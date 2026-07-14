Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Janubiy Koreyaning Genesis brendi oddiy golf aravalari haqidagi tasavvurlarni butunlay oʻzgartirib yubordi. Kompaniya oʻzining yangi Box Buggy modelini taqdim etdi — bu toʻrtta elektr motor bilan jihozlangan, ochiq kuzovli va yuqori darajadagi qulaylikka ega boʻlgan yoʻltanlamas krossoverdir. Mazkur loyiha brendning dizayn boʻlimi rahbari Luc Donckerwolke boshchiligidagi kichik jamoa tomonidan yaratilgan boʻlib, u avtomobil olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Box Buggy ilk bor oʻtgan oyda Le Mans 24 Hours poygalarida Genesis Magma giperkar jamoasi uchun xizmat koʻrsatuvchi transport vositasi sifatida koʻrinish bergan edi. Oʻtgan dam olish kunlarida esa ushbu konsept Shotlandiyada oʻtkazilgan Genesis Scottish Open golf turnirida debyut qildi. Avtomobil Shotlandiya anʼanalariga xos katak-katak matoli oʻrindiqlari va markaziy sensorli ekrani bilan turnirdagi anʼanaviy golf aravalarini ortda qoldirdi.
Texnologik innovatsiyalar va oʻziga xos imkoniyatlarMazkur avtomobil nafaqat tashqi koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham hayratga soladi. Box Buggy har bir gʻildiragiga oʻrnatilgan toʻrtta elektr motor bilan taʼminlangan boʻlib, ularning har biri taxminan 40 ot kuchiga ega. Shuningdek, modelda tormoz va boshqaruv tizimlari simsiz (by-wire) texnologiyasi asosida ishlaydi, elektron amortizatorlar esa har qanday relyefda yumshoq harakatlanishni kafolatlaydi.
Eng qiziqarli jihati shundaki, Hyundai Mobis tomonidan ishlab chiqilgan maxsus aylanma motorlar tufayli gʻildiraklar 90 darajaga burila oladi. Bu Box Buggy-ga yon tomonga qarab harakatlanish va tor joylarda parallel ravishda oson toʻxtash imkonini beradi. Bunday texnologiya kelajakda shahar elektromobillari uchun ham qoʻllanilishi kutilmoqda.
Dizayn manbalari va nomlanish tarixiGenesis dizaynerlari ushbu loyihani yaratishda 1970-yillardagi afsonaviy Volkswagen Beetle bazasida qurilgan Brubaker Box modelidan ilhomlanishgan. "Box" nomi nafaqat klassikaga hurmat, balki poyga olamidagi "box, box" (poygachini texnik xizmat koʻrsatish nuqtasiga chaqirish) iborasiga ham ishoradir. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu model hozircha faqat konseptual xarakterga ega.
Hozircha Genesis Box Buggy-ni ommaviy ishlab chiqarish rejalashtirilmagan. Biroq u brendning nafaqat sedan va krossoverlar, balki ekstremal yoʻltanlamaslar va giperkarlar segmentida ham oʻz soʻzini aytishga tayyorligini koʻrsatadi. Oxirgi vaqtlarda taqdim etilgan Magma GT, X Skorpio va X Gran Equator kabi konseptlar brendning kelajakdagi yangi yoʻnalishini belgilab bermoqda.
Oʻzbekiston bozorida Genesis brendi oʻzining hashamatli modellari bilan tanilib ulgurgan. Garchi Box Buggy kabi ixtisoslashgan transport vositalari keng sotuvga chiqmasa-da, undagi texnologik yechimlar kelajakda biz koʻrib oʻrgangan elektromobillar tarkibiga kirishi shubhasiz.
…