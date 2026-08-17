Rodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradi

·2·Sport
Rodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradi
Qisqacha

Barselona Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini 65 million yevro kafolatlangan to'lov va 10 million yevro bonuslar evaziga o'z safiga qo'shib olishga yaqin turibdi. FIFAning birdamlik mexanizmiga ko'ra, transfer summasining 5 foizi futbolchining 12 yoshdan 23 yoshgacha shakllanishida ishtirok etgan klublarga beriladi.

Ispaniyaning Barselona klubi Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turgani nafaqat kataloniyaliklar muxlislari, balki boshqa ikki La Liga vakili uchun ham moliyaviy jihatdan juda foydali boʻlishi kutilmoqda. Mundo Deportivo nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, ushbu shov-shuvli transfer tufayli Atletiko Madrid va Vilyarreal jamoalari FIFAning birdamlik mexanizmi qoidalariga asosan millionlab yevro miqdorida kutilmagan daromad olishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga yetgan boʻlib, kelishuvning umumiy qiymati dastlabki 65 million yevro kafolatlangan toʻlov hamda qoʻshimcha 10 million yevro bonuslarni oʻz ichiga oladi. 30 yoshli tajribali futbolchi kelasi yozda Kataloniya poytaxtiga koʻchib oʻtishi kutilmoqda va bosh murabbiy Hansi Flick uni oʻzining asosiy rejalari hamda Chempionlar ligasidagi muhim oʻyinlar uchun tayyorlay boshlaydi.

FIFA qoidalari orqali keladigan millionlar

FIFA qoidalariga koʻra, xalqaro transfer amalga oshirilganda, umumiy summaning 5 foizi futbolchining 12 yoshdan 23 yoshgacha boʻlgan davrda shakllanishida ishtirok etgan barcha tarbiyachi klublar oʻrtasida taqsimlanishi shart. Ushbu qoida tufayli Rodrining sobiq jamoalari mazkur yirik transferdan oʻz ulushiga ega chiqishi aniq boʻlib ulgurdi.

Maʼlumotlarga koʻra, futbolchi 17 yoshigacha boʻlgan davrda Atletiko Madrid akademiyasida yetti yil davomida tahsil olgan. Poytaxt klubi faqat dastlabki toʻlovning oʻzidan kamida 1,6 million yevro ishlab olishi kafolatlangan. Agar shartnomadagi barcha qoʻshimcha shartlar bajarilsa, bu koʻrsatkich 2 million yevroga yetishi mumkin. Biroq futbolchining ilk bolalar klubi boʻlgan Rayo Majadahonda bu toʻlovlardan chetda qoladi, chunki Rodri u yerni 11 yoshida tark etgan.

Vilyarreal ham salmoqli mablagʻ oladi

Vilyarreal ham FIFAning birdamlik toʻlovlari orqali sezilarli darajada foyda koʻradigan jamoalar sirasiga kiradi. "Sariq submarin" safida yarimhimoyachi besh yil davomida, jumladan, ikki yil yoshlar jamoasida va uch mavsum asosiy tarkibda toʻp surgan.

Rodri aynan Vilyarreal safidan 2018-yilda Atletiko Madridga qaytgan, bir yil oʻtib esa Manchester Siti klubiga oʻta serdaromad transferni amalga oshirgan edi. Endilikda ispaniyalik futbolchining navbatdagi yirik transferi uning ilk professional qadamlarini qoʻygan klublariga yaxshigina moliyaviy koʻmak berishi oydinlashdi.

Hozirda transferga oid barcha mayda detallar hal etilmoqda va Barselona klubi yaqin kunlarda ushbu xaridni rasman eʼlon qilishi kutilmoqda. Tajribali futbolchining kelishi jamoaning ichki chempionatdagi raqobatbardoshligini yanada oshirishi kutilmoqda.

RodriBarselonaAtletiko MadridVilyarrealTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviVasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviBugun, 13:50Enzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordEnzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordBugun, 13:37Manchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaManchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaBugun, 13:36Liverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildiLiverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildiBugun, 13:20Ruben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdiRuben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdiBugun, 13:18Barselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqdaBarselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqdaBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi