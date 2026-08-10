“Bu bir satranç oyunu”: Trump, İran’ı yenilgiye uğratma planını açıkladı

·109·Dünya
“Bu bir satranç oyunu”: Trump, İran’ı yenilgiye uğratma planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Axios’a verdiği özel röportajda Tahran’a yönelik politika, ekonomik baskı ve İran’daki ağır mali kriz hakkında açık ve samimi konuştu.

Beyaz Saray lideri, Washington’ın İran’la doğrudan askerî çatışma yerine ekonomik kuşatma ve satranç oyunu gibi titizlikle düşünülmüş bir taktiğe dayandığını belirtti.

“İran’ın parası yok, çok zor durumdalar”

Donald Trump, İran çevresindeki durumu yakından takip ettiğini ve Tahran’a yönelik ekonomik yaptırımların sonuç verdiğini özellikle vurguladı:

“İran’la sakin bir şekilde, gerilimi tırmandırmadan çalışıyoruz. Onlarla gönülsüzce müzakere ediyor ve İran’ın devasa enflasyonla boğuşup parasız kaldığını izliyoruz.

İran çok kötü bir ekonomik durumda ve askerlerine maaş ödeyecek parası bile kalmadı”— dedi ABD Başkanı.

Trump bu durumu doğrudan ABD’nin kararlı adımlarına, özellikle de deniz ablukasına bağladı. Ona göre söz konusu kısıtlamalar İran’ın mali krizini daha da derinleştirdi.

Askerî saldırıdan vazgeçiş ve petrol fiyatları

Dikkat çekici olan şu ki, birkaç gün önce Donald Trump, İran’a karşı geniş çaplı askerî operasyonları yeniden başlatma emri vermeye meyilliydi. Ancak daha sonra güç kullanma fikrinden vazgeçerek odağını ekonomik baskıya çevirdi.

ABD lideri ayrıca dünya piyasalarında petrol fiyatlarının düşmesini (varil başına 75 doların biraz üzerinde) Amerikalı tüketiciler için büyük bir kazanım olarak değerlendirdi:

“Her şey iyi olacak. Her şey her zaman böyle olur. Bu sadece bir satranç oyununa benziyor”— diyerek sözlerini tamamladı Trump.

Tahran’ın yanıtı: Müzakerelerin şartı

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington’ın tutumuna yanıt verdi.

Arakçi, ABD tarafı daha önce imzalanan karşılıklı anlayış memorandumunu ihlal etmeyi bırakmadığı sürece Tahran’ın Washington’la hiçbir doğrudan müzakere yürütmeyeceğini söyledi.

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Donald TrumpİranABDAbbas ArakçiAxios
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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