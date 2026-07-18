BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Xitoyning elektromobillar ishlab chiqarish boʻyicha yetakchi brendi hisoblangan BYD kompaniyasi oʻzining FinDreams shoʻba korxonasi tomonidan ishlab chiqilgan inqilobiy akkumulyator texnologiyasini namoyish etdi. Yangi litiy-temir-fosfatli (LFP) batareya quvvati 102,3 kW/soatni tashkil etib, u elektromobillarning yurish masofasini rekord darajaga koʻtarishga qaratilgan. Ushbu texnologiya birinchi boʻlib BYD Great Han modelida qoʻllanilishi maʼlum qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi akkumulyatorning ogʻirligi 725,9 kg ni tashkil etadi, bu esa avtomobilning umumiy vaznining qariyb 30 foizidan koʻprogʻini egallaydi. IXBT nashrining xabar berishicha, ushbu quvvat manbai bilan jihozlangan BYD Great Han modelining orqa privodli versiyasi CLTC sinov sikli boʻyicha bir marta quvvatlanishda 970 kilometrdan 1008 kilometrgacha masofani bosib oʻtishga qodir. Bu koʻrsatkich zamonaviy elektromobillar bozorida eng yuqori natijalardan biri hisoblanadi.
Texnik imkoniyatlar va quvvat koʻrsatkichlariBYD Great Han modeli nafaqat energiya samaradorligi, balki yuqori dinamik koʻrsatkichlari bilan ham ajralib turadi. Orqa privodli variant 370 kW (496 ot kuchi) quvvatga ega bitta elektromotor bilan jihozlangan. Avtomobilning vazni komplektatsiyasiga qarab 2260 kg dan 2325 kg gacha yetadi. Bunday ogʻir vaznga qaramay, yangi FinDreams batareyasi uzoq masofalarni qiyinchiliksiz bosib oʻtishni taʼminlaydi.
Kompaniya tezlik va kuch ishqibozlari uchun modelning toʻliq privodli (AWD) talqinini ham tayyorlagan. Ikkita elektr dvigateli bilan jihozlangan ushbu versiyaning umumiy quvvati 570 kW (764 ot kuchi) ga teng. Garchi uning ogʻirligi 2505 kg gacha oshgan boʻlsa-da, CLTC sikli boʻyicha yurish masofasi 820 km dan 880 km gacha yetadi. Bu koʻrsatkich hatto eng kuchli komplektatsiyada ham uzoq safarlar uchun hech qanday toʻsiq boʻlmasligini anglatadi.
Hajm va narx borasidagi ustunliklarBYD Great Han oʻzining oʻlchamlari bilan ham hayratda qoldiradi. Avtomobilning uzunligi 5256 mm, kengligi 1999 mm va balandligi 1510 mm ni tashkil etadi. Gʻildiraklar bazasi esa 3130 mm ga teng. Taqqoslash uchun, ushbu elektromobil standart Mercedes-Benz S-Class modelidan 66 mm ga uzunroqdir. Bu esa salonda kenglik va qulaylikni taʼminlash imkonini beradi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida BYD brendining mashhurligi va rasmiy dilerlik tarmoqlari kengayib borayotganini hisobga olsak, ushbu yangi texnologiya mahalliy isteʼmolchilar uchun ham katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Ayniqsa, 1000 km masofani bosib oʻtish imkoniyati viloyatlararo qatnovlarda elektromobillardan foydalanishdagi asosiy qoʻrquvlarni (quvvat tugab qolishi) bartaraf etadi.
Eng qiziqarli jihati shundaki, bunday yuqori texnologik koʻrsatkichlarga ega BYD Great Han modelining kutilayotgan narxi taxminan 44 ming AQSH dollari atrofida baholanmoqda. Bu narx segmenti ushbu modelni nafaqat lyuks sedanlar, balki oʻrta toifadagi elektromobillar bilan ham raqobatbardosh qiladi. Kompaniya yangi akkumulyator orqali global bozorda oʻz mavqeini yanada mustahkamlashni maqsad qilgan.
…