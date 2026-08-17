Milan transfer oynasi yakunida tarkibni kuchaytirmoqchi
Jerri Kardinale va Ruben Amorim 31-avgustgacha amalga oshirilishi lozim bo'lgan so'nggi transferlarni muhokama qilish uchun yaqin kunlarda uchrashadi, Amorim esa jamoaga besh yoki oltita yangi futbolchi olib kelinishini talab qilgan. Murabbiy rejasiga kirmaydigan futbolchilar ro'yxatidan Tomori, Odogu, Fofana va Nkunku joy olgan, Milan esa hujum chizig'i, markaziy himoya va hujumkor yarim himoyani kuchaytirishni maqsad qilgan.
Milanning Milan klubi transferlar oynasining hal qiluvchi bosqichiga qadam qoʻydi. Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, klub xoʻjayini Jerri Kardinale va bosh murabbiy Ruben Amorim yaqin kunlarda yozgi transferlar oynasi yopiladigan 31-avgustgacha amalga oshirilishi lozim boʻlgan oxirgi kelishuvlarni muhokama qilish uchun navbatdagi muhim uchrashuvni oʻtkazishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan hafta boʻlib oʻtgan muzokaralar chogʻida portugaliyalik mutaxassis rahbariyatga kelgusidagi rejasiga kirmaydigan futbolchilar roʻyxatini taqdim etgan edi. Ushbu roʻyxatdan Tomori, Odogu, Fofana va Nkunku kabi oʻyinchilar joy olgan. Shuningdek, Amorim jamoani raqobatbardosh qilish uchun yana besh yoki oltita yangi futbolchi olib kelinishini talab qilgan.
Ustuvor pozitsiyalar va asosiy nomzodlarGarchi murabbiy soʻragan barcha transferlar amalga oshishi qiyin boʻlsa-da, klub rahbariyati transfer oynasining soʻnggi kunlarida faol harakat qilishni va bosh murabbiyning talablarini bajarishni rejalashtirmoqda. Milan ayniqsa hujum chizigʻini va himoyani mustahkamlash ustida jiddiy bosh qotirmoqda.
Jamoaga toʻpni yaxshi boshqara oladigan markaziy himoyachi, markazga siljib golli uzatmalar bera oladigan qanot himoyachisi hamda hujum ortida oʻynovchi yarim himoyachi suv va havodek zarur. Hujumkor yarim himoyachi pozitsiyasi klub uchun ustuvor vazifa hisoblanadi.
Transfer bozoridagi muzokaralar va raqobatKlub dastlab bu maqsad uchun tanlagan Karetsas Borussiya Dortmund jamoasini tanlagach, milanliklarning asosiy nishoniga Arsenal safida harakat qilayotgan Nvaneri aylandi. U hatto Arsenalning Manchester Siti ustidan qozongan gʻalabasidan keyingi Community Shield oʻyinida zaxirada ham qoldirilmag edi.
Milan dastlab 40 million yevro evaziga sotib olish huquqi bilan ijara taklifini yuborgan boʻlsa-da, bu taklif rad etildi. Shunga qaramay, toʻpchilar klubini qanoatlantirishi mumkin boʻlgan boshqa shartlar asosida yana bir urinish amalga oshirilishi kutilmoqda. Himoya chizigʻi uchun esa Lecce klubining 21 yoshli portugaliyalik futbolchisi Tiago Gabriel jiddiy kuzatilmoqda.
Lecce futbolchi uchun 25-30 million yevro talab qilmoqda, bu esa Milan uchun biroz qimmatlik qiladi. Shu bois klub narxni tushirish maqsadida transferga yarim himoyachi Bondo yoki himoyachi Terraccianoni qoʻshishga harakat qilmoqda. Biroq bu futbolchi uchun Angliya klublari ham faol kurash olib bormoqda.
…