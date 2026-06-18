Resmi: GTA 6 için ön sipariş tarihi açıklandı

·133·Teknoloji
Resmi: GTA 6 için ön sipariş tarihi açıklandı

Dünya genelindeki oyuncuların uzun süredir beklediği an yaklaşıyor: Rockstar Games, Grand Theft Auto VI (GTA 6) için resmi ön sipariş (pre-order) tarihini açıkladı. Bilgiye göre, oyun tutkunları bu yılın 25 Haziran tarihinden itibaren yeni projeye sipariş verme imkanına sahip olacaklar. Bu haber, oyun endüstrisindeki en büyük olaylardan biri olup, uzun yıllardır süren bekleyişe son vermesi bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Duyuruyla eş zamanlı olarak geliştiriciler, GTA 6'nın resmi konsept sanat çalışmalarını ve kapak tasarımını da tanıttılar. ixbt.com'un aktardığına göre, kullanıcılar oyunu dijital mağazalar ve bazı resmi perakende satış ağları üzerinden rezerve edebilecekler. Rockstar Games şu an için oyunun kesin fiyatını gizli tutuyor, ancak analistler fiyatın modern AAA projelerin standartlarının üzerinde olacağını tahmin ediyor.

Platformlar ve kısıtlamalar

Oyunun teknik detayları ve hangi cihazlarda çalışacağı konusu birçok kişinin merak ettiği bir konuydu. Resmi sayfada belirtildiği üzere, GTA 6 şu an için yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için onaylandı. Maalesef, kişisel bilgisayar (PC) kullanıcıları için henüz herhangi bir müjdeli haber yok; platformlar listesinde bilgisayarlar yer almıyor.

Bu haber Özbek oyuncular için de büyük önem taşıyor. Ülkemizde PlayStation ve Xbox konsollarının popülerleştiği göz önüne alındığında, 25 Haziran'da başlayacak olan süreç yerel oyun tutkunlarının odak noktası olacak. Ancak PC versiyonunun gecikmesi, birçok Özbek kullanıcının yeni nesil konsollar satın almasına teşvik edebilir.

Yayınlanma tarihi ve gecikmeler

Şunu da belirtmek gerekir ki, Grand Theft Auto VI'nın resmi çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak planlanmış. Rockstar Games daha önce oyunun çıkış tarihini birkaç kez ertelemişti. İlk planlar daha erken bir tarihi öngörse de, projenin kapsamı ve kaliteye olan yüksek talep nedeniyle nihai tarih 2026'nın sonuna belirlendi.

Yeni bölümde olayların Vice City şehrinin modern bir yorumunda geçmesi bekleniyor. Grafik ve AI yetenekleri açısından yeni standartlar belirlemesi öngörülen GTA 6, şüphesiz on yılın en önemli medya ürününe dönüşecek. Artık hayranlar 25 Haziran tarihini bekleyip kopyalarını ilk alanlardan biri olmak için rezerve edebilirler.

GTA 6Rockstar GamesPlayStation 5Xbox SeriesTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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