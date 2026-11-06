Messi'nin forması kimseye verilmedi: Arjantin'de efsanenin varisi kim olacak?

Futbol dünyasında Arjantin milli takımının teknik direktörü Lionel Scaloni liderliğindeki teknik heyet, yaklaşan maçlar öncesinde beklenmedik ve sembolik bir karar aldı. Ünlü TyC Sports yayın organının haberine göre, Lionel Messi’nin milli takıma veda etmesinin ardından boşalan efsanevi 10 numaralı formanın önümüzdeki maçlarda hiçbir futbolcuya verilmemesi kararlaştırıldı.

Uruguay ve Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçlarında «albiseleste» kadrosunda 10 numaralı forma giyilmeyecek. Hazırlık maçlarında 1'den 23'e kadar olan numaraların tam olarak dağıtılmasına dair katı bir kural bulunmaması nedeniyle, teknik heyet Messi'nin varisini seçmek gibi sorumluluk gerektiren ağır bir yükü şimdilik ertelemeyi tercih etti.

Karar ne zaman alınacak ve ana aday kim?

Efsanevi formanın kime nasip olacağı konusu 2027 yılına kadar açık bırakılıyor:

2027'deki önemli seçim: Habere göre, yeni «on numara» sahibini belirleme konusu, resmi müsabakaların yeniden başlayacağı 2027 yılına gelindiğinde tekrar değerlendirilecek;

Baş favori — Nico Paz: Kaynaklar, bu prestijli numaranın baş adayı olarak İtalya'nın Como kulübünde parlayan yetenekli genç orta saha oyuncusu Nico Paz ’ı işaret ediyor;

Diğer adaylar: Adaylar arasında halihazırda takımın liderleri haline gelen Alexis Mac Allister, Enzo Fernández ve Arjantinli genç yetenek Franco Mastantuono da bulunuyor.

Arjantin'in Kasım planları: Sıcak derbi ve sınav

Kasım ayındaki FIFA günleri kapsamında dünya şampiyonları iki önemli maçta sahaya çıkacak:

Uruguay'a karşı derbi: Arjantin ilk maçta Buenos Aires'teki ünlü «Bombonera» stadyumunda ezeli ve prensip rakibi Uruguay milli takımını ağırlayacak;

Kosta Rika ile sınav: İkinci karşılaşma Cordoba şehrindeki muhteşem «Mario Alberto Kempes» arenasında Kosta Rika milli takımına karşı oynanacak.

Lionel Messi’siz yeni bir döneme adım atan Arjantin milli takımı, bu maçlar aracılığıyla efsanesiz bir hayata ve yeni taktiksel dizilişlere uyum sağlamaya başlayacak.