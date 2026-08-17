Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?

·80·Dunyo
Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?
Qisqacha

«RBK-Ukraina» nashri hukumat va prezident atrofidagi manbalarga tayanib, Yelena Zelenskaya Vladimir Zelenskiyning muhim qarorlari va siyosiy bayonotlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ma'lum qildi. Manbalarga ko'ra, u nomaqbul inson yoki g'oyalarni bloklash, shuningdek, ayrim mulozim va siyosatchilarning lavozimdagi taqdiriga bilvosita ta'sir o'tkazish imkoniga ega.

Ukraina siyosiy sahnasida jamoatchilik ko‘zidan chetda qoladigan norasmiy ta’sir richaglari haqida shov-shuvli ma’lumotlar paydo bo‘ldi. «RBK-Ukraina» nashri hukumat va prezident atrofidagi manbalarga tayanib, birinchi xonim Yelena Zelenskaya davlat rahbarining muhim qarorlari va siyosiy bayonotlariga jiddiy ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega ekanini ma’lum qildi.

Garchi Yelena Zelenskaya hech qachon ochiq siyosiy jarayonlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri aralashmagan bo‘lsa-da, uning turmush o‘rtog‘iga ta’sir darajasini past baholab bo‘lmaydi.

«Oltin veto huquqi»: Insonni yoki g‘oyani to‘xtatib qolish kuchi

Nashr suhbatdoshi bo‘lgan manba birinchi xonimning amaldagi rolini quyidagicha ta’riflaydi:

«Birinchi xonim qay darajada biror yangi tashabbusni ilgari sura olishini aniq ayta olmayman, ammo u istalgan nomaqbul insonni yoki salbiy g‘oyani bloklab qo‘yishi mumkin. Unda, shartli ravishda aytganda, haqiqiy „oltin veto huquqi“ mavjud».

Ma’lumotlarga ko‘ra, Vladimir Zelenskiy ko‘plab murakkab vaziyatlarda rafiqasining fikri bilan hisoblashadi va uning doimiy psixologik hamda ma’naviy ta’siri ostida qaror qabul qiladi.

Prezidentni muvozanatlovchi kuch va kadrlar masalasi

Manbalarning ta’kidlashicha, Zelenskaya saroy intrigalari yoki siyosiy o‘yinlarda bevosita qatnashmaydi, biroq muayyan shaxslarning karera bosqichlarida muhim figuraga aylanishi mumkin:

  • Kadrlar taqdiri: U ma’lum bir mulozim yoki siyosatchining yuqori pog‘onalarga ko‘tarilishiga yoki aksincha, jamoadan chetlatilishiga bilvosita ta’sir o‘tkaza oladi;

  • Emotsional va psixologik muvozanat: «U prezidentni muvozanatlab turadi — har holda, uni qay darajada muvozanatlash mumkin bo‘lsa, shunchalik darajada», — deya qo‘shimcha qiladi manba.

Yelena Zelenskayaning bunday norasmiy maqomi Ukraina oliy hokimiyatida birinchi xonim nafaqat protokol vazifalarini bajaruvchi shaxs, balki davlat boshqaruvining muhim tarkibiy qismi ekanini ko‘rsatmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!Bugun, 14:229 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdiBugun, 14:02Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Bugun, 13:50«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...Bugun, 13:28Berlinda 11-qavatdagi yong‘inda qiz qutqaruv savatiga sakradi (video)Berlinda 11-qavatdagi yong‘inda qiz qutqaruv savatiga sakradi (video)Bugun, 12:48Isroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldiIsroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldiBugun, 11:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi