Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda

·2.2K·Dunyo
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda

Atlantika okeanida kuzatilayotgan ulkan oq akulalar olimlar va dengiz ixlosmandlari e’tiborini yana bir bor o‘ziga qaratdi. Mutaxassislar sun’iy yo‘ldosh orqali kuzatib borayotgan “Ernst” laqabli yirik oq akula AQSHning Long-Aylend sharqiy qismi yaqinida qayd etildi. Eng qizig‘i, ekspertlar uning ortidan Atlantika okeanida hozirgacha aniqlangan eng yirik oq akulalardan biri ham xuddi shu yo‘nalish bo‘ylab harakatlanayotgan bo‘lishi mumkinligini ma’lum qilmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, uzunligi 12 fut (taxminan 3,7 metr), vazni esa 1 000 funt (qariyb 454 kilogramm) bo‘lgan urg‘ochi oq akula “Ernst” ilk bor 20 iyun kuni Nyu-York shtatidagi Montauk qirg‘oqlari yaqinida maxsus kuzatuv tizimi tomonidan qayd etilgan. Shundan so‘ng u Cape Cod tomonga yo‘l olgan va keyinchalik shimol sari harakatini davom ettirgan.

Olimlarning fikricha, aynan shu hudud tomon undan ham yirikroq bo‘lgan “Contender” laqabli oq akula ham suzib bormoqda. OCEARCH tashkilotining akulalarni kuzatish tizimi ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu gigant akulaning uzunligi 14 fut (taxminan 4,3 metr), vazni esa 1 700 funt (770 kilogrammdan ortiq)ni tashkil etadi. U Atlantika okeanida qayd etilgan eng yirik oq akulalardan biri hisoblanadi.

Kuzatuv natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, “Ernst” va “Contender” deyarli bir xil migratsiya yo‘nalishidan foydalanmoqda. Har ikkala oq akula ham Florida qirg‘oqlaridan shimol tomon harakatlanmoqda va Atlantika sohillari bo‘ylab suzishda davom etmoqda. The Post tomonidan o‘rganilgan OCEARCH kuzatuv platformasi ma’lumotlariga qaraganda, agar ular odatdagi migratsiya yo‘nalishini saqlab qolsa, yoz mavsumida Long-Aylend yaqinidan ham o‘tishi ehtimoli yuqori.

Katta akula qayiq yonida arqonlar bilan ushlab turilibdi.

OCEARCH vakili The Sun nashriga bergan izohida oq akulalarning mavsumiy ko‘chishi haqida shunday dedi:

“G‘arbiy Shimoliy Atlantikadagi oq akulalar odatda shimolga ko‘chadi va yoz hamda erta kuz faslini Cape Cod yoki Atlantika Kanadasi suvlarida o‘lja izlab o‘tkazadi.”

Hozirgi vaqtda kuzatuv ma’lumotlariga ko‘ra, “Contender” Shimoliy Karolinadagi Pamlico Sound hududi yaqinida harakatlanmoqda. “Ernst” esa allaqachon Kanadadagi Sent-Lourens qo‘ltig‘i tomon yetib borgan.

Mazkur kuzatuvlar mutaxassislar joriy yilda akulalar uchrashi va ular bilan bog‘liq hodisalar soni ortganini ma’lum qilayotgan bir paytda e’lon qilindi.

Faqatgina shu oy davomida Long-Aylenddan Rockaways hududigacha bo‘lgan bir qator plyajlarda iliq suvlarni xush ko‘radigan buqa akulalari (bull shark) to‘dasi kuzatilgani haqidagi xabarlar sabab ayrim sohillarda qizil bayroq ko‘tarildi, ayrim plyajlar esa vaqtincha to‘liq yopildi.

Bundan tashqari, Jones Beach yaqinida cho‘milayotgan bir kishining oyog‘ini akula tishlab olgani ham qayd etildi. Hodisa oqibatida jabrlanuvchining oyog‘idagi suyak ochilib qolgan. Mutaxassislar ushbu hujumga ham akula sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Oq akula yashil tusli suv ostida suzib yuribdi.

Shu sababli Long-Aylend bo‘ylab faoliyat yuritayotgan mas’ul idoralar xavfsizlik choralarini yanada kuchaytirdi. Hozirda qirg‘oqbo‘yi hududlarida maxsus patrul qayiqlari muntazam navbatchilik qilmoqda, zamonaviy dronlar esa osmondan parvoz qilib, qadimiy yirtqichlar harakatini doimiy ravishda nazorat qilmoqda.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday kuzatuv tizimlari akulalarning migratsiyasini chuqurroq o‘rganish, ularning harakat yo‘nalishini oldindan aniqlash hamda plyajlarga tashrif buyurayotgan insonlar xavfsizligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Bugun, 00:32Autizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiAutizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiBugun, 00:14Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiAnjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiKecha, 22:43Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Kecha, 22:35Oltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiOltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiKecha, 22:3426 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladi26 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladiKecha, 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi