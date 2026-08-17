Galaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindi
Galaxy Z Fold8 Ultra modelining ichki egiluvchan ekranini kafolatdan tashqari almashtirish narxi 640 AQSh dollarini tashkil etadi. Bazaviy Galaxy Z Fold8 ichki displey moduli 580 dollar, Galaxy Z Flip8 ichki ekrani esa 360 dollar deb baholangan.
Samsung kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi turkumdagi buklama smartfonlari uchun kafolatdan tashqari xizmat koʻrsatish va ehtiyot qismlarni almashtirishning rasmiy narxlarini eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmalar orasida eng qimmat taʼmirlash jarayoni Galaxy Z Fold8 Ultra modeliga toʻgʻri kelib, uning ichki egiluvchan ekranini almashtirish naq 640 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, yangi avlod buklama gadjetlariga xizmat koʻrsatish narxlari foydalanuvchilar uchun sezilarli xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, bazaviy Galaxy Z Fold8 modelining ichki displey moduli 580 dollarga baholangan boʻlsa, Galaxy Z Flip8 klapan-smartfonining ichki ekranini almashtirish uchun 640 dollar emas, balki 360 dollar talab etiladi. Gap kafolat muddati tugagan yoki kafolat shartlariga kirmaydigan tasodifiy shikastlanishlar haqida bormoqda.
Tashqi ekranlar va avvalgi avlod bilan farqiQurilmalarning tashqi ekranlarini taʼmirlash ichki egiluvchan qismga qaraganda ancha arzonroqqa tushadi. Xususan, tashqi displeyni almashtirish Galaxy Z Fold8 Ultra uchun 150 dollarni, Galaxy Z Fold8 uchun 140 dollarni hamda Galaxy Z Flip8 uchun 130 dollarni tashkil etadi. Shunga qaramay, ichki ekranlar narxi oʻtgan avlod qurilmalariga nisbatan sezilarli darajada oshgani koʻzga tashlanadi.
Misol tariqasida keltirilsa, avvalgi avlod vakili boʻlgan Galaxy Z Fold7 smartfonining ichki displeyini almashtirish 450 dollarga baholangan edi. Samsung kompaniyasi bu oʻzgarishni yangi avlod qurilmalarida taʼmirlash jarayonlari tasnifi oʻzgargani bilan izohlaydi. Shu boisdan ham, avvalgi va hozirgi modellar narxlarini toʻgʻridan-toʻgʻri taqqoslash baʼzan toʻliq toʻgʻri kelmasligi mumkinligi taʼkidlanadi.
Buklama smartfonlarning asosiy ojiz nuqtasiMazkur yangi narxlar siyosati buklama gadjetlarning asosiy kamchiligini yana bir bor yaqqol koʻrsatib berdi. Ishlab chiqaruvchilar bunday qurilmalarning mustahkamligini har yili oshirib borishiga qaramay, egiluvchan displey hamon zamonaviy texnologiyalarning eng murakkab va qimmatbaho komponentlaridan biri boʻlib qolmoqda.
Odatiy smartfon ekranining sinishi har qanday foydalanuvchi uchun yoqimsiz holat boʻlsa, Galaxy Z Fold8 Ultra ichki displeyining shikastlanishi egasiga juda qimmatga tushadi. Bunday moliyaviy xatarlarning oldini olish maqsadida Samsung kompaniyasi foydalanuvchilarga Care+ sugʻurta dasturini taklif etadi. Ushbu dasturning shartlari mamlakat va aniq modelga qarab farq qilishi mumkin boʻlib, u tasodifiy nosozliklar yuzaga kelganda taʼmirlash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi.
…