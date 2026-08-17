Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?

·53·Jamiyat
Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?
Qisqacha

2026/2027 o'quv yili uchun super-kontrakt narxlari OTMlarning moliyaviy va akademik mustaqilligi doirasida rektorlar tomonidan mustaqil belgilanmoqda. Termiz davlat universitetida to'lovlar 29,6 million so'mdan 90 million so'mgacha etib, eng qimmat stavka yurisprudensiya (huquqshunoslik), xalqaro munosabatlar hamda davlat va jamiyat boshqaruvi yo'nalishlariga belgilangan. Ayrim yo'nalishlarda super-kontraktning eng kam miqdori 29,6 million so'mni tashkil etadi.

O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlari yakunlanib, talabalikka tavsiya etilmagan, biroq o‘qishni niyat qilgan abituriyentlar uchun eng muhim mavzu — tabaqalashtirilgan (super) kontrakt miqdorlari ochiqlanmoqda.

Yangi tartibga muvofiq, endilikda super-kontrakt narxlari OTMlarning moliyaviy va akademik mustaqilligi doirasida bevosita universitet rektorlari tomonidan mustaqil belgilanmoqda. Ayrim davlat oliygohlari 2026/2027 o‘quv yili uchun to‘lov stavkalarini e’lon qilishga kirishdi.

29,6 million so‘mdan 90 million so‘mgacha: Termiz davlat universiteti misolida

Dastlabki narxlarni e’lon qilgan Termiz davlat universitetida to‘lov-kontrakt miqdorlari ta’lim yo‘nalishlarining talabgirligiga qarab taqsimlangan:

  • Eng minimal miqdor: Universitetda ayrim yo‘nalishlar bo‘yicha super-kontrakt narxi 29,6 million so‘mdan boshlanadi;

  • Eng qimmat yo‘nalishlar: Eng yuqori to‘lov stavkasi yurisprudensiya (huquqshunoslik), xalqaro munosabatlar hamda davlat va jamiyat boshqaruvi ta’lim yo‘nalishlari uchun belgilangan bo‘lib, 90 million so‘mni tashkil etmoqda.

Balli 4,05 dan ortiq yetmaganlar uchun hisob-kitob qanday?

Super-kontrakt asosida talabalikka qabul qilishda abituriyent to‘plagan ball muhim ahamiyat kasb etadi:

  • Tabaqalashtirilgan tartib: Belgilangan qabul chegarasiga 4,05 balldan ortiq ball yetmagan abituriyentlar uchun super-kontrakt qiymati o‘sha yo‘nalish bo‘yicha bazaviy to‘lov-kontrakt miqdorining kamida 3 baravari etib belgilanadi;

  • Mustaqil qaror: Har bir OTM o‘z moddiy-texnik bazasi va yo‘nalishlar xususiyatidan kelib chiqib, boshqa yo‘nalishlar bo‘yicha aniq koeffitsiyentlarni tasdiqlaydi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UzbekistanTermiz State University
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiOtga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiBugun, 14:09Samarqandda Mercedes-Benz tez yordam mashinasiga yo‘l bermadiSamarqandda Mercedes-Benz tez yordam mashinasiga yo‘l bermadiBugun, 13:48Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqdaQashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqdaBugun, 11:54O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)Bugun, 11:38Tomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva YTHda halok bo‘ldiTomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva YTHda halok bo‘ldiBugun, 10:31Oyoqlari yo‘q bo‘lsa-da yer haydayotgan filippinlik yigit dunyoni larzaga soldi!Oyoqlari yo‘q bo‘lsa-da yer haydayotgan filippinlik yigit dunyoni larzaga soldi!Bugun, 09:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi