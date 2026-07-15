Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas

·45·Avto
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas

Britaniyaning Land Rover brendi va Xitoyning Chery avtogiganti oʻrtasidagi 14 yillik hamkorlik yangi bosqichga koʻtarildi. Tomonlar oʻzlarining birinchi qoʻshma seriyali mahsuloti — Freelander 8 deb nomlangan yirik yoʻltanlamasning interyeri va texnik xususiyatlarini rasman ochiqladi. Ushbu model nafaqat afsonaviy nomning qaytishi, balki zamonaviy texnologiyalar va hashamatning uygʻunlashuvi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Freelander 8 avtomobilining eng diqqatga sazovor jihati uning salonidagi 46,3 dyuymli ulkan 8K displeydir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ekran bir vaqtning oʻzida ham asboblar paneli, ham proeksion ekran vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, markaziy konsolda 15,6 dyuymli multimedia tizimi oʻrnatilgan boʻlib, u haydovchi va yoʻlovchilar uchun barcha koʻngilochar hamda boshqaruv funksiyalarini taʼminlaydi.

Texnologik ustunlik va qulaylik

Avtomobilning ichki qismi maksimal darajadagi qulaylikka yoʻnaltirilgan. Old yoʻlovchi uchun oyoq qismidagi boʻsh joy 1,2 metrni tashkil etishi kishini hayratda qoldiradi. Shuningdek, salonda 256 xil rangli atmosferali yoritish tizimi, havo xushboʻylantirgich va ikkita simsiz quvvatlantirish paneli mavjud. Mashina olti kishilik (2+2+2) sxema boʻyicha ishlab chiqilgan boʻlib, uning uzunligi 5185 mm, gʻildiraklar bazasi esa 3040 mm ga teng.

Elektronika sohasida ham Freelander 8 eng soʻnggi yutuqlarni oʻzida jamlagan. Mashina bort kompyuteri Qualcomm Snapdragon 8397 chipi asosida ishlaydi, bu esa avvalgi avlod protsessorlaridan sezilarli darajada tezroq va quvvatliroqdir. Xavfsizlik va avtopilot tizimi uchun esa Huawei kompaniyasining 896 qatorli lidari va Qiankun ADS 5 intellektual yordamchisi masʼul etib tayinlangan.

Bozordagi oʻrni va istiqbollari

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Chery brendi allaqachon mustahkam oʻrin egallaganini hisobga olsak, Land Rover bilan hamkorlikda yaratilgan ushbu premium modelga qiziqish yuqori boʻlishi kutilmoqda. Freelander 8 CATL kompaniyasi tomonidan yetkazib beriladigan yuqori sigʻimli akkumulyatorlar bilan jihozlanadi, bu esa uning uzoq masofalarga harakatlanish imkoniyatini kafolatlaydi.

Jaguar Land Rover kompaniyasi Xitoyda ishlab chiqarishni mahalliylashtirish boʻyicha koʻp yillik tajribasini aynan shu model orqali yangi darajaga olib chiqishni maqsad qilgan. Freelander 8 savdolari yaqin vaqt ichida boshlanishi rejalashtirilgan boʻlib, u ham hashamatli yoʻltanlamas ishqibozlari, ham yuqori texnologiyali elektromobillarni afzal koʻruvchilar uchun munosib tanlov boʻladi.

Land RoverCheryFreelander 8AvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibVolkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibBugun, 15:25BMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaBMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaBugun, 15:24Geely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbekGeely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbekBugun, 14:27BYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻqBYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻqBugun, 14:27Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?Bugun, 12:23Jeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildiJeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildiBugun, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi
BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi