Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Rossiyaning AvtoVAZ zavodi konveyeridan 1,7 litrli dvigatel bilan jihozlangan soʻnggi Lada Niva Legend avtomobili chiqdi. Koʻp yillar davomida ushbu modelning ramzi boʻlib kelgan agregat rasman ishlab chiqarishdan olindi. Bu oʻzgarish afsonaviy yoʻltanlamas tarixidagi eng muhim texnik yangilanishlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya matbuot xizmatining maʼlum qilishicha, mazkur motor oʻzining texnik ildizlari bilan ilk klassik Lada modellariga borib taqaladi. Oʻnlab yillar davomida xizmat qilgan va soddaligi bilan tanilgan ushbu dvigatel endilikda oʻz oʻrnini zamonaviyroq va quvvatliroq muqobilga boʻshatib berdi. Bu haqda ixbt.com nashri batafsil maʼlumot bergan.
Yangi texnik imkoniyatlarEndilikda Lada Niva Legend modeli 1,8 litr hajmli yangi dvigatel bilan jihozlanadi. Ushbu agregat nafaqat hajmi, balki ichki tuzilishi bilan ham ajralib turadi. Xususan, yangi motorda yengillashtirilgan porshenlar va gaz taqsimlash mexanizmining (GTM) tasmali uzatmasi qoʻllanilgan. Bu esa avtomobilning dinamikasini yaxshilash va shovqin darajasini pasaytirishga xizmat qiladi.
Ushbu modernizatsiya Niva tarixidagi uchinchi va eng koʻlamli yangilanish deb hisoblanmoqda. Avvalroq AvtoVAZ 1,6 va 1,8 litrli yangi dvigatellar liniyasini taqdim etgan edi. Yangi motorlar nafaqat quvvatni oshiradi, balki yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik meʼyorlarga moslashish borasida ham ilgarilashni taʼminlaydi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Niva modellari oʻzining mustahkamligi va arzon servis xizmati tufayli hamon oʻz oʻrniga ega. Yangi 1,8 litrli dvigatelning joriy etilishi mahalliy havaskorlar uchun ham qiziqarli yangilikdir, chunki koʻp yillar davomida foydalanuvchilar aynan quvvat yetishmasligidan shikoyat qilib kelishgan.
AvtoVAZ rahbari Maksim Sokolovning iyun oyida boʻlib oʻtgan forumda maʼlum qilishicha, yangilangan Lada Niva Legend ishlab chiqarilishi 2026-yilning 20-iyulidan boshlanishi rejalashtirilgan. Bu esa modelning hayotiy sikli yana uzoq yillarga choʻzilishidan dalolat beradi.
…