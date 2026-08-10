Chelsea'nin Malezya'daki hazırlık maçı olaylarla sona erdi

·83·Spor
Chelsea'nin Malezya'daki hazırlık maçı olaylarla sona erdi

Goal.com'a göre, Londra ekibi Chelsea'nin Malezya'daki bir sonraki hazırlık maçı beklenmedik kargaşa ve tartışmalı bir olayla sona erdi. Johor Darul Ta'zim karşısındaki çekişmeli mücadele 3-3'lük heyecanlı beraberlikle tamamlandı. Ancak normal sürenin ardından yapılması gereken penaltı atışlarının iptal edilmesi, tribünlerdeki taraftarlar ve teknik heyetler arasında büyük tepkiye yol açtı. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Maçın başlangıcı Endonezyalı ve Malezyalı taraftarlar için gerçek bir şova dönüştü. Ev sahibi ekipte Arif Aiman Hanapi skoru açarken, Liam Delap kısa süre içinde iki penaltıyı da gole çevirerek İngiliz ekibini öne geçirdi. Buna rağmen Oscar Arribas ve Bergson'un golleri Johor Darul Ta'zim'in üstünlüğü yeniden ele geçirmesini sağladı. Maçın son bölümünde Antonio Cristian'ın kendi kalesine attığı gol, Xabi Alonso'nun öğrencilerini mağlubiyetten kurtardı.

Penaltı atışlarının iptali ve protestolar

Normal süre sona erdikten sonra yönetmelik gereği kazananı belirlemek için penaltı atışlarının yapılması gerekiyordu. Ancak tribünlerdeki taraftarlar ve takımlar, rakiplerin beklenmedik şekilde sahayı terk ettiğine tanık oldu. Anlaşmaya rağmen hakemler ve ev sahibi ekip herhangi bir açıklama yapmadan soyunma odasına yöneldi.

Bu durum Chelsea temsilcilerinin sert itirazlarına neden oldu. Londra ekibinin A takım operasyonları direktörü Kevin Campello, hakemin yanına koşarak sözleşmede bu maddenin açıkça yer aldığını yüksek sesle dile getirdi. Buna rağmen yetkililer maçı burada sona erdirme kararı aldı. Böylece Johor Darul Ta'zim, nisan ayından bu yana sürdürdüğü yenilmezlik serisini korudu.

Savunmadaki sakatlıklar ve sezon öncesi endişeler

Beraberlik Chelsea için yalnızca saha içindeki mücadele açısından değil, kadro kayıpları bakımından da ağır sonuçlandı. İlk 11'de başlayan Mamadou Sarr, maç öncesi ısınma sırasında sakatlanarak oyundan çıkarken, savunma oyuncusu Aaron Anselmino 29. dakikada gözyaşları içinde oyundan alındı.

Arka arkaya yaşanan bu iki kadro kaybı, teknik direktör Xabi Alonso'nun Avrupa'ya dönüş öncesindeki planlarını ciddi şekilde değiştirdi. İspanyol teknik adamın savunma hattındaki sorunları kısa sürede çözmesi ve futbolcuların fiziksel durumunu toparlaması gerekiyor.

Chelsea şimdi Avrupa'ya dönerek cumartesi günü Real Sociedad karşısında sezon öncesindeki son hazırlık maçına çıkacak. Ardından ekip, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Fulham'a karşı son derece kritik bir mücadele verecek.

ChelseaXabi AlonsoFutbolİngiltere Premier LigiHazırlık Maçı
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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