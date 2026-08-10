Kenan Yıldız «Arsenal»'e yaklaştı: Transfer 80 milyon sterlin olarak değerlendirildi

«Juventus»un genç yıldızı Kenan Yıldız kariyerine İngiltere Premier Ligi'nde devam edebilir. Gazeteci David Ornstein'in aktardığına göre, «Arsenal», Türk forvetin transferi konusunda yürütülen görüşmelerde ciddi ilerleme kaydetti.

En dikkat çekici nokta ise futbolcunun bu süreçte aktif bir tutum sergilemesi. Yıldız, Londra kulübüne transfer olmak istiyor ve «Juventus»tan ayrılık sürecinin daha hızlı sonuçlanmasını talep ediyor.

«Arsenal» anlaşmaya yaklaştı

Kaynağın aktardığına göre «Arsenal» ile «Juventus» arasındaki görüşmeler sürüyor ve Londra kulübü sözleşme imzalamaya oldukça yakın.

Transfer gerçekleşirse «topçular», hücum hattına teknik kapasitesi yüksek ve birden fazla pozisyonda oynayabilen genç bir futbolcu katacak.

Yıldız'ın yaşı ve gelişim potansiyeli göz önüne alındığında «Arsenal», onu yalnızca mevcut kadroyu güçlendirecek bir oyuncu olarak değil, uzun vadeli projenin önemli bir parçası olarak da görüyor olabilir.

Bedel: 80 milyon sterlin

Haberde belirtildiğine göre transfer bedeli 80 milyon sterline kadar çıkabilir.

Bu rakam, Yıldız'ı «Arsenal» tarihindeki en pahalı transferler arasına taşıyabilir.

«Juventus» içinse böyle bir teklif ciddi bir finansal fırsat anlamına geliyor. Ancak Torino ekibi en gelecek vadeden futbolcularından birini kaybetmek zorunda kalabilir.

Yıldız ayrılmak istiyor

Durumu daha da ilginç hâle getiren unsur ise futbolcunun tutumu.

Kaynağa göre, Kenan Yıldız «Arsenal»e transfer olma isteğini dile getirdi ve «Juventus»tan transfer sürecini hızlandırmasını talep ediyor.

Bu durum, Londra kulübünün müzakerelerdeki konumunu güçlendirebilir. Genellikle futbolcunun yeni kulübüne transfer olma yönündeki kararlı isteği, anlaşmaya varma sürecini önemli ölçüde etkiler.

«Arsenal» neden özellikle Yıldız'ı istiyor?

Yıldız'ın başlıca güçlü yönlerinden biri çok yönlülüğü.

Hem kanatta hem de forvet arkasında oynayabilir, bire bir pozisyonlarda rakibini eksiltebilir ve hücumları kendisi başlatabilir.

Böyle bir profil, «Arsenal»e sezon boyunca taktik seçeneklerini artırma imkânı sunar. Özellikle üst düzey rekabette birden fazla pozisyonda oynayabilen futbolcuların önemi büyüktür.

Artık karar «Juventus»ta

Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Yıldız'ın İngiltere'ye transferi, transfer döneminin en büyük anlaşmalarından biri olabilir.

Şimdilik en büyük soru şu: «Juventus» yaklaşık 80 milyon sterlinlik teklifi kabul edecek mi, yoksa genç yıldızını takımda tutmak için mücadele mi edecek?

Yıldız ise yayılan bilgilere göre kararını vermiş durumda: «Arsenal»e gitmek istiyor.

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