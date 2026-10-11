11 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
11 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının fiyatları güncellendi. Cihazlar eSIM+eSIM ve SIM+eSIM seçenekleriyle sunulmaktadır. Fiyatlar akıllı telefonun depolama kapasitesine, rengine ve SIM türüne göre değişiklik göstermektedir.
eSIM+eSIM versiyonu iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1579 dolar
• 256 GB, Glacier: 1599 dolar
• 256 GB, Black: 1579 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1579 dolar, kampanya fiyatı
• 512 GB: 1899 dolar
• 1 TB: 2899 dolar
eSIM+eSIM versiyonu iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: 1699 dolar, kampanya fiyatı
• 256 GB, Silver: 1779 dolar
• 256 GB, Glacier: 1729 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1789 dolar
• 512 GB, Black: 2049 dolar
• 512 GB, Silver: 2099 dolar
• 512 GB, Glacier: 2049 dolar
• 512 GB, Burgundy: 2149 dolar
• 1 TB: 2699 dolar
SIM+eSIM versiyonu iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1579 dolar
• 256 GB, Glacier: 1589 dolar
• 256 GB, Black: 1599 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1599 dolar
• 512 GB: 1899 dolar
• 1 TB: 2799 dolar
SIM+eSIM versiyonu iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1839 dolar
• 256 GB, Black: 1849 dolar, kampanya fiyatı
• 256 GB, Silver: 1799 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1799 dolar
• 512 GB, Black: 2179 dolar
• 512 GB, Silver: 2299 dolar
• 512 GB, Burgundy: 2199 dolar
• 512 GB, Glacier: 2299 dolar
• 1 TB: 2699 dolar
Akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişebilir. Belirtilen fiyatlar 11 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir.
Yorumlar 0
…