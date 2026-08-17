Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?
«RBK-Ukraina» nashri hukumat va prezident atrofidagi manbalarga tayanib, Yelena Zelenskaya Vladimir Zelenskiyning muhim qarorlari va siyosiy bayonotlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ma'lum qildi. Manbalarga ko'ra, u nomaqbul inson yoki g'oyalarni bloklash, shuningdek, ayrim mulozim va siyosatchilarning lavozimdagi taqdiriga bilvosita ta'sir o'tkazish imkoniga ega.
Ukraina siyosiy sahnasida jamoatchilik ko‘zidan chetda qoladigan norasmiy ta’sir richaglari haqida shov-shuvli ma’lumotlar paydo bo‘ldi. «RBK-Ukraina» nashri hukumat va prezident atrofidagi manbalarga tayanib, birinchi xonim Yelena Zelenskaya davlat rahbarining muhim qarorlari va siyosiy bayonotlariga jiddiy ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega ekanini ma’lum qildi.
Garchi Yelena Zelenskaya hech qachon ochiq siyosiy jarayonlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri aralashmagan bo‘lsa-da, uning turmush o‘rtog‘iga ta’sir darajasini past baholab bo‘lmaydi.
«Oltin veto huquqi»: Insonni yoki g‘oyani to‘xtatib qolish kuchi
Nashr suhbatdoshi bo‘lgan manba birinchi xonimning amaldagi rolini quyidagicha ta’riflaydi:
«Birinchi xonim qay darajada biror yangi tashabbusni ilgari sura olishini aniq ayta olmayman, ammo u istalgan nomaqbul insonni yoki salbiy g‘oyani bloklab qo‘yishi mumkin. Unda, shartli ravishda aytganda, haqiqiy „oltin veto huquqi“ mavjud».
Ma’lumotlarga ko‘ra, Vladimir Zelenskiy ko‘plab murakkab vaziyatlarda rafiqasining fikri bilan hisoblashadi va uning doimiy psixologik hamda ma’naviy ta’siri ostida qaror qabul qiladi.
Prezidentni muvozanatlovchi kuch va kadrlar masalasi
Manbalarning ta’kidlashicha, Zelenskaya saroy intrigalari yoki siyosiy o‘yinlarda bevosita qatnashmaydi, biroq muayyan shaxslarning karera bosqichlarida muhim figuraga aylanishi mumkin:
Kadrlar taqdiri: U ma’lum bir mulozim yoki siyosatchining yuqori pog‘onalarga ko‘tarilishiga yoki aksincha, jamoadan chetlatilishiga bilvosita ta’sir o‘tkaza oladi;
Emotsional va psixologik muvozanat: «U prezidentni muvozanatlab turadi — har holda, uni qay darajada muvozanatlash mumkin bo‘lsa, shunchalik darajada», — deya qo‘shimcha qiladi manba.
Yelena Zelenskayaning bunday norasmiy maqomi Ukraina oliy hokimiyatida birinchi xonim nafaqat protokol vazifalarini bajaruvchi shaxs, balki davlat boshqaruvining muhim tarkibiy qismi ekanini ko‘rsatmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…