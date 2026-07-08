Yapay zekanın geleceği video oyunlarında mı: General Intuition yeni bir yaklaşım sunuyor

Yapay zeka (AI) alanındaki devrim niteliğindeki değişimler devam ediyor. Bugün ChatGPT ve Claude gibi büyük dil modelleri metin işleme konusunda yüksek sonuçlar gösterse de, uzmanlar bunların fiziksel dünyayı anlama konusundaki sınırlamalarına dikkat çekiyor. New York merkezli General Intuition girişimi, tam da bu boşluğu doldurmak amacıyla video oyunu verilerini kullanmayı öneriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Jeff Bezos tarafından desteklenen bu şirket, yakın zamanda 320 milyon dolar tutarında yatırım aldı ve toplam değeri 2,3 milyar dolara ulaştı. TechCrunch'ın Equity podcast'inde belirtildiği üzere, Coatue, Eric Schmidt ile MIT ve Google DeepMind araştırmacıları projenin ana yatırımcıları arasında yer alıyor. Bu durum, sektör devlerinin oyun verilerine olan güveninin yüksek olduğunu gösteriyor.

İnternet verileri neden yeterli değil?

General Intuition CEO'su Pim de Witte'nin açıkladığına göre, geleneksel dil modelleri internetteki metinlere dayanıyor. Ancak, yapay genel zeka (AGI) seviyesine ulaşmak için sistemin nesnelerin zaman ve mekanda nasıl hareket ettiğini kavraması şart. İnternetteki statik veriler fiziksel dünya kurallarını öğretmede yetersiz kalırken, video oyunları bu konuda hazır bir simülasyon görevi görüyor.

Video oyunlarının içindeki fizik kuralları, nesnelerin etkileşimi ve karmaşık görsel senaryolar, AI için en iyi eğitim alanıdır. Medal TV platformundan ayrılan General Intuition, tam da bu veri tabanını kullanarak "dünya modelleri" (world models) oluşturmayı hedefliyor. Bu modellerin robotik ve otonom sistemler için benzeri görülmemiş fırsatlar sunması bekleniyor.

Etik ve savunma konuları

Yeni teknolojiler her zaman kendine has riskleri ve etik soruları beraberinde getirir. Pim de Witte, verdiği röportajda bu modellerin gelecekte savunma ve askeri amaçlarla kullanılabileceğini inkar etmedi. Bu durum, şirketin önüne katı etik sınırlar belirleme görevini koyuyor. Oyun verileri temelinde şekillenen zeka, sadece sanal değil, gerçek hayattaki stratejik kararları da etkileyebilir.

Teknolojik kalkınma yolundaki ülkeler için bu tür yenilikler büyük önem taşıyor. Yerel yazılımcılar ve AI uzmanları için sadece metin tabanlı modellerle sınırlı kalmayıp, çok modlu ve simülasyona dayalı sistemleri öğrenmek gelecekte rekabet gücünü artıracaktır. General Intuition'ın deneyimi, gelecekteki en güçlü AI sistemlerinin kütüphanelerde değil, sanal dünyalarda eğitildiğini gösteriyor.

Sonuç olarak, video oyunlarının artık sadece bir eğlence aracı değil, insanlığın en karmaşık teknolojik sorunlarını çözen bir veri kaynağına dönüştüğünü söyleyebiliriz. Eğer General Intuition planını başarıyla hayata geçirirse, yakında fiziksel dünyayı tıpkı bir insan gibi hisseden ve anlayan robotlara tanıklık edebiliriz.