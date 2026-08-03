Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi

·28·Avto
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Qisqacha

Ferrari kompaniyasi haydovchilarga o'zgacha hissiyotlar taqdim etuvchi hamda klassik mexanik uzatmalar qutisi xususiyatlarini sun'iy ravishda qayta tiklaydigan yangi texnologiyali innovatsion mexanizmni taqdim etdi. Maranellodagi sinovlardan o'tgan ushbu texnologiya tatbiq etilgan 12Cilindri Manualis modeli afsonaviy 599 GTB rusumidan keyingi metall tishli richag va to'liq pedal majmuasiga ega ilk V12 dvigatelli Ferrari avtomobili bo'ldi.

Avtomobil olamidagi eng nufuzli brendlardan biri boʻlgan Ferrari muxlislar qalbidan joy olish uchun yangi texnologiyali uzatmalar qutisini taqdim etdi. ixbt.com nashrining yozishicha, Maranellodagi sinovlardan soʻng maʼlum boʻlishicha, ushbu innovatsion mexanizm haydovchilarga butunlay oʻzgacha hissiyotlarni taqdim etib, aslida mavjud boʻlmagan jarayonni mukammal darajada taqlid qila oladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Gap shundaki, kompaniya muhandislari ishlab chiqqan yangi tizim klassik mexanik uzatmalar qutisining barcha xususiyatlarini sunʼiy ravishda qayta tiklaydi. Bu esa zamonaviy sport avtomobillarining texnik imkoniyatlaridan voz kechmagan holda, anʼanaviy haydash madaniyatini sogʻingan haydovchilar uchun haqiqiy orzuga aylanmoqda.

Noyob dizayn va eksklyuzivlik

Ushbu texnologiya tatbiq etilgan 12Cilindri Manualis modeli afsonaviy 599 GTB rusumidan keyingi ochiq turdagi metall tishli richag va toʻliq pedal majmuasiga ega ilk V12 dvigatelli Ferrari avtomobili boʻldi. Shuni alohida taʼkidlash joizki, yaratuvchilar mazkur model nomida «mexanik» soʻzini ataylab ishlatmagan, chunki uning ishlash prinsipi tubdan farq qiladi.

Biroq bunday eksklyuziv texnologiyaga ega boʻlish oson emas. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu avtomobilning narxi oddiy versiya qiymatiga qoʻshimcha ravishda yana butun boshli bitta 911 GT3 xarid qilish bilan barobardir. Tabiiyki, bunday ulkan narx va cheklangan tiraj avtomobilning allaqachon toʻliq sotilib ketishiga sabab boʻldi.

Ferrari12CilindriAvtomobillarSuperkarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiBugun, 16:55Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallarXitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallarBugun, 16:50Renault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiRenault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiBugun, 15:55Elektromobil quvvatlash xarajatlarini tejashning samarali usullariElektromobil quvvatlash xarajatlarini tejashning samarali usullariBugun, 13:59Dacia Bigster sinovi: 30 ming funt sterlinglik hamyonbop krossoverDacia Bigster sinovi: 30 ming funt sterlinglik hamyonbop krossoverBugun, 11:52Alpine brendi Porsche emas, Ferrari darajasidagi eksklyuzivlikni tanlaydiAlpine brendi Porsche emas, Ferrari darajasidagi eksklyuzivlikni tanlaydiBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas