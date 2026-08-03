Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari kompaniyasi haydovchilarga o'zgacha hissiyotlar taqdim etuvchi hamda klassik mexanik uzatmalar qutisi xususiyatlarini sun'iy ravishda qayta tiklaydigan yangi texnologiyali innovatsion mexanizmni taqdim etdi. Maranellodagi sinovlardan o'tgan ushbu texnologiya tatbiq etilgan 12Cilindri Manualis modeli afsonaviy 599 GTB rusumidan keyingi metall tishli richag va to'liq pedal majmuasiga ega ilk V12 dvigatelli Ferrari avtomobili bo'ldi.
Avtomobil olamidagi eng nufuzli brendlardan biri boʻlgan Ferrari muxlislar qalbidan joy olish uchun yangi texnologiyali uzatmalar qutisini taqdim etdi. ixbt.com nashrining yozishicha, Maranellodagi sinovlardan soʻng maʼlum boʻlishicha, ushbu innovatsion mexanizm haydovchilarga butunlay oʻzgacha hissiyotlarni taqdim etib, aslida mavjud boʻlmagan jarayonni mukammal darajada taqlid qila oladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Gap shundaki, kompaniya muhandislari ishlab chiqqan yangi tizim klassik mexanik uzatmalar qutisining barcha xususiyatlarini sunʼiy ravishda qayta tiklaydi. Bu esa zamonaviy sport avtomobillarining texnik imkoniyatlaridan voz kechmagan holda, anʼanaviy haydash madaniyatini sogʻingan haydovchilar uchun haqiqiy orzuga aylanmoqda.
Noyob dizayn va eksklyuzivlikUshbu texnologiya tatbiq etilgan 12Cilindri Manualis modeli afsonaviy 599 GTB rusumidan keyingi ochiq turdagi metall tishli richag va toʻliq pedal majmuasiga ega ilk V12 dvigatelli Ferrari avtomobili boʻldi. Shuni alohida taʼkidlash joizki, yaratuvchilar mazkur model nomida «mexanik» soʻzini ataylab ishlatmagan, chunki uning ishlash prinsipi tubdan farq qiladi.
Biroq bunday eksklyuziv texnologiyaga ega boʻlish oson emas. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu avtomobilning narxi oddiy versiya qiymatiga qoʻshimcha ravishda yana butun boshli bitta 911 GT3 xarid qilish bilan barobardir. Tabiiyki, bunday ulkan narx va cheklangan tiraj avtomobilning allaqachon toʻliq sotilib ketishiga sabab boʻldi.
…