Starlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqda

·13·Texno
Starlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqda
Qisqacha

Starlink Indoneziyadagi zilziladan jabr ko'rgan hududlar aholisi uchun sun'iy yo'ldosh internetini 16-sentabrgacha bepul taqdim etadi. Amaldagi mijozlarga kredit avtomatik o'tkaziladi, ilgari obunasini bekor qilganlarga esa xizmatni shu muddatgacha qo'shimcha xarajatlarsiz qayta tiklash imkoniyati beriladi. Yangi foydalanuvchilar zarur jihozlarni xarid qilib, kompaniyaning qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilganidan so'ng bepul internetdan foydalanishi mumkin.

Indoneziyada yuz bergan vayronkor zilziladan keyin Starlink kompaniyasi jabrlangan hududlar aholisi uchun sunʼiy yoʻldosh internetini 16-sentabrgacha bepul taqdim etishini eʼlon qildi. Tabiiy ofatdan jabr koʻrgan mintaqalarda aloqa va axborot almashinuvini tiklash muhim ahamiyat kasb etgani sababli ushbu qadam minglab fuqarolarga qiyin damlarda yaqinlari bilan bogʻlanish hamda tezkor xabardor boʻlish imkoniyatini bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu ijtimoiy tashabbus amaldagi mijozlar uchun hech qanday qoʻshimcha harakat talab qilmaydi. Kompaniyaning avtomatlashtirilgan tizimi ularning hisob raqamlariga tegishli mablagʻni (kreditni) oʻzi oʻtkazib beradi. Natijada foydalanuvchilar hech qanday toʻlov haqida oʻylamasdan internet xizmatidan foydalanishda davom etishlari mumkin boʻladi.

Shuningdek, ilgari obunani bekor qilgan mijozlar ham bu imkoniyatdan chetda qolmaydi. Ularga ham maxsus kredit taqdim etilib, koʻrsatilgan muddatgacha — 16-sentabrgacha xizmatni hech qanday qoʻshimcha xarajatlarsiz qayta tiklash imkoniyati yaratib berilmoqda.

Yangi foydalanuvchilar va jihozlarni almashtirish

Tabiiy ofat hududidagi yangi foydalanuvchilar ham Starlink tarmogʻiga ullanib, belgilangan muddatga qadar mutlaqo bepul aloqadan foydalanishlari mumkin. Buning uchun ular avvalo zarur jihozlarni xarid qilishlari va soʻngra imtiyozli davrni faollashtirish uchun kompaniyaning qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishlari talab etiladi.

SpaceX kompaniyasi zilzila vaqtida Starlink qurilmalari shikastlangan yoki ishdan chiqqan foydalanuvchilarni ham unutmagan. Tabiiy ofat oqibatida zarar koʻrgan uskunalar egalari qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilgan taqdirda, kompaniya barcha nosoz jihozlarni mutlaqo bepul ravishda yangisiga almashtirib berishini maʼlum qildi.

StarlinkIndoneziyaZilzilaSpaceXInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindiGalaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindiBugun, 14:23Sunʼiy intellekt xodimni ishdan boʻshatdi: Claude boshqaruvidagi ilk holatSunʼiy intellekt xodimni ishdan boʻshatdi: Claude boshqaruvidagi ilk holatBugun, 12:52Arktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldiArktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldiBugun, 10:27NASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradiNASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradiBugun, 09:58Koinot chiqindilari: sunʼiy yoʻldoshlar kritik chegaraga yetmoqdaKoinot chiqindilari: sunʼiy yoʻldoshlar kritik chegaraga yetmoqdaKecha, 23:24Zamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaZamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaKecha, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi