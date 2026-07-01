Tbilisida muhim muzokaralar: qaysi sohalar ustuvor?

·29·Dunyo
Tbilisida muhim muzokaralar: qaysi sohalar ustuvor?

Tbilisi shahrida Gurjiston prezidenti Mixail Kavelashvili va bosh vaziri Irakliy Kobaxidze bilan muhim muzokaralar o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Uchrashuvlar davomida O‘zbekiston va Gurjiston o‘rtasidagi do‘stlik, iqtisodiy hamkorlik hamda transport aloqalarini yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi.

Siyosiy muloqot yanada mustahkamlanadi

Muzokaralar kun tartibidan ikki mamlakat o‘rtasidagi ko‘p qirrali hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish masalalari o‘rin olgan.

Tomonlar:

  • siyosiy muloqotni mustahkamlash;

  • parlamentlararo aloqalarni rivojlantirish;

  • hududlar o‘rtasidagi hamkorlikni kengaytirish;

  • madaniy-gumanitar almashinuvlarni faollashtirish

bo‘yicha amaliy choralarni muhokama qiladi.

Iqtisodiy loyihalarga alohida e’tibor

Uchrashuvlarda savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish va yangi qo‘shma loyihalarni amalga oshirish masalalariga katta ahamiyat qaratiladi.

Xususan, quyidagi sohalar ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan:

  • sanoat;

  • farmatsevtika;

  • kimyo;

  • qishloq xo‘jaligi;

  • turizm;

  • energetika;

  • axborot texnologiyalari.

Tomonlar mazkur yo‘nalishlarda kooperatsiya loyihalarini ilgari surish imkoniyatlarini ko‘rib chiqadi.

Transport va eksport masalasi diqqat markazida

Muzokaralarning yana bir muhim yo‘nalishi transport-logistika sohasidagi hamkorlik bo‘ladi.

Mahsulotlar eksporti geografiyasini kengaytirish, yangi bozorlarga chiqish va yuk tashish imkoniyatlarini oshirish uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratish masalalari muhokama qilinadi.

Xalqaro masalalar ham muhokama qilinadi

Yetakchilar xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga ega dolzarb mavzular yuzasidan ham fikr almashishi rejalashtirilgan.

Bu muloqot tomonlarning muhim siyosiy va iqtisodiy masalalar bo‘yicha yondashuvlarini muvofiqlashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Salmoqli hujjatlar to‘plami imzolanadi

Sammit yakunida hamkorlikning turli yo‘nalishlarini qamrab oladigan ikki tomonlama hujjatlarning salmoqli to‘plamini imzolash rejalashtirilgan.

Ushbu kelishuvlar O‘zbekiston va Gurjiston o‘rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Sizningcha, ikki mamlakat hamkorligida qaysi soha eng katta imkoniyatlarga ega? Fikringizni izohlarda qoldiring.

TbilisiGurjistonMixail KavelashviliIrakliy KobaxidzeO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindiTrampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindiBugun, 10:17Olimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkinOlimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkinBugun, 10:14Bugun osmonda noyob “Qulupnay Oy” hodisasi kuzatiladiBugun osmonda noyob “Qulupnay Oy” hodisasi kuzatiladiBugun, 03:38Qozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaQozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaBugun, 00:42Ukraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildiUkraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildiKecha, 23:39AQSH Oliy sudi Trampning fuqarolik farmonini bekor qildiAQSH Oliy sudi Trampning fuqarolik farmonini bekor qildiKecha, 22:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi