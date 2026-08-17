Galaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindi

·19·Texno
Galaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindi
Qisqacha

Galaxy Z Fold8 Ultra modelining ichki egiluvchan ekranini kafolatdan tashqari almashtirish narxi 640 AQSh dollarini tashkil etadi. Bazaviy Galaxy Z Fold8 ichki displey moduli 580 dollar, Galaxy Z Flip8 ichki ekrani esa 360 dollar deb baholangan.

Samsung kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi turkumdagi buklama smartfonlari uchun kafolatdan tashqari xizmat koʻrsatish va ehtiyot qismlarni almashtirishning rasmiy narxlarini eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmalar orasida eng qimmat taʼmirlash jarayoni Galaxy Z Fold8 Ultra modeliga toʻgʻri kelib, uning ichki egiluvchan ekranini almashtirish naq 640 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, yangi avlod buklama gadjetlariga xizmat koʻrsatish narxlari foydalanuvchilar uchun sezilarli xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, bazaviy Galaxy Z Fold8 modelining ichki displey moduli 580 dollarga baholangan boʻlsa, Galaxy Z Flip8 klapan-smartfonining ichki ekranini almashtirish uchun 640 dollar emas, balki 360 dollar talab etiladi. Gap kafolat muddati tugagan yoki kafolat shartlariga kirmaydigan tasodifiy shikastlanishlar haqida bormoqda.

Tashqi ekranlar va avvalgi avlod bilan farqi

Qurilmalarning tashqi ekranlarini taʼmirlash ichki egiluvchan qismga qaraganda ancha arzonroqqa tushadi. Xususan, tashqi displeyni almashtirish Galaxy Z Fold8 Ultra uchun 150 dollarni, Galaxy Z Fold8 uchun 140 dollarni hamda Galaxy Z Flip8 uchun 130 dollarni tashkil etadi. Shunga qaramay, ichki ekranlar narxi oʻtgan avlod qurilmalariga nisbatan sezilarli darajada oshgani koʻzga tashlanadi.

Misol tariqasida keltirilsa, avvalgi avlod vakili boʻlgan Galaxy Z Fold7 smartfonining ichki displeyini almashtirish 450 dollarga baholangan edi. Samsung kompaniyasi bu oʻzgarishni yangi avlod qurilmalarida taʼmirlash jarayonlari tasnifi oʻzgargani bilan izohlaydi. Shu boisdan ham, avvalgi va hozirgi modellar narxlarini toʻgʻridan-toʻgʻri taqqoslash baʼzan toʻliq toʻgʻri kelmasligi mumkinligi taʼkidlanadi.

Buklama smartfonlarning asosiy ojiz nuqtasi

Mazkur yangi narxlar siyosati buklama gadjetlarning asosiy kamchiligini yana bir bor yaqqol koʻrsatib berdi. Ishlab chiqaruvchilar bunday qurilmalarning mustahkamligini har yili oshirib borishiga qaramay, egiluvchan displey hamon zamonaviy texnologiyalarning eng murakkab va qimmatbaho komponentlaridan biri boʻlib qolmoqda.

Odatiy smartfon ekranining sinishi har qanday foydalanuvchi uchun yoqimsiz holat boʻlsa, Galaxy Z Fold8 Ultra ichki displeyining shikastlanishi egasiga juda qimmatga tushadi. Bunday moliyaviy xatarlarning oldini olish maqsadida Samsung kompaniyasi foydalanuvchilarga Care+ sugʻurta dasturini taklif etadi. Ushbu dasturning shartlari mamlakat va aniq modelga qarab farq qilishi mumkin boʻlib, u tasodifiy nosozliklar yuzaga kelganda taʼmirlash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi.

SamsungGalaxy Z Fold8DispleySmartfonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqdaStarlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqdaBugun, 14:50Sunʼiy intellekt xodimni ishdan boʻshatdi: Claude boshqaruvidagi ilk holatSunʼiy intellekt xodimni ishdan boʻshatdi: Claude boshqaruvidagi ilk holatBugun, 12:52Arktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldiArktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldiBugun, 10:27NASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradiNASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradiBugun, 09:58Koinot chiqindilari: sunʼiy yoʻldoshlar kritik chegaraga yetmoqdaKoinot chiqindilari: sunʼiy yoʻldoshlar kritik chegaraga yetmoqdaKecha, 23:24Zamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaZamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaKecha, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi