DLSS 5 teknolojisi MacBook Pro üzerinde test edildi

·6·Teknoloji
DLSS 5 teknolojisi MacBook Pro üzerinde test edildi

Teknoloji dünyasında bir başka ilginç ve beklenmedik deney daha gerçekleştirildi. Daha önce ixbt.com tarafından bildirildiği üzere, meraklılar yapay zeka tabanlı DLSS 5 teknolojisini Radeon RX 9070 XT grafik kartında çalıştırmayı başarmıştı. Bu sefer ise benzer bir girişim Apple'ın dizüstü bilgisayarlarında, daha doğrusu MacBook Pro cihazlarında test edildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Reddit platformu kullanıcısı AnyPomelo3352, Apple M5 Pro çipli MacBook Pro dizüstü bilgisayarında nöral render işlevini çalıştırmayı başardı. Yapılan uygulama sonucunda teknolojinin görevini yerine getirdiği ve görüntüyü işleyebildiği ortaya çıktı. Ancak uzmanların belirttiği gibi, bu süreci şu an için gerçek hayatta veya günlük kullanımda uygulamak kesinlikle mümkün değil.

Performans ve temel sorunlar

Pratik deney, yapay zeka yardımıyla görüntü işleme sürecinde performansın ciddi oranda düştüğünü gösterdi. Özellikle oyunlardaki kare hızı saniyede sadece iki kareye kadar düştü. Ayrıca sistemdeki gecikme süresi 240 milisaniyeye kadar çıktı; bu da herhangi bir modern oyun deneyimi için tamamen kabul edilemez bir durumdur.

Bu ciddi sorunun çözümünün yakın gelecekte bulunması pek olası görünmüyor. Uzmanlara göre bunun temel nedeni Apple işlemcilerinin mimarisiyle ilgili. Daha açık bir ifadeyle, Apple çipleri, DLSS 5 teknolojisinin temelini oluşturan FP8 modunda çok düşük performans değerlerine sahip.

Mimari ve teknik kısıtlamalar

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Apple M5 Pro işlemcisi FP8 modunda sadece 28 TOPS (saniyede trilyonlarca işlem) değerini sağlayabiliyor. Kıyaslama amacıyla, daha basit kabul edilen NVIDIA RTX 5050 grafik kartında bile bu değer 105 TOPS seviyesine ulaşıyor.

Bu fark, Apple dizüstü bilgisayarlarının grafik mimarisinin yapay zeka tabanlı oyun teknolojilerini işlemek için optimize edilmediğini gösteriyor. Bu nedenle, Apple cihazlarında bu tür işlevlerin kullanımı şimdilik sadece teknik bir deney ve merak düzeyinde kalmaktadır.

MacBook ProDLSS 5Apple M5 ProTeknolojiYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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