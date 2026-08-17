Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?
2026/2027 o'quv yili uchun super-kontrakt narxlari OTMlarning moliyaviy va akademik mustaqilligi doirasida rektorlar tomonidan mustaqil belgilanmoqda. Termiz davlat universitetida to'lovlar 29,6 million so'mdan 90 million so'mgacha etib, eng qimmat stavka yurisprudensiya (huquqshunoslik), xalqaro munosabatlar hamda davlat va jamiyat boshqaruvi yo'nalishlariga belgilangan. Ayrim yo'nalishlarda super-kontraktning eng kam miqdori 29,6 million so'mni tashkil etadi.
O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlari yakunlanib, talabalikka tavsiya etilmagan, biroq o‘qishni niyat qilgan abituriyentlar uchun eng muhim mavzu — tabaqalashtirilgan (super) kontrakt miqdorlari ochiqlanmoqda.
Yangi tartibga muvofiq, endilikda super-kontrakt narxlari OTMlarning moliyaviy va akademik mustaqilligi doirasida bevosita universitet rektorlari tomonidan mustaqil belgilanmoqda. Ayrim davlat oliygohlari 2026/2027 o‘quv yili uchun to‘lov stavkalarini e’lon qilishga kirishdi.
29,6 million so‘mdan 90 million so‘mgacha: Termiz davlat universiteti misolida
Dastlabki narxlarni e’lon qilgan Termiz davlat universitetida to‘lov-kontrakt miqdorlari ta’lim yo‘nalishlarining talabgirligiga qarab taqsimlangan:
Eng minimal miqdor: Universitetda ayrim yo‘nalishlar bo‘yicha super-kontrakt narxi 29,6 million so‘mdan boshlanadi;
Eng qimmat yo‘nalishlar: Eng yuqori to‘lov stavkasi yurisprudensiya (huquqshunoslik), xalqaro munosabatlar hamda davlat va jamiyat boshqaruvi ta’lim yo‘nalishlari uchun belgilangan bo‘lib, 90 million so‘mni tashkil etmoqda.
Balli 4,05 dan ortiq yetmaganlar uchun hisob-kitob qanday?
Super-kontrakt asosida talabalikka qabul qilishda abituriyent to‘plagan ball muhim ahamiyat kasb etadi:
Tabaqalashtirilgan tartib: Belgilangan qabul chegarasiga 4,05 balldan ortiq ball yetmagan abituriyentlar uchun super-kontrakt qiymati o‘sha yo‘nalish bo‘yicha bazaviy to‘lov-kontrakt miqdorining kamida 3 baravari etib belgilanadi;
Mustaqil qaror: Har bir OTM o‘z moddiy-texnik bazasi va yo‘nalishlar xususiyatidan kelib chiqib, boshqa yo‘nalishlar bo‘yicha aniq koeffitsiyentlarni tasdiqlaydi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…