Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda

·0·Avto
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda

Rossiyaning AvtoVAZ zavodi konveyeridan 1,7 litrli dvigatel bilan jihozlangan soʻnggi Lada Niva Legend avtomobili chiqdi. Koʻp yillar davomida ushbu modelning ramzi boʻlib kelgan agregat rasman ishlab chiqarishdan olindi. Bu oʻzgarish afsonaviy yoʻltanlamas tarixidagi eng muhim texnik yangilanishlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya matbuot xizmatining maʼlum qilishicha, mazkur motor oʻzining texnik ildizlari bilan ilk klassik Lada modellariga borib taqaladi. Oʻnlab yillar davomida xizmat qilgan va soddaligi bilan tanilgan ushbu dvigatel endilikda oʻz oʻrnini zamonaviyroq va quvvatliroq muqobilga boʻshatib berdi. Bu haqda ixbt.com nashri batafsil maʼlumot bergan.

Yangi texnik imkoniyatlar

Endilikda Lada Niva Legend modeli 1,8 litr hajmli yangi dvigatel bilan jihozlanadi. Ushbu agregat nafaqat hajmi, balki ichki tuzilishi bilan ham ajralib turadi. Xususan, yangi motorda yengillashtirilgan porshenlar va gaz taqsimlash mexanizmining (GTM) tasmali uzatmasi qoʻllanilgan. Bu esa avtomobilning dinamikasini yaxshilash va shovqin darajasini pasaytirishga xizmat qiladi.

Ushbu modernizatsiya Niva tarixidagi uchinchi va eng koʻlamli yangilanish deb hisoblanmoqda. Avvalroq AvtoVAZ 1,6 va 1,8 litrli yangi dvigatellar liniyasini taqdim etgan edi. Yangi motorlar nafaqat quvvatni oshiradi, balki yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik meʼyorlarga moslashish borasida ham ilgarilashni taʼminlaydi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Niva modellari oʻzining mustahkamligi va arzon servis xizmati tufayli hamon oʻz oʻrniga ega. Yangi 1,8 litrli dvigatelning joriy etilishi mahalliy havaskorlar uchun ham qiziqarli yangilikdir, chunki koʻp yillar davomida foydalanuvchilar aynan quvvat yetishmasligidan shikoyat qilib kelishgan.

AvtoVAZ rahbari Maksim Sokolovning iyun oyida boʻlib oʻtgan forumda maʼlum qilishicha, yangilangan Lada Niva Legend ishlab chiqarilishi 2026-yilning 20-iyulidan boshlanishi rejalashtirilgan. Bu esa modelning hayotiy sikli yana uzoq yillarga choʻzilishidan dalolat beradi.

LadaNiva LegendAvtoVAZAvtomobilYangilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladiYangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladiBugun, 15:28Peugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadiPeugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadiBugun, 12:25Aston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdiAston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdiBugun, 11:28Avtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqdaAvtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqdaBugun, 09:27Alfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklassAlfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklassBugun, 08:27Genesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadiGenesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar