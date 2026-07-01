Tbilisida muhim muzokaralar: qaysi sohalar ustuvor?
Tbilisi shahrida Gurjiston prezidenti Mixail Kavelashvili va bosh vaziri Irakliy Kobaxidze bilan muhim muzokaralar o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Uchrashuvlar davomida O‘zbekiston va Gurjiston o‘rtasidagi do‘stlik, iqtisodiy hamkorlik hamda transport aloqalarini yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi.
Siyosiy muloqot yanada mustahkamlanadi
Muzokaralar kun tartibidan ikki mamlakat o‘rtasidagi ko‘p qirrali hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish masalalari o‘rin olgan.
Tomonlar:
siyosiy muloqotni mustahkamlash;
parlamentlararo aloqalarni rivojlantirish;
hududlar o‘rtasidagi hamkorlikni kengaytirish;
madaniy-gumanitar almashinuvlarni faollashtirish
bo‘yicha amaliy choralarni muhokama qiladi.
Iqtisodiy loyihalarga alohida e’tibor
Uchrashuvlarda savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish va yangi qo‘shma loyihalarni amalga oshirish masalalariga katta ahamiyat qaratiladi.
Xususan, quyidagi sohalar ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan:
sanoat;
farmatsevtika;
kimyo;
qishloq xo‘jaligi;
turizm;
energetika;
axborot texnologiyalari.
Tomonlar mazkur yo‘nalishlarda kooperatsiya loyihalarini ilgari surish imkoniyatlarini ko‘rib chiqadi.
Transport va eksport masalasi diqqat markazida
Muzokaralarning yana bir muhim yo‘nalishi transport-logistika sohasidagi hamkorlik bo‘ladi.
Mahsulotlar eksporti geografiyasini kengaytirish, yangi bozorlarga chiqish va yuk tashish imkoniyatlarini oshirish uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratish masalalari muhokama qilinadi.
Xalqaro masalalar ham muhokama qilinadi
Yetakchilar xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga ega dolzarb mavzular yuzasidan ham fikr almashishi rejalashtirilgan.
Bu muloqot tomonlarning muhim siyosiy va iqtisodiy masalalar bo‘yicha yondashuvlarini muvofiqlashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Salmoqli hujjatlar to‘plami imzolanadi
Sammit yakunida hamkorlikning turli yo‘nalishlarini qamrab oladigan ikki tomonlama hujjatlarning salmoqli to‘plamini imzolash rejalashtirilgan.
Ushbu kelishuvlar O‘zbekiston va Gurjiston o‘rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.
Sizningcha, ikki mamlakat hamkorligida qaysi soha eng katta imkoniyatlarga ega? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…