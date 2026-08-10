Enzo Maresca, Rodri'nin Manchester City kadrosuna dönüş tarihini açıkladı

Goal.com'a göre Manchester City başantrenörü Enzo Maresca, takımın kilit orta saha oyuncusu Rodri'nin bu hafta antrenmanlara döneceğini doğruladı. Bu haber, Barcelona'nın İspanyol futbolcuyu kadrosuna katma girişimleri ve transferi etrafındaki yoğun söylentiler sürerken geldi. Goal.com haber veriyor.

İngiltere Premier Lig devi, geçen hafta Barcelona'nın 2024 Ballon d'Or sahibi için yaptığı 50 milyon avroluk resmi teklifi reddetmişti. Manchester ekibinin yönetimi, mevcut sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki futbolcuyu yalnızca 80 milyon avroluk bir teklif gelmesi hâlinde satmayı değerlendirmeye hazır.

Rodri'nin sakatlığı ve transfer şartları

Transfer konusunda yoğun görüşmeler sürmesine rağmen deneyimli orta saha oyuncusu, İspanya Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğunun ardından geçirdiği bel ameliyatı sonrası rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Enzo Maresca, Seul'de Atlético Madrid karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken futbolcunun ne zaman sahalara döneceğini net bir şekilde açıkladı.

Maresca'ya göre teknik direktör, kulübün sportif direktörü Hugo Viana ile futbolcunun geleceğini görüştü ve şimdilik herhangi bir değişiklik yok. “Şu anda Manchester'da olacak. Herhangi bir gelişme yok. 14 Ağustos'ta dönecek”, diye vurguladı teknik direktör.

Sezon öncesi planları ve yeni hedefler

Manchester City yönetimi ve teknik heyeti, İspanya'nın ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, özellikle Barcelona ile Real Madrid'in ilgisine rağmen kilit oyuncusunu takımda tutmaya kararlı. Ekibin önceliği şu anda futbolcunun tıbbi rehabilitasyonunu başarıyla tamamlaması.

Kulüp, önündeki Arsenal karşılaşması ve Premier Lig'in yeni sezonunun başlangıcı için hazırlıklarını sürdürüyor. Pep Guardiola sonrası döneme başlayan Manchester City, ligdeki ilk maçını 23 Ağustos'ta sahasında Bournemouth'a karşı oynayacak. Enzo Maresca ise kadrodaki belirsizliklere rağmen en iyi ilk 11'i oluşturmak zorunda.