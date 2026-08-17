Starlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqda
Starlink Indoneziyadagi zilziladan jabr ko'rgan hududlar aholisi uchun sun'iy yo'ldosh internetini 16-sentabrgacha bepul taqdim etadi. Amaldagi mijozlarga kredit avtomatik o'tkaziladi, ilgari obunasini bekor qilganlarga esa xizmatni shu muddatgacha qo'shimcha xarajatlarsiz qayta tiklash imkoniyati beriladi. Yangi foydalanuvchilar zarur jihozlarni xarid qilib, kompaniyaning qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilganidan so'ng bepul internetdan foydalanishi mumkin.
Indoneziyada yuz bergan vayronkor zilziladan keyin Starlink kompaniyasi jabrlangan hududlar aholisi uchun sunʼiy yoʻldosh internetini 16-sentabrgacha bepul taqdim etishini eʼlon qildi. Tabiiy ofatdan jabr koʻrgan mintaqalarda aloqa va axborot almashinuvini tiklash muhim ahamiyat kasb etgani sababli ushbu qadam minglab fuqarolarga qiyin damlarda yaqinlari bilan bogʻlanish hamda tezkor xabardor boʻlish imkoniyatini bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu ijtimoiy tashabbus amaldagi mijozlar uchun hech qanday qoʻshimcha harakat talab qilmaydi. Kompaniyaning avtomatlashtirilgan tizimi ularning hisob raqamlariga tegishli mablagʻni (kreditni) oʻzi oʻtkazib beradi. Natijada foydalanuvchilar hech qanday toʻlov haqida oʻylamasdan internet xizmatidan foydalanishda davom etishlari mumkin boʻladi.
Shuningdek, ilgari obunani bekor qilgan mijozlar ham bu imkoniyatdan chetda qolmaydi. Ularga ham maxsus kredit taqdim etilib, koʻrsatilgan muddatgacha — 16-sentabrgacha xizmatni hech qanday qoʻshimcha xarajatlarsiz qayta tiklash imkoniyati yaratib berilmoqda.
Yangi foydalanuvchilar va jihozlarni almashtirishTabiiy ofat hududidagi yangi foydalanuvchilar ham Starlink tarmogʻiga ullanib, belgilangan muddatga qadar mutlaqo bepul aloqadan foydalanishlari mumkin. Buning uchun ular avvalo zarur jihozlarni xarid qilishlari va soʻngra imtiyozli davrni faollashtirish uchun kompaniyaning qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishlari talab etiladi.
SpaceX kompaniyasi zilzila vaqtida Starlink qurilmalari shikastlangan yoki ishdan chiqqan foydalanuvchilarni ham unutmagan. Tabiiy ofat oqibatida zarar koʻrgan uskunalar egalari qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilgan taqdirda, kompaniya barcha nosoz jihozlarni mutlaqo bepul ravishda yangisiga almashtirib berishini maʼlum qildi.
…