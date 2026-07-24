Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantika okeanida kuzatilayotgan ulkan oq akulalar olimlar va dengiz ixlosmandlari e’tiborini yana bir bor o‘ziga qaratdi. Mutaxassislar sun’iy yo‘ldosh orqali kuzatib borayotgan “Ernst” laqabli yirik oq akula AQSHning Long-Aylend sharqiy qismi yaqinida qayd etildi. Eng qizig‘i, ekspertlar uning ortidan Atlantika okeanida hozirgacha aniqlangan eng yirik oq akulalardan biri ham xuddi shu yo‘nalish bo‘ylab harakatlanayotgan bo‘lishi mumkinligini ma’lum qilmoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, uzunligi 12 fut (taxminan 3,7 metr), vazni esa 1 000 funt (qariyb 454 kilogramm) bo‘lgan urg‘ochi oq akula “Ernst” ilk bor 20 iyun kuni Nyu-York shtatidagi Montauk qirg‘oqlari yaqinida maxsus kuzatuv tizimi tomonidan qayd etilgan. Shundan so‘ng u Cape Cod tomonga yo‘l olgan va keyinchalik shimol sari harakatini davom ettirgan.
Olimlarning fikricha, aynan shu hudud tomon undan ham yirikroq bo‘lgan “Contender” laqabli oq akula ham suzib bormoqda. OCEARCH tashkilotining akulalarni kuzatish tizimi ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu gigant akulaning uzunligi 14 fut (taxminan 4,3 metr), vazni esa 1 700 funt (770 kilogrammdan ortiq)ni tashkil etadi. U Atlantika okeanida qayd etilgan eng yirik oq akulalardan biri hisoblanadi.
Kuzatuv natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, “Ernst” va “Contender” deyarli bir xil migratsiya yo‘nalishidan foydalanmoqda. Har ikkala oq akula ham Florida qirg‘oqlaridan shimol tomon harakatlanmoqda va Atlantika sohillari bo‘ylab suzishda davom etmoqda. The Post tomonidan o‘rganilgan OCEARCH kuzatuv platformasi ma’lumotlariga qaraganda, agar ular odatdagi migratsiya yo‘nalishini saqlab qolsa, yoz mavsumida Long-Aylend yaqinidan ham o‘tishi ehtimoli yuqori.
OCEARCH vakili The Sun nashriga bergan izohida oq akulalarning mavsumiy ko‘chishi haqida shunday dedi:
“G‘arbiy Shimoliy Atlantikadagi oq akulalar odatda shimolga ko‘chadi va yoz hamda erta kuz faslini Cape Cod yoki Atlantika Kanadasi suvlarida o‘lja izlab o‘tkazadi.”
Hozirgi vaqtda kuzatuv ma’lumotlariga ko‘ra, “Contender” Shimoliy Karolinadagi Pamlico Sound hududi yaqinida harakatlanmoqda. “Ernst” esa allaqachon Kanadadagi Sent-Lourens qo‘ltig‘i tomon yetib borgan.
Mazkur kuzatuvlar mutaxassislar joriy yilda akulalar uchrashi va ular bilan bog‘liq hodisalar soni ortganini ma’lum qilayotgan bir paytda e’lon qilindi.
Faqatgina shu oy davomida Long-Aylenddan Rockaways hududigacha bo‘lgan bir qator plyajlarda iliq suvlarni xush ko‘radigan buqa akulalari (bull shark) to‘dasi kuzatilgani haqidagi xabarlar sabab ayrim sohillarda qizil bayroq ko‘tarildi, ayrim plyajlar esa vaqtincha to‘liq yopildi.
Bundan tashqari, Jones Beach yaqinida cho‘milayotgan bir kishining oyog‘ini akula tishlab olgani ham qayd etildi. Hodisa oqibatida jabrlanuvchining oyog‘idagi suyak ochilib qolgan. Mutaxassislar ushbu hujumga ham akula sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Shu sababli Long-Aylend bo‘ylab faoliyat yuritayotgan mas’ul idoralar xavfsizlik choralarini yanada kuchaytirdi. Hozirda qirg‘oqbo‘yi hududlarida maxsus patrul qayiqlari muntazam navbatchilik qilmoqda, zamonaviy dronlar esa osmondan parvoz qilib, qadimiy yirtqichlar harakatini doimiy ravishda nazorat qilmoqda.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday kuzatuv tizimlari akulalarning migratsiyasini chuqurroq o‘rganish, ularning harakat yo‘nalishini oldindan aniqlash hamda plyajlarga tashrif buyurayotgan insonlar xavfsizligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
…