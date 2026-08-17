Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuvi
«Santos» «Vasko da Gama»ni 3:0 hisobida mag'lub etgan uchrashuv Neymar va Tiagu Mendesh o'rtasidagi keskin ziddiyat bilan yodda qoldi. O'yin oldidan Mendesh Neymar bilan qo'l siqishdan bosh tortdi, bahs davomida esa ikki futbolchi yuzma-yuz kelib, ularni boshqa futbolchilar ajratib qo'ydi. Neymar raqibini «ahmoq» deb atab, Mendesh avval ham Pari Sen-Jermen safida uni jarohatlaganini aytdi.
Futbol olamidagi qadimgi raqobat va shaxsiy adovatlar yana bir bor yirik toʻqnashuvga sabab boʻldi. Kecha, yakshanba kuni «San-Januariu» stadionida boʻlib oʻtgan «Vasko da Gama» hamda «Santos» jamoalari oʻrtasidagi bahs maydondagi murosasiz kurashlar va ikki sardor — Neymar hamda Tiagu Mendesh oʻrtasidagi ziddiyat bilan yodda qoldi. Mazkur uchrashuv «Santos»ning 3:0 hisobidagi yirik gʻalabasi bilan yakunlangan boʻlsa-da, asosiy eʼtibor futbolchilarning oʻzaro munosabatlariga qaratildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Qoʻl siqishdan bosh tortish va maydondagi taranglikthege.globo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, uchrashuv boshlanishidan oldin «Vasko da Gama» sardori Tiagu Mendesh raqib jamoa yetakchisi Neymar bilan qoʻl siqib koʻrishishdan bosh tortgan. Bu esa oʻyin davomida yanada jiddiy mojarolarga zamin hozirladi. Birinchi boʻlimda Mendesh tomonidan qilingan qoʻpol harakat «Santos» yulduzining gʻazabini qaynaturdi va koʻp oʻtmay ikki futbolchi bir-biriga yuzma-yuz kelib, qizgʻin bahslasha boshladi.
Vaziyat shunchalik taranglashdiki, Neymar raqib uning yuziga tekkanini daʼvo qilib maydonga yiqildi. Mojaro janjalga aylanib ketishining oldini olish maqsadida boshqa futbolchilar darhol ularni ajratib olishga majbur boʻlishdi. Oʻyinning birinchi boʻlimidan soʻng bergan intervyusida Neymar raqib sardorini keskin tanqid qilib, uni «ahmoq» deb atadi va Fransiyadagi oʻtmishdagi eski voqealarni esladi.
Neymar oʻz intervyusida shunday dedi: «U doimo muammo keltirib chiqaradigan va oʻzini qattiqqoʻl qilib koʻrsatishni yaxshi koʻradigan inson, vaziyat har doim shunday boʻlgan. Hurmatni saqlagan holda aytamanki, u ahmoq. Mendesh Pari Sen-Jermen safida toʻp surgan kezlarimda ham meni jarohatlagan edi va bugun u buni yana takrorlashini aytdi. Koʻramiz, mardligi yetarmikin?»
Tiagu Mendeshning javobi va hakamlikka eʼtirozlarOʻz navbatida, Tiagu Mendesh ham yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan oʻz fikrlarini bildirib, bu oddiy futbol kurashi ekanini taʼkidladi. U Neymarning xatti-harakatlari jamoasiga hurmatsizlik boʻlganini daʼvo qildi.
«Bu oddiy holat, bu — futbol, har kim oʻz jamoasini himoya qiladi. Men faqat ozgina hurmat talab qildim xolos. Neymar golni nishonlash chogʻida muxlislarimizga jim turishni koʻrsatdi. Men ortiqcha gapirganim yoʻq, ammo u menga nisbatan hurmatsizlik qildi», — dedi Mendesh.
Shuningdek, «Vasko da Gama» sardori uchrashuv bosh hakami Rafael Rodrigu Kleyin faqat bir tomonlama hushak chalganidan shikoyat qildi: «Oʻyin deyarli faqat Neymarning oʻyiniga aylandi. Hakam biror marta ham bizning foydamizga hushtak calmadi. Afsuski, biz bu vaziyatda hech narsa qila olmadik va maydonni magʻlubiyat bilan tark etdik».
…