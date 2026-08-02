Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin

·0·Avto
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin

Avtomobil bozorida qulay narxdagi pretsizion nemis xatchbeklarini qidirayotganlar uchun ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class modellari jozibali variantga aylanishi mumkin. Hozirda ushbu avtomobilning narxi Buyuk Britaniya bozorida atigi 5 000 funt sterlingdan boshlanmoqda, bu esa byudjet evroosiyo xaridorlari uchun premium segmentga kirish imkonini beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, Mercedes-Benz kompaniyasi uchun A-Class oilasining ilk avlodlarini yaratish yoʻli anchagina murakkab kechgan. Germaniyalik avtoishlab chiqaruvchi uch urinishdagina ushbu sinfdan kutilgan moliyaviy muvaffaqiyat va foyda olishga erishgan. Oʻz davrida inqilobiy yechimlarga boy boʻlgan eng birinchi avlod xatchbeki oʻta xavfsizligi va boʻsh joydan oqilona foydalanishi bilan ajralib turgan.

Birinchi avlodlar tarixi va yoʻl qoʻyilgan xatolar

Mutaxassislar dastlabki A-Class modellarini oʻta yuqori baholagan edi. Xususan, ekspertlar uni «Mini rusumidan beri yaratilgan eng innovatsion oldi privodli avtomobil» deb atashgan edi. Shunga qaramay, gʻayrioddiy va jozibali boʻlmagan dizayn xatchbekning keng ommalashishiga toʻsqinlik qilgan.

Natijada, ushbu loyiha kompaniyaga 2,5 milliard yevrolik moliyaviy yoʻqotish keltirib chiqargan. Shundan soʻng nemis muhandislari ikkinchi urinishda avtomobilning boshqaruvdagi ayrim xavfli xususiyatlarini toʻgʻrilashga harakat qilishdi, biroq tashqi koʻrinish borasidagi muammolar baribir saqlanib qoldi.

Bugungi kundagi holat va xarid imkoniyatlari

Vaqt oʻtishi bilan bu kamchiliklar oʻz ahamiyatini yoʻqotdi va bugungi kunga kelib foydalanilgan A-Class modellari ikkilamchi bozorda oʻz xaridorini topmoqda. Narxlarning keskin tushib ketishi ushbu rusumdagi transport vositalarini kundalik qatnov uchun hamyonbop va ishonchli tanlovga aylantirmoqda.

Garchi dastlabki avlodlar dizayn borasida koʻp tanqidlarga uchragan boʻlsa-da, ularning ixchamligi va shahar sharoitidagi qulayliklari hali ham oʻz kuchida qolmoqda. Mutaxassislar xarid qilishdan oldin mashinaning texnik holatini diqqat bilan tekshirishni tavsiya etishadi.

Mercedes-BenzA-ClassAvtomobilXatchbekNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kemping olamidagi raqobat: yangi Citroen avtouyi Volkswagen California bilan bellashadimiKemping olamidagi raqobat: yangi Citroen avtouyi Volkswagen California bilan bellashadimiBugun, 10:55Geely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdiGeely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdiBugun, 02:51UAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandiUAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandiBugun, 00:00Muhandis oʻgʻil va uning otasi yasagan noodatiy oʻziyurar 4x4 avtomobiliMuhandis oʻgʻil va uning otasi yasagan noodatiy oʻziyurar 4x4 avtomobiliKecha, 18:52Volkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdiVolkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdiKecha, 15:57Mercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaMercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaKecha, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi