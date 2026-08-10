Messi ve Arjantin Millî Takımı 2026 Dünya Kupası’nda Hangi Tehlikeden Kurtuldu?

·114·Spor
Messi ve Arjantin Millî Takımı 2026 Dünya Kupası’nda Hangi Tehlikeden Kurtuldu?

Arjantin Millî Takımı’nın kaptanı ve futbol efsanesi Lionel Messi Arjantin Millî Takımı kaptanı Lionel Messi’nin 2026 Dünya Kupası sırasında birkaç ciddi güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. «Diario AS», polis belgelerinin sızdırılmasına dayanarak haberi duyurdu.

Sızdırılan gizli bilgiler, Dünya Kupası sırasında polis ve güvenlik güçlerinin ne kadar alarm hâlinde çalıştığını ortaya koydu.

Stadyuma bombayla girme tehdidi

Kaynağa göre polise ulaşan ihbarlardan birinde, kimliği belirsiz bir kişinin stadyuma patlayıcı düzenekle girerek Arjantinli yıldıza suikast düzenlemek istediği belirtildi.

Güvenlik güçleri bu ihbara son derece ciddi ve hızlı bir şekilde karşılık verdi:

  • Acil inceleme: Arenayı ve çevresindeki tüm bölgeyi kontrol etmek üzere özel bomba imha ekipleri ile köpekli arama timleri görevlendirildi.

  • Güvenlik önlemleri: Stadyuma giriş ve çıkış kontrolleri ile Messi’nin çevresindeki koruma önlemleri büyük ölçüde artırıldı.

Neyse ki kaydedilen tehditlerin hiçbiri gerçekleşmedi ve turnuva herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, huzur içinde sona erdi.

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Lionel MessiArjantinDiario ASTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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