Rodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradi
Barselona Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini 65 million yevro kafolatlangan to'lov va 10 million yevro bonuslar evaziga o'z safiga qo'shib olishga yaqin turibdi. FIFAning birdamlik mexanizmiga ko'ra, transfer summasining 5 foizi futbolchining 12 yoshdan 23 yoshgacha shakllanishida ishtirok etgan klublarga beriladi.
Ispaniyaning Barselona klubi Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turgani nafaqat kataloniyaliklar muxlislari, balki boshqa ikki La Liga vakili uchun ham moliyaviy jihatdan juda foydali boʻlishi kutilmoqda. Mundo Deportivo nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, ushbu shov-shuvli transfer tufayli Atletiko Madrid va Vilyarreal jamoalari FIFAning birdamlik mexanizmi qoidalariga asosan millionlab yevro miqdorida kutilmagan daromad olishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga yetgan boʻlib, kelishuvning umumiy qiymati dastlabki 65 million yevro kafolatlangan toʻlov hamda qoʻshimcha 10 million yevro bonuslarni oʻz ichiga oladi. 30 yoshli tajribali futbolchi kelasi yozda Kataloniya poytaxtiga koʻchib oʻtishi kutilmoqda va bosh murabbiy Hansi Flick uni oʻzining asosiy rejalari hamda Chempionlar ligasidagi muhim oʻyinlar uchun tayyorlay boshlaydi.
FIFA qoidalari orqali keladigan millionlarFIFA qoidalariga koʻra, xalqaro transfer amalga oshirilganda, umumiy summaning 5 foizi futbolchining 12 yoshdan 23 yoshgacha boʻlgan davrda shakllanishida ishtirok etgan barcha tarbiyachi klublar oʻrtasida taqsimlanishi shart. Ushbu qoida tufayli Rodrining sobiq jamoalari mazkur yirik transferdan oʻz ulushiga ega chiqishi aniq boʻlib ulgurdi.
Maʼlumotlarga koʻra, futbolchi 17 yoshigacha boʻlgan davrda Atletiko Madrid akademiyasida yetti yil davomida tahsil olgan. Poytaxt klubi faqat dastlabki toʻlovning oʻzidan kamida 1,6 million yevro ishlab olishi kafolatlangan. Agar shartnomadagi barcha qoʻshimcha shartlar bajarilsa, bu koʻrsatkich 2 million yevroga yetishi mumkin. Biroq futbolchining ilk bolalar klubi boʻlgan Rayo Majadahonda bu toʻlovlardan chetda qoladi, chunki Rodri u yerni 11 yoshida tark etgan.
Vilyarreal ham salmoqli mablagʻ oladiVilyarreal ham FIFAning birdamlik toʻlovlari orqali sezilarli darajada foyda koʻradigan jamoalar sirasiga kiradi. "Sariq submarin" safida yarimhimoyachi besh yil davomida, jumladan, ikki yil yoshlar jamoasida va uch mavsum asosiy tarkibda toʻp surgan.
Rodri aynan Vilyarreal safidan 2018-yilda Atletiko Madridga qaytgan, bir yil oʻtib esa Manchester Siti klubiga oʻta serdaromad transferni amalga oshirgan edi. Endilikda ispaniyalik futbolchining navbatdagi yirik transferi uning ilk professional qadamlarini qoʻygan klublariga yaxshigina moliyaviy koʻmak berishi oydinlashdi.
Hozirda transferga oid barcha mayda detallar hal etilmoqda va Barselona klubi yaqin kunlarda ushbu xaridni rasman eʼlon qilishi kutilmoqda. Tajribali futbolchining kelishi jamoaning ichki chempionatdagi raqobatbardoshligini yanada oshirishi kutilmoqda.
…