Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Avtomobil bozorida qulay narxdagi pretsizion nemis xatchbeklarini qidirayotganlar uchun ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class modellari jozibali variantga aylanishi mumkin. Hozirda ushbu avtomobilning narxi Buyuk Britaniya bozorida atigi 5 000 funt sterlingdan boshlanmoqda, bu esa byudjet evroosiyo xaridorlari uchun premium segmentga kirish imkonini beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, Mercedes-Benz kompaniyasi uchun A-Class oilasining ilk avlodlarini yaratish yoʻli anchagina murakkab kechgan. Germaniyalik avtoishlab chiqaruvchi uch urinishdagina ushbu sinfdan kutilgan moliyaviy muvaffaqiyat va foyda olishga erishgan. Oʻz davrida inqilobiy yechimlarga boy boʻlgan eng birinchi avlod xatchbeki oʻta xavfsizligi va boʻsh joydan oqilona foydalanishi bilan ajralib turgan.
Birinchi avlodlar tarixi va yoʻl qoʻyilgan xatolarMutaxassislar dastlabki A-Class modellarini oʻta yuqori baholagan edi. Xususan, ekspertlar uni «Mini rusumidan beri yaratilgan eng innovatsion oldi privodli avtomobil» deb atashgan edi. Shunga qaramay, gʻayrioddiy va jozibali boʻlmagan dizayn xatchbekning keng ommalashishiga toʻsqinlik qilgan.
Natijada, ushbu loyiha kompaniyaga 2,5 milliard yevrolik moliyaviy yoʻqotish keltirib chiqargan. Shundan soʻng nemis muhandislari ikkinchi urinishda avtomobilning boshqaruvdagi ayrim xavfli xususiyatlarini toʻgʻrilashga harakat qilishdi, biroq tashqi koʻrinish borasidagi muammolar baribir saqlanib qoldi.
Bugungi kundagi holat va xarid imkoniyatlariVaqt oʻtishi bilan bu kamchiliklar oʻz ahamiyatini yoʻqotdi va bugungi kunga kelib foydalanilgan A-Class modellari ikkilamchi bozorda oʻz xaridorini topmoqda. Narxlarning keskin tushib ketishi ushbu rusumdagi transport vositalarini kundalik qatnov uchun hamyonbop va ishonchli tanlovga aylantirmoqda.
Garchi dastlabki avlodlar dizayn borasida koʻp tanqidlarga uchragan boʻlsa-da, ularning ixchamligi va shahar sharoitidagi qulayliklari hali ham oʻz kuchida qolmoqda. Mutaxassislar xarid qilishdan oldin mashinaning texnik holatini diqqat bilan tekshirishni tavsiya etishadi.
…