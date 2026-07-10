En güçlü MacBook Pro fiyatı rekor seviyeye ulaştı: M5 Max modeli artık 10.000 dolardan pahalı

·50·Teknoloji
En güçlü MacBook Pro fiyatı rekor seviyeye ulaştı: M5 Max modeli artık 10.000 dolardan pahalı

Apple, en yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarının fiyatlarını bir kez daha artırdı. Son değişikliklerin ardından, maksimum konfigürasyona sahip MacBook Pro modelinin fiyatı psikolojik 10.000 dolar sınırını aştı. Cihazın fiyatının kısa sürede önemli ölçüde artması, profesyonel kullanıcılar ve teknoloji meraklıları arasında büyük tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, M5 Max işlemci ile donatılmış MacBook Pro dizüstü bilgisayarının en üst seviye versiyonu ikinci kez zamlandı. Daha önce bu cihazın fiyatı 9.200 dolar olarak belirlenmişti. Artık müşteriler bu model için en az 10.000 dolar ödemek zorunda kalacak. Eğer kullanıcı ekran için özel koruyucu camı seçerse, fiyat 10.150 dolara kadar çıkabiliyor.

Fiyatlardaki keskin artışın nedenleri

Analistler, Apple dizüstü bilgisayarlarının fiyatının iki aşamada toplam 3.000 dolar veya yaklaşık yüzde 40 oranında arttığını belirtiyor. Bu keskin artışın temel nedeni, dünya pazarında bileşenlerin, özellikle de depolama ve RAM fiyatlarının yükselmesiyle ilgili. Apple'ın premium modellerinde en yüksek kaliteli bileşenleri kullanması, fiyatın doğrudan artmasına neden oluyor.

En üst konfigürasyondaki MacBook Pro modeli teknik açıdan şaşırtıcı özelliklere sahip. Cihaz, 128 GB RAM ve devasa 8 TB SSD sürücüsü ile donatılmış durumda. Bu tür kaynaklar genellikle karmaşık 3D modelleme, 8K video kurgulama ve AI algoritmaları ile çalışan profesyoneller için tasarlanmıştır.

Özbekistan pazarı ve küresel eğilim

Özbekistan'da Apple ürünlerine olan talep her zaman yüksek olmuştur. Ancak 10.000 dolarlık fiyat, bu dizüstü bilgisayarı yerel pazarda özel ve çok dar bir kullanıcı kitlesine hitap eden bir ürün haline getiriyor. Karşılaştırmak gerekirse, bu tutarla Özbekistan otomobil pazarında orta sınıf bir sedan satın almak mümkün.

Ayrıca Apple'ın sadece dizüstü bilgisayarların değil, tabletlerin ve diğer kişisel bilgisayarların fiyatlarını da yeniden gözden geçirdiğini belirtmek gerekir. Şirketin fiyat politikası, küresel ekonomideki enflasyon ve artan lojistik maliyetlerine uyum sağladığını gösteriyor. Gelecekte diğer teknoloji devlerinin de cihazlarının fiyatlarını artırması muhtemeldir.

Özetle, M5 Max çipli MacBook Pro artık sadece bir iş aracı değil, aynı zamanda lüksün ve en yüksek teknolojik zirvenin bir sembolü haline geldi. Profesyonel stüdyolar ve büyük IT şirketleri için bu satın alma kendini amorti edebilir, ancak sıradan kullanıcılar için ilginin nispeten daha uygun fiyatlı olan Air veya temel Pro modellerine odaklanması bekleniyor.

AppleMacBook ProM5 MaxТехнологияНархлар
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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