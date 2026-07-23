Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Final uchrashuvi yakunlanganidan keyin Lamin Yamal ishtirokida olingan surat ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi. Unda futbolchi katta miqdordagi pul dastalari yonida turgan holda tasvirlangan.
Kadr muxlislar orasida turli savol va taxminlarni keltirib chiqardi. Foydalanuvchilarning bir qismi suratdagi pullar haqida qiziqqan bo‘lsa, ayrimlar uni oddiy hazil yoki bayramdan keyingi lavha deb qabul qildi.
Biroq suratning qayerda va qanday sharoitda olingani haqida aniq ma’lumot berilmagan. Lamin Yamal ham hozircha bu holatga munosabat bildirmadi.
Shu bois tarmoqlardagi muhokamalar asosan taxminlarga tayanmoqda. Baribir surat qisqa vaqt ichida ko‘plab foydalanuvchilar e’tiborini tortdi va keng tarqaldi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…