Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Yaponiya avtogiganti Suzuki global bozorda oʻz mavqeyini mustahkamlash maqsadida 2027-yilda hamyonbop shahar elektromobilini taqdim etishni rejalashtirmoqda. Ushbu yangi model narxi 20 000 funt sterlingdan (taxminan 25 000 dollar) past boʻlishi kutilmoqda, bu esa uni Renault Twingo va Honda Super-N kabi raqobatchilar bilan bir qatorga qoʻyadi. Mazkur qadam kompaniyaning ekologik toza transport vositalariga oʻtish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Kompaniyaning Buyuk Britaniyadagi boʻlimi rahbari David Kateley bergan maʼlumotlarga koʻra, brendning kelajakdagi oʻsishi aynan kichik hajmli va arzon elektromobillarga bogʻliq. Hozirda Suzuki oʻzining ilk toʻliq elektrli modeli boʻlmish eVitara ustida ish olib bormoqda, biroq 2027-yilda chiqishi kutilayotgan shahar avtomobili ommaviylik jihatidan undan oʻzib ketishi mumkin. Bu model Vision e-Sky konsepti asosida yaratilib, besh eshikli va ixcham dizaynga ega boʻladi.
Strategik oʻsish va bozor talabiSuzuki brendi oʻtgan yillardagi pasayishdan soʻng jadal tiklanish jarayonini boshdan kechirmoqda. Xususan, 2026-yilning dastlabki besh oyida savdo hajmi 43 foizga oshgan. Bu muvaffaqiyatning asosiy sababi sifatida yangilangan Suzuki Swift modeli koʻrsatilmoqda. Ushbu xatchbek oʻzining 1,2 litrli uch silindrli "yumshoq" gidrid dvigateli bilan tejamkorlik va ekologik talablar oʻrtasidagi muvozanatni saqlab qola oldi.
Yangi elektr shahar avtomobili texnik jihatdan hozircha sir tutilayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar uning taxminiy koʻrsatkichlarini eʼlon qilishmoqda. Kutilishicha, avtomobil 29 kW/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanadi va bir quvvatlanishda taxminan 210 kilometr (130 mil) masofa bosib oʻta oladi. Bu koʻrsatkich shahar ichidagi kundalik qatnovlar uchun yetarli hisoblanadi.
Kelajak rejalari va raqobatSuzuki rahbariyati A-segmentdagi elektromobillar bozorini kompaniya uchun hayotiy muhim deb hisoblamoqda. Bozor tahlilchilari ushbu segmentda narx masalasi hal qiluvchi rol oʻynashini taʼkidlashadi. Agar Suzuki oʻz vaʼdasida turib, narxni 20 000 funt sterling atrofida ushlab qolsa, u nafaqat Yevropa, balki Osiyo bozorlarida ham katta muvaffaqiyatga erishishi mumkin.
Kompaniyaning kengayish rejasi quyidagi bosqichlarni oʻz ichiga oladi:
- 2025-2026 yillarda eVitara modelini toʻliq bozorga chiqarish;
- 2027-yilda Vision e-Sky bazasidagi hamyonbop shahar elektromobilini taqdim etish;
- 2029-yilga borib uchinchi turdagi elektromobilni ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish.
Oʻzbekiston bozori uchun ham Suzuki brendining bunday ixcham va tejamkor modellari doimiy qiziqish uygʻotib kelgan. Agar ushbu hamyonbop elektromobillar mintaqamizga yetib kelsa, ular shahar sharoitida BYD kabi brendlarning kichik modellariga munosib raqib boʻlishi mumkin.
…