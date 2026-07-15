Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Britaniyaning Land Rover brendi va Xitoyning Chery avtogiganti oʻrtasidagi 14 yillik hamkorlik yangi bosqichga koʻtarildi. Tomonlar oʻzlarining birinchi qoʻshma seriyali mahsuloti — Freelander 8 deb nomlangan yirik yoʻltanlamasning interyeri va texnik xususiyatlarini rasman ochiqladi. Ushbu model nafaqat afsonaviy nomning qaytishi, balki zamonaviy texnologiyalar va hashamatning uygʻunlashuvi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Freelander 8 avtomobilining eng diqqatga sazovor jihati uning salonidagi 46,3 dyuymli ulkan 8K displeydir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ekran bir vaqtning oʻzida ham asboblar paneli, ham proeksion ekran vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, markaziy konsolda 15,6 dyuymli multimedia tizimi oʻrnatilgan boʻlib, u haydovchi va yoʻlovchilar uchun barcha koʻngilochar hamda boshqaruv funksiyalarini taʼminlaydi.
Texnologik ustunlik va qulaylikAvtomobilning ichki qismi maksimal darajadagi qulaylikka yoʻnaltirilgan. Old yoʻlovchi uchun oyoq qismidagi boʻsh joy 1,2 metrni tashkil etishi kishini hayratda qoldiradi. Shuningdek, salonda 256 xil rangli atmosferali yoritish tizimi, havo xushboʻylantirgich va ikkita simsiz quvvatlantirish paneli mavjud. Mashina olti kishilik (2+2+2) sxema boʻyicha ishlab chiqilgan boʻlib, uning uzunligi 5185 mm, gʻildiraklar bazasi esa 3040 mm ga teng.
Elektronika sohasida ham Freelander 8 eng soʻnggi yutuqlarni oʻzida jamlagan. Mashina bort kompyuteri Qualcomm Snapdragon 8397 chipi asosida ishlaydi, bu esa avvalgi avlod protsessorlaridan sezilarli darajada tezroq va quvvatliroqdir. Xavfsizlik va avtopilot tizimi uchun esa Huawei kompaniyasining 896 qatorli lidari va Qiankun ADS 5 intellektual yordamchisi masʼul etib tayinlangan.
Bozordagi oʻrni va istiqbollariOʻzbekiston avtomobil bozorida Chery brendi allaqachon mustahkam oʻrin egallaganini hisobga olsak, Land Rover bilan hamkorlikda yaratilgan ushbu premium modelga qiziqish yuqori boʻlishi kutilmoqda. Freelander 8 CATL kompaniyasi tomonidan yetkazib beriladigan yuqori sigʻimli akkumulyatorlar bilan jihozlanadi, bu esa uning uzoq masofalarga harakatlanish imkoniyatini kafolatlaydi.
Jaguar Land Rover kompaniyasi Xitoyda ishlab chiqarishni mahalliylashtirish boʻyicha koʻp yillik tajribasini aynan shu model orqali yangi darajaga olib chiqishni maqsad qilgan. Freelander 8 savdolari yaqin vaqt ichida boshlanishi rejalashtirilgan boʻlib, u ham hashamatli yoʻltanlamas ishqibozlari, ham yuqori texnologiyali elektromobillarni afzal koʻruvchilar uchun munosib tanlov boʻladi.
…