

eSIM+eSIM versiyonu iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1579 dolar

• 256 GB, Glacier: 1599 dolar

• 256 GB, Black: 1579 dolar

• 256 GB, Burgundy: 1579 dolar, kampanya fiyatı

• 512 GB: 1899 dolar

• 1 TB: 2899 dolar

eSIM+eSIM versiyonu iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Black: 1699 dolar, kampanya fiyatı

• 256 GB, Silver: 1779 dolar

• 256 GB, Glacier: 1729 dolar

• 256 GB, Burgundy: 1789 dolar

• 512 GB, Black: 2049 dolar

• 512 GB, Silver: 2099 dolar

• 512 GB, Glacier: 2049 dolar

• 512 GB, Burgundy: 2149 dolar

• 1 TB: 2699 dolar

SIM+eSIM versiyonu iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1579 dolar

• 256 GB, Glacier: 1589 dolar

• 256 GB, Black: 1599 dolar

• 256 GB, Burgundy: 1599 dolar

• 512 GB: 1899 dolar

• 1 TB: 2799 dolar

SIM+eSIM versiyonu iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier: 1839 dolar

• 256 GB, Black: 1849 dolar, kampanya fiyatı

• 256 GB, Silver: 1799 dolar

• 256 GB, Burgundy: 1799 dolar

• 512 GB, Black: 2179 dolar

• 512 GB, Silver: 2299 dolar

• 512 GB, Burgundy: 2199 dolar

• 512 GB, Glacier: 2299 dolar

• 1 TB: 2699 dolar

Akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişebilir. Belirtilen fiyatlar 11 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleAkıllı TelefonlarTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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