BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi

·0·Avto
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi

Xitoyning elektromobillar ishlab chiqarish boʻyicha yetakchi brendi hisoblangan BYD kompaniyasi oʻzining FinDreams shoʻba korxonasi tomonidan ishlab chiqilgan inqilobiy akkumulyator texnologiyasini namoyish etdi. Yangi litiy-temir-fosfatli (LFP) batareya quvvati 102,3 kW/soatni tashkil etib, u elektromobillarning yurish masofasini rekord darajaga koʻtarishga qaratilgan. Ushbu texnologiya birinchi boʻlib BYD Great Han modelida qoʻllanilishi maʼlum qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi akkumulyatorning ogʻirligi 725,9 kg ni tashkil etadi, bu esa avtomobilning umumiy vaznining qariyb 30 foizidan koʻprogʻini egallaydi. IXBT nashrining xabar berishicha, ushbu quvvat manbai bilan jihozlangan BYD Great Han modelining orqa privodli versiyasi CLTC sinov sikli boʻyicha bir marta quvvatlanishda 970 kilometrdan 1008 kilometrgacha masofani bosib oʻtishga qodir. Bu koʻrsatkich zamonaviy elektromobillar bozorida eng yuqori natijalardan biri hisoblanadi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat koʻrsatkichlari

BYD Great Han modeli nafaqat energiya samaradorligi, balki yuqori dinamik koʻrsatkichlari bilan ham ajralib turadi. Orqa privodli variant 370 kW (496 ot kuchi) quvvatga ega bitta elektromotor bilan jihozlangan. Avtomobilning vazni komplektatsiyasiga qarab 2260 kg dan 2325 kg gacha yetadi. Bunday ogʻir vaznga qaramay, yangi FinDreams batareyasi uzoq masofalarni qiyinchiliksiz bosib oʻtishni taʼminlaydi.

Kompaniya tezlik va kuch ishqibozlari uchun modelning toʻliq privodli (AWD) talqinini ham tayyorlagan. Ikkita elektr dvigateli bilan jihozlangan ushbu versiyaning umumiy quvvati 570 kW (764 ot kuchi) ga teng. Garchi uning ogʻirligi 2505 kg gacha oshgan boʻlsa-da, CLTC sikli boʻyicha yurish masofasi 820 km dan 880 km gacha yetadi. Bu koʻrsatkich hatto eng kuchli komplektatsiyada ham uzoq safarlar uchun hech qanday toʻsiq boʻlmasligini anglatadi.

Hajm va narx borasidagi ustunliklar

BYD Great Han oʻzining oʻlchamlari bilan ham hayratda qoldiradi. Avtomobilning uzunligi 5256 mm, kengligi 1999 mm va balandligi 1510 mm ni tashkil etadi. Gʻildiraklar bazasi esa 3130 mm ga teng. Taqqoslash uchun, ushbu elektromobil standart Mercedes-Benz S-Class modelidan 66 mm ga uzunroqdir. Bu esa salonda kenglik va qulaylikni taʼminlash imkonini beradi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida BYD brendining mashhurligi va rasmiy dilerlik tarmoqlari kengayib borayotganini hisobga olsak, ushbu yangi texnologiya mahalliy isteʼmolchilar uchun ham katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Ayniqsa, 1000 km masofani bosib oʻtish imkoniyati viloyatlararo qatnovlarda elektromobillardan foydalanishdagi asosiy qoʻrquvlarni (quvvat tugab qolishi) bartaraf etadi.

Eng qiziqarli jihati shundaki, bunday yuqori texnologik koʻrsatkichlarga ega BYD Great Han modelining kutilayotgan narxi taxminan 44 ming AQSH dollari atrofida baholanmoqda. Bu narx segmenti ushbu modelni nafaqat lyuks sedanlar, balki oʻrta toifadagi elektromobillar bilan ham raqobatbardosh qiladi. Kompaniya yangi akkumulyator orqali global bozorda oʻz mavqeini yanada mustahkamlashni maqsad qilgan.

BYDElektromobilTexnologiyaFinDreamsAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?Bugun, 18:26BMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdiBMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdiBugun, 16:52Hyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardiHyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardiBugun, 15:50UzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiUzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiBugun, 14:46Toyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkinToyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkinBugun, 10:21Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?Bugun, 08:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob