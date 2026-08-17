«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!
Ijtimoiy tarmoqlarda hayvonlar tarbiyasi, intizomi va ularga bo‘lgan cheksiz mehr-muhabbatni namoyish etuvchi navbatdagi noodatiy videolavha millionlab tomoshabinlar qalbini zabt etdi. Feysbuk tarmog‘idagi Furmomkhai nomli sahifa egasi o‘z xonadonida boqayotgan 20 taga yaqin kichik zotli kuchuk bolalarini ovqatlantirish jarayonini videoga olib, bo‘lishdi.
Kadrlarda xonadon sohibasi katta idishda tayyorlangan ozuqani olib kelganida, 20 ta kuchukchaning birortasi ovqatga tashlanmay, onasining buyrug‘ini odoblilik bilan kutib o‘tirganini ko‘rish mumkin.
«Onajoningiz ovqat solib chiqadi, keyin yeysizlar, xo‘pmi?»
Ayol har bir kuchukchani o‘z farzandidek ko‘rib, ular bilan nihoyatda muloyim va mehr bilan suhbatlashadi:
«Hoy, bolajonlar! Hali hech kim olmasin-a. Hozir idishlaringizni olib kelaman. Ovqat yeyishdan oldin onangizni kutinglar. Hech kim tegmasin. Qani, bu yoqqa kelinglar. Avval shu yerda o‘tirib turinglar. Onajoningiz avval ovqatni solib chiqadi, keyin yeysizlar, xo‘pmi?
Voy, onajonimning bolajonlari juda aqlli-da. Lav, to‘xta. Ha, juda yaxshi. Ular haqiqatan ham ovqatga tegishmayapti, chunki kutib turishni bilishadi. Hammasi onasining gapini eshitishni yaxshi biladi, chunki men ularni shunga o‘rgatganman. Ha, yaxshi tinglovchi bo‘lishlari uchun».
«Ovqatdan oldin duo qilamiz»: Intizom va minnatdorlik
Kuchukchalar alohida metall idishlarga taom taqsimlab chiqilgunga qadar intizom bilan bir joyda o‘tirishadi. Shundan so‘ng ular an’anaviy ravishda ovqatlanishdan avval minnatdorlik duosini ado etishadi:
«Bolajonlar, hali ovqat yemaysizlar-a. Avval onajoningiz idishlaringizga ovqat soladi. Keyin ovqatdan oldin duo qilamiz. Shunda hamma sizlarning qanchalik itoatkor ekaningizni, onajoningizning gapini eshitishingizni ko‘radi, to‘g‘rimi?
Ularning barchasi o‘rganib bo‘lgan, chunki bu yerda onasining gapiga quloq solishga o‘rgataman. Voy, bular juda aqlli bolajonlar. Nimani ko‘rishsa, shuni qilishadi. Shuning uchun hammasi juda odobli bo‘lib qoldi, to‘g‘rimi, bolajonlar?
Hozir ovqat yeysizlar. Biroz kutinglar, onajoningiz ovqatni solib chiqsin. Buni ham qo‘shib qo‘yaman, hammangiz sog‘lom bo‘linglar. Hali hech kim olmasin. Ko‘ryapsizmi, hech biri tegmayapti, chunki ular juda odobli. Ovqatlanishdan oldin onasini kutishga o‘rgatilgan.
Qani, endi ovqat yeyishdan oldin duo qilamiz. Ulardan biri duoni boshlab beradi, deyishyapti. Xo‘sh, hammangiz onajoningizga qaranglar, duo qilamiz.
Ey Xudoyim, bu bolajonlarga bergan ne’matlaring uchun juda-juda katta rahmat. Bizlarni hech qachon tashlab qo‘ymayotganing uchun rahmat. Bu bolajonlarimizni har kuni sog‘lom saqlayotganing uchun rahmat. Ularga bergan qobiliyatlaring uchun ham katta rahmat. Va, albatta, har kuni bizga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatayotganing uchun rahmat. Bizlarni yo‘ldan adashtirma va bu bolajonlarni yanada barakali qil. Iso nomi bilan, omin».
Talashmasdan va shoshmasdan ovqatlanish
Duo yakunlangach, uy bekasi kuchukchalarga ovqatlanish uchun rasman ruxsat beradi:
«Xo‘sh, bolajonlar, endi ovqat yeyishingiz mumkin. Qani, bu yoqqa. Onajoningiz hammangizga bitta-bittadan beradi. Barakalla! Bir-biringiz bilan talashmanglar. Juda yaxshi, bolajonlar. Qani, bu nima ekan?».
Ushbu videolavha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan katta olqishlar bilan kutib olindi. Ko‘plab kuzatuvchilar hayvonlarning bu qadar odobli va itoatkorligi faqatgina ularga berilgan samimiy mehr va chidamli tarbiyaning samarasi ekanini e’tirof etishmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…