Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi

·23·Avto
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi

Janubiy Koreyaning Genesis brendi oddiy golf aravalari haqidagi tasavvurlarni butunlay oʻzgartirib yubordi. Kompaniya oʻzining yangi Box Buggy modelini taqdim etdi — bu toʻrtta elektr motor bilan jihozlangan, ochiq kuzovli va yuqori darajadagi qulaylikka ega boʻlgan yoʻltanlamas krossoverdir. Mazkur loyiha brendning dizayn boʻlimi rahbari Luc Donckerwolke boshchiligidagi kichik jamoa tomonidan yaratilgan boʻlib, u avtomobil olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Box Buggy ilk bor oʻtgan oyda Le Mans 24 Hours poygalarida Genesis Magma giperkar jamoasi uchun xizmat koʻrsatuvchi transport vositasi sifatida koʻrinish bergan edi. Oʻtgan dam olish kunlarida esa ushbu konsept Shotlandiyada oʻtkazilgan Genesis Scottish Open golf turnirida debyut qildi. Avtomobil Shotlandiya anʼanalariga xos katak-katak matoli oʻrindiqlari va markaziy sensorli ekrani bilan turnirdagi anʼanaviy golf aravalarini ortda qoldirdi.

Texnologik innovatsiyalar va oʻziga xos imkoniyatlar

Mazkur avtomobil nafaqat tashqi koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham hayratga soladi. Box Buggy har bir gʻildiragiga oʻrnatilgan toʻrtta elektr motor bilan taʼminlangan boʻlib, ularning har biri taxminan 40 ot kuchiga ega. Shuningdek, modelda tormoz va boshqaruv tizimlari simsiz (by-wire) texnologiyasi asosida ishlaydi, elektron amortizatorlar esa har qanday relyefda yumshoq harakatlanishni kafolatlaydi.

Eng qiziqarli jihati shundaki, Hyundai Mobis tomonidan ishlab chiqilgan maxsus aylanma motorlar tufayli gʻildiraklar 90 darajaga burila oladi. Bu Box Buggy-ga yon tomonga qarab harakatlanish va tor joylarda parallel ravishda oson toʻxtash imkonini beradi. Bunday texnologiya kelajakda shahar elektromobillari uchun ham qoʻllanilishi kutilmoqda.

Dizayn manbalari va nomlanish tarixi

Genesis dizaynerlari ushbu loyihani yaratishda 1970-yillardagi afsonaviy Volkswagen Beetle bazasida qurilgan Brubaker Box modelidan ilhomlanishgan. "Box" nomi nafaqat klassikaga hurmat, balki poyga olamidagi "box, box" (poygachini texnik xizmat koʻrsatish nuqtasiga chaqirish) iborasiga ham ishoradir. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu model hozircha faqat konseptual xarakterga ega.

Hozircha Genesis Box Buggy-ni ommaviy ishlab chiqarish rejalashtirilmagan. Biroq u brendning nafaqat sedan va krossoverlar, balki ekstremal yoʻltanlamaslar va giperkarlar segmentida ham oʻz soʻzini aytishga tayyorligini koʻrsatadi. Oxirgi vaqtlarda taqdim etilgan Magma GT, X Skorpio va X Gran Equator kabi konseptlar brendning kelajakdagi yangi yoʻnalishini belgilab bermoqda.

Oʻzbekiston bozorida Genesis brendi oʻzining hashamatli modellari bilan tanilib ulgurgan. Garchi Box Buggy kabi ixtisoslashgan transport vositalari keng sotuvga chiqmasa-da, undagi texnologik yechimlar kelajakda biz koʻrib oʻrgangan elektromobillar tarkibiga kirishi shubhasiz.

GenesisBox BuggyElektromobilKonseptAvto-texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqdaNissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqdaBugun, 16:52Alfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdiAlfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdiBugun, 16:26Jaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdiJaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdiBugun, 15:56Geely va Renault superkarlar texnologiyasini ommaviy avtomobillarga olib kirmoqdaGeely va Renault superkarlar texnologiyasini ommaviy avtomobillarga olib kirmoqdaBugun, 15:25Porsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaPorsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaBugun, 14:28Volkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqdaVolkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqdaBugun, 14:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi