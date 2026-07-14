Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi

·0·Avto
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi

Yaponiya avtogiganti Suzuki global bozorda oʻz mavqeyini mustahkamlash maqsadida 2027-yilda hamyonbop shahar elektromobilini taqdim etishni rejalashtirmoqda. Ushbu yangi model narxi 20 000 funt sterlingdan (taxminan 25 000 dollar) past boʻlishi kutilmoqda, bu esa uni Renault Twingo va Honda Super-N kabi raqobatchilar bilan bir qatorga qoʻyadi. Mazkur qadam kompaniyaning ekologik toza transport vositalariga oʻtish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Kompaniyaning Buyuk Britaniyadagi boʻlimi rahbari David Kateley bergan maʼlumotlarga koʻra, brendning kelajakdagi oʻsishi aynan kichik hajmli va arzon elektromobillarga bogʻliq. Hozirda Suzuki oʻzining ilk toʻliq elektrli modeli boʻlmish eVitara ustida ish olib bormoqda, biroq 2027-yilda chiqishi kutilayotgan shahar avtomobili ommaviylik jihatidan undan oʻzib ketishi mumkin. Bu model Vision e-Sky konsepti asosida yaratilib, besh eshikli va ixcham dizaynga ega boʻladi.

Strategik oʻsish va bozor talabi

Suzuki brendi oʻtgan yillardagi pasayishdan soʻng jadal tiklanish jarayonini boshdan kechirmoqda. Xususan, 2026-yilning dastlabki besh oyida savdo hajmi 43 foizga oshgan. Bu muvaffaqiyatning asosiy sababi sifatida yangilangan Suzuki Swift modeli koʻrsatilmoqda. Ushbu xatchbek oʻzining 1,2 litrli uch silindrli "yumshoq" gidrid dvigateli bilan tejamkorlik va ekologik talablar oʻrtasidagi muvozanatni saqlab qola oldi.

Yangi elektr shahar avtomobili texnik jihatdan hozircha sir tutilayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar uning taxminiy koʻrsatkichlarini eʼlon qilishmoqda. Kutilishicha, avtomobil 29 kW/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanadi va bir quvvatlanishda taxminan 210 kilometr (130 mil) masofa bosib oʻta oladi. Bu koʻrsatkich shahar ichidagi kundalik qatnovlar uchun yetarli hisoblanadi.

Kelajak rejalari va raqobat

Suzuki rahbariyati A-segmentdagi elektromobillar bozorini kompaniya uchun hayotiy muhim deb hisoblamoqda. Bozor tahlilchilari ushbu segmentda narx masalasi hal qiluvchi rol oʻynashini taʼkidlashadi. Agar Suzuki oʻz vaʼdasida turib, narxni 20 000 funt sterling atrofida ushlab qolsa, u nafaqat Yevropa, balki Osiyo bozorlarida ham katta muvaffaqiyatga erishishi mumkin.

Kompaniyaning kengayish rejasi quyidagi bosqichlarni oʻz ichiga oladi:

  • 2025-2026 yillarda eVitara modelini toʻliq bozorga chiqarish;
  • 2027-yilda Vision e-Sky bazasidagi hamyonbop shahar elektromobilini taqdim etish;
  • 2029-yilga borib uchinchi turdagi elektromobilni ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish.
David Kateleyning soʻzlariga koʻra, kompaniya atrof-muhitni muhofaza qilish boʻyicha qatʼiy talablarni (ZEV mandate) qoʻllab-quvvatlaydi. Hozirda Suzuki Vitara va S-Cross kabi modellari bilan bir qatorda elektr transport vositalari ulushini oshirib, 2027-yilga borib har uchta ichki yonuv dvigatelli avtomobilga ikkita elektromobil sotish nisbatiga erishishni maqsad qilgan.

Oʻzbekiston bozori uchun ham Suzuki brendining bunday ixcham va tejamkor modellari doimiy qiziqish uygʻotib kelgan. Agar ushbu hamyonbop elektromobillar mintaqamizga yetib kelsa, ular shahar sharoitida BYD kabi brendlarning kichik modellariga munosib raqib boʻlishi mumkin.

SuzukiElektromobilAvto-olamInnovatsiyaTejamkorlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?Bugun, 08:25Genesis yangilangan eGV70 modelini taqdim etdi: Hashamatli krossoverning yangi imkoniyatlariGenesis yangilangan eGV70 modelini taqdim etdi: Hashamatli krossoverning yangi imkoniyatlariKecha, 22:26Goodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviGoodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviKecha, 16:24Lexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchiLexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchiKecha, 16:24Porsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqdaPorsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqdaKecha, 14:25399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?Kecha, 13:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi
BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi