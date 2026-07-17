GTA 6 verilerini çalan 18 yaşındaki hacker akıl hastanesinden hapishaneye nakledildi

·2·Teknoloji
GTA 6 verilerini çalan 18 yaşındaki hacker akıl hastanesinden hapishaneye nakledildi

Dünyaca ünlü GTA 6 oyunu hakkındaki gizli bilgileri sızdıran 18 yaşındaki hacker Arion Kurtaj ile ilgili olaylar yeni bir boyut kazandı. Uzun süre kapalı tip bir akıl hastanesinde tutulan genç, artık normal bir hapishaneye nakledildi ve burada yeni duruşma sürecini bekliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. Arion Kurtaj, 2022 yılında Rockstar Games şirketinin iç sistemlerine sızarak oyun endüstrisi tarihindeki en büyük sızıntılardan birini gerçekleştirmişti. O dönemde henüz duyurulmamış olan GTA 6 oyununa ait 90 video klibi ve GTA 5 kodlarını kamuoyuna sızdırmıştı. 2023 yılında mahkeme onu siber suçlardan suçlu bulmuş ancak otizm teşhisi nedeniyle süresiz olarak akıl hastanesine yatırılmasına karar vermişti.

Yasaklar ve beklenmedik değişiklikler

Durum, bu yılın mart ayında değişmeye başladı. Edinilen bilgilere göre Kurtaj, sıkı korunan hastaneye gizlice cep telefonu sokmayı başardı. Snapchat sosyal ağında hayatının ne kadar "harika" olduğuyla övünerek güvenlik hizmetiyle alay etti. Bu durum, onun toplum için hala tehlikeli olduğunu ve bilgi teknolojilerini kullanma konusundaki ısrarını gösterdi.

Gazeteci Joe Tidy'nin haberine göre, mahkeme tarafından konulan katı kısıtlamalar nedeniyle bu bilgiler uzun süre medyada yer almadı. Ancak 14 Temmuz'da Yüksek Mahkeme yargıcının yasakları kaldırmasının ardından, hackerın normal bir hapishaneye nakledildiği resmen doğrulandı.

Uzmanlara göre bu tür siber saldırılar sadece şirketlerin mali durumuna değil, aynı zamanda oyun geliştirme sürecine de ciddi zararlar veriyor. Rockstar Games, bu olaydan sonra güvenlik önlemlerini önemli ölçüde artırmak zorunda kalmıştı. Özbekistanlı oyuncular ve IT uzmanları da bu olayı yakından takip ediyor, çünkü bu siber güvenlik alanındaki en sansasyonel vakalardan biri.

Yeni duruşma süreci bekleniyor

Doktorlar, hackerın zihinsel ve fiziksel durumunu yeniden değerlendirerek mahkeme süreçlerine katılabileceği sonucuna vardı. Bu nedenle, bu yılın kasım ayında Arion Kurtaj hakkında geleneksel bir ceza davasının başlaması bekleniyor.

Bu süreç, siber suçlarla mücadelede önemli bir emsal teşkil edebilir. Şu anda hapishanede tutulan Kurtaj'ın geleceği kasım ayındaki duruşmada belli olacak. Rockstar Games ise tüm bu olaylara rağmen GTA 6 üzerindeki çalışmalarına devam ediyor.

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GTA 6HackerRockstar GamesSiber SuçArion Kurtaj
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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