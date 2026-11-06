Taşkent'te dünya yıldızları: Sambo Dünya Şampiyonası yarın başlıyor

Yarın, 6 Kasım'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te spor dünyasının en büyük ve prestijli etkinliklerinden biri olan yetişkinler arası yıl dönümü 50. Dünya Sambo Şampiyonası resmen başlıyor.

Turnuva öncesinde Özbekistan Cumhuriyeti Spor Bakanlığı binasında şampiyonaya özel kapsamlı bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya uluslararası kuruluşların başkanları, hükümet temsilcileri ve dünyanın en ünlü dövüş sporu efsaneleri katıldı.

Aynı masada spor efsaneleri ve yöneticiler

Taşkent'teki etkinlik, sambo dünyasının en üst düzey isimlerini bir araya getirdi:

Üst düzey konuklar: Basın toplantısına Özbekistan Cumhuriyeti Spor Bakanı Adham Ikramov, Uluslararası Sambo Federasyonu (FIAS) Başkanı Vasiliy Shestakov ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Birinci Yardımcısı Otabek Umarov katıldı;

Dünya elçileri ve MMA yıldızları: Sambo sporunun uluslararası resmi elçileri olan karma dövüş sanatları (MMA) efsanesi Fedor Emelianenko ve hafif sıklet kategorisindeki mevcut UFC şampiyonu Islam Makhachev toplantının baş yıldızları oldular;

Bölgesel ve yerel liderler: Ayrıca Asya Sambo Birliği Başkanı Alamjon Mullayev ve Özbekistan Sambo Federasyonu Başkanı Alisher Alimov da katılarak turnuvanın organizasyon süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Gelecek müsabakalar ve basınla açık diyalog

Basın toplantısında 50. yıl dönümü Dünya Şampiyonası'nın önemi ve kapsamı detaylı bir şekilde ele alındı:

Hazırlık ve organizasyonel konular: Taşkent'in ev sahipliği yaptığı bu büyük turnuva için yapılan titiz hazırlıklar, yabancı delegasyonların ve sporcuların karşılanması ve organizasyonun yüksek seviyede gerçekleştirilmesine dair çalışmalar detaylandırıldı;

Uluslararası turnuvanın önemi: Uluslararası sambo camiası, bu etkinlik aracılığıyla sambonun küresel prestijini artırmayı ve sporu daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyor;

Basınla iletişim: Etkinliğin sonunda yerli ve yabancı basın mensupları, merak ettikleri tüm soruları yetkililere ve spor efsanelerine doğrudan sorma fırsatı buldular.

Yarından itibaren başkentimizdeki arenalarda üç gün boyunca dünyanın en güçlü sambocuları mutlak dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.