Bir maçta 53 kırmızı kart: Brezilya'da futbol tarihinin mutlak rekoru kırıldı

Brezilya futbol sahalarında dünya spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Minas Gerais eyalet şampiyonası ikinci ligi kapsamındaki 20 yaş altı takımları arasındaki yarı final mücadelesi, gerçek bir kargaşa ve düzensizliğe dönüştü. CNN Brasil'in haberine göre, maç sırasında baş hakem tam 53 kırmızı kart göstererek futbol tarihindeki mutlak rekoru yeniledi.

Basit bir gol sevincinden başlayan sözlü tartışma, her iki takımın oyuncuları, yedek kulübesi ve teknik ekipleri arasında kitlesel bir kavgaya dönüştü.

Her şey 54. dakikadaki provokasyonla başladı

Maçın başında hiçbir şey bu denli büyük çaplı bir kavgayı işaret etmiyordu:

Provokasyon ve kavga: 54. dakikada Mamoré takımı oyuncusu Davi rakip kaleyi havalandırdıktan sonra, sevinmek yerine Uberlândia oyuncularına sözlü hakaretlerde bulundu;

Kontrolden çıkan kargaşa: Buna karşılık rakip oyuncular saldırdı ve sahada bir anda her iki takımın üyeleri, yedek futbolcular ve teknik direktörlerin katıldığı şiddetli bir kitlesel kavga başladı.

Hakemin kararı: 53 ihraç ve polise şikayet

Baş hakem Fernando Patrick, kargaşayı durdurmak ve sahayı boşaltmak amacıyla kesin kararlar aldı:

Sahadan atılanların listesi: Hakem, Mamoré kulübünden 21 kişi , Uberlândia'dan ise 22 kişi olmak üzere futbolcuları tamamen ihraç etti. Ayrıca kavgaya karışan her iki takımdan 8 teknik direktör ve 2 yönetici de doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı; toplamda 53 kişi.

Maçın tatil edilmesi: Olayın ardından hakem, maçı Mamoré lehine 3:1'lik skorla durdurmaya karar verdi ve resmi raporda kadrolar dağıldığı için maça devam etmenin imkansız olduğunu kaydetti;

Polis müdahalesi: Ayrıca hakem Fernando Patrick, Uberlândia kulübü yöneticisi tarafından doğrudan kendisine yönelik ciddi baskı ve tehditler nedeniyle polis merkezine resmi şikayette bulundu.

15 yıllık Arjantin rekoru tarihe karıştı

Bu olay, dünya futbolunda en çok kırmızı kart gösterilen maç olarak tarihe geçti: