Otga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldi
Qamashi tumanida Boysun ismli otning pastki jag'idagi ikki tishi tilla bilan qoplandi. Video muallifi bu ishni otlarga tilla tish qo'yib bo'lmaydi, degan fikrlarga javoban amalga oshirganini aytdi. G'ayrioddiy holat ijtimoiy tarmoqlarda turli munosabatlarga sabab bo'lib, ayrimlar uni qiziqarli deb baholagan, boshqalar esa ortiqcha ish deb hisoblagan.
Ijtimoiy tarmoqlarda Qamashi tumanida Boysun ismli otga tilla tish qo‘yilgani aks etgan video tarqaldi. Kadrlarda otning pastki jag‘idagi ikki tishi tilla bilan qoplanganini ko‘rish mumkin.
Video muallifining ta’kidlashicha, otlarga tilla tish qo‘yib bo‘lmaydi, degan fikrlarga javoban u Boysunning pastki tishlaridan ikkitasiga tilla qoplama qo‘ydirgan.
Muallif videoni hazilomuz tarzda «Endi Boysunning ham ikkita tilla tishi bor», deya yakunlagan.
Ushbu g‘ayrioddiy holat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida turli munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar otning yangi «tabassum»ini qo‘llab-quvvatlab, buni qiziqarli va o‘ziga xos ish sifatida baholagan bo‘lsa, boshqalar hayvonga bunday bezak qo‘yishni ortiqcha va «ahmoqgarchilik» deb hisoblagan.
Qisqasi, Boysunning tilla tishlari oddiy otni ijtimoiy tarmoqlarda bir zumda mashhur qilib yubordi.
Sizningcha, bu ish qanchalik to‘g‘ri? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
…