«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...

·24·Dunyo
«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...
Qisqacha

«Naftogaz» so'nggi bir hafta ichida obyektlariga Rossiya tomonidan 13 ta dron va raketa zarbasi berilganini ma'lum qildi. Hujumlar oqibatida uskunalar va ishlab chiqarish quvvatlari jiddiy zarar ko'rib, ayrim obyektlar faoliyati vaqtincha to'xtagan va qazib olish hajmi qisqargan. Joriy yil boshidan buyon kompaniya obyektlariga jami 293 ta zarba yo'llangan, zararlar gaz qazib olishni 30 foizdan 60 foizgacha kamaytirishi mumkin.

Ukrainaning energetika sektorida keskinlik kuchaymoqda. Mamlakatning asosiy neft va gaz kompaniyasi hisoblangan «Naftogaz» guruhi so‘nggi bir hafta ichida o‘z obyektlariga qarshi Rossiya tomonidan 13 ta dron va raketa zarbalari berilganini rasman ma’lum qildi.

Milliy kompaniya xabariga ko‘ra, ayrim strategik aktivlarga bir haftaning o‘zida bir necha bor takroriy hujumlar uyushtirilgan bo‘lib, asosiy zarba qazib olish infratuzilmasiga to‘g‘ri kelgan.

«Uskunalar ishdan chiqdi, qazib olish hajmi qisqardi»

«Naftogaz» matbuot xizmati infratuzilmaning shikastlanish darajasi va ishlab chiqarishdagi uzilishlar haqida quyidagilarni ta’kidladi:

«Uskunalar va ishlab chiqarish quvvatlarida jiddiy buzilishlar mavjud. Obyektlarning bir qismi faoliyati vaqtincha to‘xtatildi, qazib olish hajmining muayyan qismi yo‘qotildi».

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning boshidan buyon Rossiya armiyasi tomonidan kompaniya obyektlariga jami 293 ta zarba yo‘llangan.

30–60 foizlik qisqarish xavfi va real statistika

Zarbalar to‘lqinidan avval Ukrainada o‘rtacha kunlik gaz qazib olish ko‘rsatkichi qariyb 50 million kub metrni tashkil etayotgan edi. Rasmiy Kiyev infratuzilmaga yetkazilgan shikastlanishlar ishlab chiqarishni 30 foizdan 60 foizgacha qisqartirishi mumkinligidan xavotir bildirgan:

  • Omborlarga haydash sur’ati: Yevropa statistikasiga ko‘ra, joriy yozda Ukraina yer osti omborlariga kunlik gaz haydash hajmi taxminan 40 million kub metr darajasida saqlanib qolmoqda;

  • GIE ma’lumotlari: 16 avgust holatiga ko‘ra, mamlakatdagi yer osti gaz omborlaridagi zaxira 14,2 milliard kub metrga yetkazilgan. Bu hukumatning bo‘lajak isitish mavsumi uchun belgilagan bazaviy rejasidan atigi 400 million kub metrga kam;

  • Importning minimal darajasi: Aprel oyidan buyon Ukraina deyarli gaz import qilmadi — 4,5 oy davomida xorijdan bor-yo‘g‘i 100 million kubometr yoqilg‘i yetkazib berildi.

Mutaxassislar bunday ko‘rsatkichlarni xususiy kompaniyalar hisobiga qazib olishning kengaygani yoki statistik hisob-kitoblardagi farqlar bilan izohlamoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

NaftogazUkrainaRossiyaKiyev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdiBugun, 14:02Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Bugun, 13:50Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?Bugun, 13:17Berlinda 11-qavatdagi yong‘inda qiz qutqaruv savatiga sakradi (video)Berlinda 11-qavatdagi yong‘inda qiz qutqaruv savatiga sakradi (video)Bugun, 12:48Isroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldiIsroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldiBugun, 11:16Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdiYosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdiBugun, 11:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi