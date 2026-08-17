Xitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildi

·41·Dunyo
Xitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildi
Qisqacha

Xitoyning Yunnan provinsiyasidagi Nichjuhe qishlog'ida 288 metrlik “Fuyao Ladder” lifti ishga tushirilib, bolalarning maktabga borib-kelishini ancha yengillashtirdi. Ilgari o'quvchilar tik tog' yo'llaridan qariyb uch soat piyoda yurishga majbur bo'lgan bo'lsa, endi ular avtobusda liftgacha borib, bir necha daqiqada tog' tepasidagi platformaga chiqadi va maktabga besh daqiqalik havo kanat yo'li orqali yetib oladi.

Xitoyning Yunnan provinsiyasidagi olis Nichjuhe qishlog‘ida 288 metrlik ulkan lift ishga tushirildi. Mazkur inshoot nafaqat sayyohlar uchun qulaylik yaratdi, balki tog‘ etagida yashovchi bolalarning maktabga borib-kelishini ham sezilarli darajada yengillashtirdi.

Yangi “Fuyao Ladder” lifti 2022 yilda qurilgan 268 metrlik “Qingyun Ladder” yonida barpo etilgan. Ilgari qishloq bolalari maktabga yetib borish uchun tik va murakkab tog‘ yo‘llaridan piyoda ko‘tarilishga majbur bo‘lgan. Ayrim hollarda bu safar qariyb uch soat davom etgan.

Qishloq dara tubida, Guanzhai Primary School esa tog‘ tepasida, taxminan 1650 metr balandlikda joylashgan. 6 yoshdan 15 yoshgacha bo‘lgan o‘quvchilar har 10 kunda bir marta tog‘dan chiqib-tushishiga to‘g‘ri kelgan.

Endi esa bolalar avval qisqa masofani avtobusda bosib o‘tib, liftga yetib kelishadi. “Osmondagi maktab avtobusi” deb ataluvchi lift ularni bir necha daqiqada tog‘ tepasidagi platformaga olib chiqadi. Keyin ular maktabga taxminan besh daqiqalik havo kanat yo‘li orqali yetib borishadi.

Yangi liftning balandligi 288 metr bo‘lib, u 360 darajali shaffof shisha devorlarga ega. Inshoot sekundiga 5 metr tezlikda harakatlanadi. Ikkala liftning umumiy sig‘imi soatiga 1200 kishini tashkil etadi.

Loyiha hududga keluvchi sayyohlar sonini ham oshirish imkonini berdi. Hududning kunlik tashrif buyuruvchilar sig‘imi 4000 kishidan 15 ming kishiga yetkazildi.

Xitoy dunyodagi eng baland ochiq lift — Bailong bilan ham mashhur. U jarlik bo‘ylab 326 metr balandlikka ko‘tariladi va bu masofani taxminan bir yarim daqiqada bosib o‘tadi.

Biroq Nichjuhedagi yangi inshootning asosiy ahamiyati uning balandligida emas. Eng muhimi, u olis qishloqdagi bolalarga jarlik yo‘llaridan soatlab yurmasdan, maktabga xavfsizroq va tezroq yetib borish imkonini berdi.

XitoyYunnanBailong
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!Bugun, 15:21«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!Bugun, 14:229 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdiBugun, 14:02Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Bugun, 13:50«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...Bugun, 13:28Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?Bugun, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi