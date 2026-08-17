«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...
«Naftogaz» so'nggi bir hafta ichida obyektlariga Rossiya tomonidan 13 ta dron va raketa zarbasi berilganini ma'lum qildi. Hujumlar oqibatida uskunalar va ishlab chiqarish quvvatlari jiddiy zarar ko'rib, ayrim obyektlar faoliyati vaqtincha to'xtagan va qazib olish hajmi qisqargan. Joriy yil boshidan buyon kompaniya obyektlariga jami 293 ta zarba yo'llangan, zararlar gaz qazib olishni 30 foizdan 60 foizgacha kamaytirishi mumkin.
Ukrainaning energetika sektorida keskinlik kuchaymoqda. Mamlakatning asosiy neft va gaz kompaniyasi hisoblangan «Naftogaz» guruhi so‘nggi bir hafta ichida o‘z obyektlariga qarshi Rossiya tomonidan 13 ta dron va raketa zarbalari berilganini rasman ma’lum qildi.
Milliy kompaniya xabariga ko‘ra, ayrim strategik aktivlarga bir haftaning o‘zida bir necha bor takroriy hujumlar uyushtirilgan bo‘lib, asosiy zarba qazib olish infratuzilmasiga to‘g‘ri kelgan.
«Uskunalar ishdan chiqdi, qazib olish hajmi qisqardi»
«Naftogaz» matbuot xizmati infratuzilmaning shikastlanish darajasi va ishlab chiqarishdagi uzilishlar haqida quyidagilarni ta’kidladi:
«Uskunalar va ishlab chiqarish quvvatlarida jiddiy buzilishlar mavjud. Obyektlarning bir qismi faoliyati vaqtincha to‘xtatildi, qazib olish hajmining muayyan qismi yo‘qotildi».
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning boshidan buyon Rossiya armiyasi tomonidan kompaniya obyektlariga jami 293 ta zarba yo‘llangan.
30–60 foizlik qisqarish xavfi va real statistika
Zarbalar to‘lqinidan avval Ukrainada o‘rtacha kunlik gaz qazib olish ko‘rsatkichi qariyb 50 million kub metrni tashkil etayotgan edi. Rasmiy Kiyev infratuzilmaga yetkazilgan shikastlanishlar ishlab chiqarishni 30 foizdan 60 foizgacha qisqartirishi mumkinligidan xavotir bildirgan:
Omborlarga haydash sur’ati: Yevropa statistikasiga ko‘ra, joriy yozda Ukraina yer osti omborlariga kunlik gaz haydash hajmi taxminan 40 million kub metr darajasida saqlanib qolmoqda;
GIE ma’lumotlari: 16 avgust holatiga ko‘ra, mamlakatdagi yer osti gaz omborlaridagi zaxira 14,2 milliard kub metrga yetkazilgan. Bu hukumatning bo‘lajak isitish mavsumi uchun belgilagan bazaviy rejasidan atigi 400 million kub metrga kam;
Importning minimal darajasi: Aprel oyidan buyon Ukraina deyarli gaz import qilmadi — 4,5 oy davomida xorijdan bor-yo‘g‘i 100 million kubometr yoqilg‘i yetkazib berildi.
Mutaxassislar bunday ko‘rsatkichlarni xususiy kompaniyalar hisobiga qazib olishning kengaygani yoki statistik hisob-kitoblardagi farqlar bilan izohlamoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…