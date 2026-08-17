Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuvi

·5·Sport
Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuvi
Qisqacha

«Santos» «Vasko da Gama»ni 3:0 hisobida mag'lub etgan uchrashuv Neymar va Tiagu Mendesh o'rtasidagi keskin ziddiyat bilan yodda qoldi. O'yin oldidan Mendesh Neymar bilan qo'l siqishdan bosh tortdi, bahs davomida esa ikki futbolchi yuzma-yuz kelib, ularni boshqa futbolchilar ajratib qo'ydi. Neymar raqibini «ahmoq» deb atab, Mendesh avval ham Pari Sen-Jermen safida uni jarohatlaganini aytdi.

Futbol olamidagi qadimgi raqobat va shaxsiy adovatlar yana bir bor yirik toʻqnashuvga sabab boʻldi. Kecha, yakshanba kuni «San-Januariu» stadionida boʻlib oʻtgan «Vasko da Gama» hamda «Santos» jamoalari oʻrtasidagi bahs maydondagi murosasiz kurashlar va ikki sardor — Neymar hamda Tiagu Mendesh oʻrtasidagi ziddiyat bilan yodda qoldi. Mazkur uchrashuv «Santos»ning 3:0 hisobidagi yirik gʻalabasi bilan yakunlangan boʻlsa-da, asosiy eʼtibor futbolchilarning oʻzaro munosabatlariga qaratildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Qoʻl siqishdan bosh tortish va maydondagi taranglik

thege.globo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, uchrashuv boshlanishidan oldin «Vasko da Gama» sardori Tiagu Mendesh raqib jamoa yetakchisi Neymar bilan qoʻl siqib koʻrishishdan bosh tortgan. Bu esa oʻyin davomida yanada jiddiy mojarolarga zamin hozirladi. Birinchi boʻlimda Mendesh tomonidan qilingan qoʻpol harakat «Santos» yulduzining gʻazabini qaynaturdi va koʻp oʻtmay ikki futbolchi bir-biriga yuzma-yuz kelib, qizgʻin bahslasha boshladi.

Vaziyat shunchalik taranglashdiki, Neymar raqib uning yuziga tekkanini daʼvo qilib maydonga yiqildi. Mojaro janjalga aylanib ketishining oldini olish maqsadida boshqa futbolchilar darhol ularni ajratib olishga majbur boʻlishdi. Oʻyinning birinchi boʻlimidan soʻng bergan intervyusida Neymar raqib sardorini keskin tanqid qilib, uni «ahmoq» deb atadi va Fransiyadagi oʻtmishdagi eski voqealarni esladi.

Neymar oʻz intervyusida shunday dedi: «U doimo muammo keltirib chiqaradigan va oʻzini qattiqqoʻl qilib koʻrsatishni yaxshi koʻradigan inson, vaziyat har doim shunday boʻlgan. Hurmatni saqlagan holda aytamanki, u ahmoq. Mendesh Pari Sen-Jermen safida toʻp surgan kezlarimda ham meni jarohatlagan edi va bugun u buni yana takrorlashini aytdi. Koʻramiz, mardligi yetarmikin?»

Tiagu Mendeshning javobi va hakamlikka eʼtirozlar

Oʻz navbatida, Tiagu Mendesh ham yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan oʻz fikrlarini bildirib, bu oddiy futbol kurashi ekanini taʼkidladi. U Neymarning xatti-harakatlari jamoasiga hurmatsizlik boʻlganini daʼvo qildi.

«Bu oddiy holat, bu — futbol, har kim oʻz jamoasini himoya qiladi. Men faqat ozgina hurmat talab qildim xolos. Neymar golni nishonlash chogʻida muxlislarimizga jim turishni koʻrsatdi. Men ortiqcha gapirganim yoʻq, ammo u menga nisbatan hurmatsizlik qildi», — dedi Mendesh.

Shuningdek, «Vasko da Gama» sardori uchrashuv bosh hakami Rafael Rodrigu Kleyin faqat bir tomonlama hushak chalganidan shikoyat qildi: «Oʻyin deyarli faqat Neymarning oʻyiniga aylandi. Hakam biror marta ham bizning foydamizga hushtak calmadi. Afsuski, biz bu vaziyatda hech narsa qila olmadik va maydonni magʻlubiyat bilan tark etdik».

NeymarSantosVasko da GamaTiagu MendeshFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordEnzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordBugun, 13:37Manchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaManchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaBugun, 13:36Liverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildiLiverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildiBugun, 13:20Ruben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdiRuben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdiBugun, 13:18Barselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqdaBarselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqdaBugun, 12:58Liverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladiLiverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladiBugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi