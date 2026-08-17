Xitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildi
Xitoyning Yunnan provinsiyasidagi Nichjuhe qishlog'ida 288 metrlik “Fuyao Ladder” lifti ishga tushirilib, bolalarning maktabga borib-kelishini ancha yengillashtirdi. Ilgari o'quvchilar tik tog' yo'llaridan qariyb uch soat piyoda yurishga majbur bo'lgan bo'lsa, endi ular avtobusda liftgacha borib, bir necha daqiqada tog' tepasidagi platformaga chiqadi va maktabga besh daqiqalik havo kanat yo'li orqali yetib oladi.
Xitoyning Yunnan provinsiyasidagi olis Nichjuhe qishlog‘ida 288 metrlik ulkan lift ishga tushirildi. Mazkur inshoot nafaqat sayyohlar uchun qulaylik yaratdi, balki tog‘ etagida yashovchi bolalarning maktabga borib-kelishini ham sezilarli darajada yengillashtirdi.
Yangi “Fuyao Ladder” lifti 2022 yilda qurilgan 268 metrlik “Qingyun Ladder” yonida barpo etilgan. Ilgari qishloq bolalari maktabga yetib borish uchun tik va murakkab tog‘ yo‘llaridan piyoda ko‘tarilishga majbur bo‘lgan. Ayrim hollarda bu safar qariyb uch soat davom etgan.
Qishloq dara tubida, Guanzhai Primary School esa tog‘ tepasida, taxminan 1650 metr balandlikda joylashgan. 6 yoshdan 15 yoshgacha bo‘lgan o‘quvchilar har 10 kunda bir marta tog‘dan chiqib-tushishiga to‘g‘ri kelgan.
Endi esa bolalar avval qisqa masofani avtobusda bosib o‘tib, liftga yetib kelishadi. “Osmondagi maktab avtobusi” deb ataluvchi lift ularni bir necha daqiqada tog‘ tepasidagi platformaga olib chiqadi. Keyin ular maktabga taxminan besh daqiqalik havo kanat yo‘li orqali yetib borishadi.
Yangi liftning balandligi 288 metr bo‘lib, u 360 darajali shaffof shisha devorlarga ega. Inshoot sekundiga 5 metr tezlikda harakatlanadi. Ikkala liftning umumiy sig‘imi soatiga 1200 kishini tashkil etadi.
Loyiha hududga keluvchi sayyohlar sonini ham oshirish imkonini berdi. Hududning kunlik tashrif buyuruvchilar sig‘imi 4000 kishidan 15 ming kishiga yetkazildi.
Xitoy dunyodagi eng baland ochiq lift — Bailong bilan ham mashhur. U jarlik bo‘ylab 326 metr balandlikka ko‘tariladi va bu masofani taxminan bir yarim daqiqada bosib o‘tadi.
Biroq Nichjuhedagi yangi inshootning asosiy ahamiyati uning balandligida emas. Eng muhimi, u olis qishloqdagi bolalarga jarlik yo‘llaridan soatlab yurmasdan, maktabga xavfsizroq va tezroq yetib borish imkonini berdi.
…