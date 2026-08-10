Frank Leboeuf, Arsenal'ı İngiltere şampiyonluğunun en büyük favorisi ilan etti

·40·Spor
Frank Leboeuf, Arsenal'ı İngiltere şampiyonluğunun en büyük favorisi ilan etti

Fransa Millî Takımı'nın eski savunmacısı ve dünya şampiyonu Frank Leboeuf, Londra ekibi Arsenal'ı 2026–2027 sezonunda İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu koruyabilecek en güçlü aday olarak görüyor. Ona göre Mikel Arteta'nın takımı, rakiplerinde bulunmayan istikrar ve net bir üstünlüğe sahip. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Arsenal, geçen sezon kazandığı şampiyonluk unvanını başarıyla savunmak amacıyla kadrosunu daha da güçlendirmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Kulüp yönetimi, transfer döneminde Bruno Guimarães, Christos Tzolis ve Illan Meslier'yi kadrosuna katmayı başardı.

Transfer piyasası ve kadro değişiklikleri

Ayrıca La Stampa'nın aktardığı bilgilere göre, Vinícius Júnior ile olası anlaşmanın suya düşmesinin ardından “topçular”, hücum hattını güçlendirmek için Juventus forveti Kenan Yıldız'ın transferi üzerinde de çalışıyor.

Frank Leboeuf, ESPN'e verdiği röportajda görüşlerini şöyle açıkladı: «Bunun nedeni, diğer rakiplerin geleceklerini tam olarak görememesi. Arsenal ise net hedeflere sahip ve mevcut kadrosuyla diğerlerinden üstün olduğunu biliyor».

Savunma hattı ve William Saliba'nın rolü

Eski futbolcu, savunmanın merkezindeki dengeye özellikle dikkat çekti. Ona göre yeni transferler yedek kulübesinde önemli bir rekabet sağlasa da William Saliba ile Gabriel Magalhães ikilisinin yerini doldurmak mümkün değil.

«Gabriel Magalhães ve Saliba'ya sahip olsaydım, kendimi diğerlerinden daha güçlü hissederdim. Arsenal taraftarı olsaydım endişelenecek hiçbir şeyim olmazdı», diye ekledi Leboeuf.

Bilgi notu olarak Arsenal, 2026–2027 sezonundaki mücadelesine 21 Ağustos Cuma günü sahasında Premier Lig'e yükselen Coventry City karşısında oynayacağı maçla başlayacak.

ArsenalFrank LeboeufMikel ArtetaPremier LigFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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