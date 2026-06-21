Zelenskiy Polshaga “Oq burgut” ordenini qaytardi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy Polshaning “Oq burgut” ordenini qaytarganini ma’lum qildi.
U Telegram sahifasida mukofot pochta orqali yuborilganini bildirib, suratlarni ham e’lon qilgan.
Zelenskiyning aytishicha, 2023 yilda ushbu orden Ukraina xalqi va armiyasiga qaratilgan e’tirof sifatida qabul qilingan edi.
Shu bilan birga, u Ukraina Polsha xalqining qo‘llab-quvvatlovi va hamkorligi uchun minnatdor ekanini ta’kidladi.
Avvalroq Polsha Prezidenti Karol Navroskiy tarixiy bahslar fonida Zelenskiyni ushbu mukofotdan mahrum qilgani haqida xabarlar tarqalgan edi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…