Sevgilisi için 150 bin sterlin: Infantino UEFA’nın parasını nasıl harcadı?

·105·Dünya
Sevgilisi için 150 bin sterlin: Infantino UEFA’nın parasını nasıl harcadı?

FIFA’nın mevcut başkanı Gianni Infantino çevresinde yeni bir büyük yolsuzluk skandalı patlak veriyor. The Telegraph’ın haberine göre, Infantino’nun iddia edilen sevgilisi, 2011’de kurumdan ayrılmasının ardından UEFA’dan tazminat olarak 150.000 sterlinden (175.000 avro) fazla para aldı.

Bu gelişmelerin ardından Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Infantino’nun kurumda geçirdiği uzun yıllarla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatabilir.

Pahalı MBA eğitimi ve hızlı terfi

Sızdırılan ayrıntılara göre, eski çalışana ödenen söz konusu yüksek meblağa, prestijli bir işletme okulundaki MBA (Master of Business Administration) programının eğitim masrafları da dâhil edildi.

Ayrıca kaynak şu iddialarda bulundu:

  • Kadın, Infantino ile yakın ilişki içinde olduğu dönemde sıradan bir idari görevden yöneticilik pozisyonuna terfi ettirildi;

  • UEFA’daki çalışma süresi boyunca yıllık maaşı yaklaşık 25.000 sterlin (29.000 avro) artırıldı.

UEFA, Infantino’nun 16 yıllık görev süresini soruşturabilir

Daha önce, Gianni Infantino kurumun genel sekreterliği görevini yürütürken UEFA’nın doğrudan onun sevgilisine gereksiz ve haksız şekilde altı haneli bir tazminat ödediği bildirilmişti.

Bu mali usulsüzlükler ve çıkar çatışmasının ardından UEFA yönetimi, Gianni Infantino’nun kurumdaki 16 yıllık görev süresinin tamamı hakkında kapsamlı ve derinlemesine bir soruşturma (denetim) başlatma seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.

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Gianni InfantinoUEFAFIFAThe Telegraph
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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