Milan transfer oynasi yakunida tarkibni kuchaytirmoqchi

·22·Sport
Milan transfer oynasi yakunida tarkibni kuchaytirmoqchi
Qisqacha

Jerri Kardinale va Ruben Amorim 31-avgustgacha amalga oshirilishi lozim bo'lgan so'nggi transferlarni muhokama qilish uchun yaqin kunlarda uchrashadi, Amorim esa jamoaga besh yoki oltita yangi futbolchi olib kelinishini talab qilgan. Murabbiy rejasiga kirmaydigan futbolchilar ro'yxatidan Tomori, Odogu, Fofana va Nkunku joy olgan, Milan esa hujum chizig'i, markaziy himoya va hujumkor yarim himoyani kuchaytirishni maqsad qilgan.

Milanning Milan klubi transferlar oynasining hal qiluvchi bosqichiga qadam qoʻydi. Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, klub xoʻjayini Jerri Kardinale va bosh murabbiy Ruben Amorim yaqin kunlarda yozgi transferlar oynasi yopiladigan 31-avgustgacha amalga oshirilishi lozim boʻlgan oxirgi kelishuvlarni muhokama qilish uchun navbatdagi muhim uchrashuvni oʻtkazishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan hafta boʻlib oʻtgan muzokaralar chogʻida portugaliyalik mutaxassis rahbariyatga kelgusidagi rejasiga kirmaydigan futbolchilar roʻyxatini taqdim etgan edi. Ushbu roʻyxatdan Tomori, Odogu, Fofana va Nkunku kabi oʻyinchilar joy olgan. Shuningdek, Amorim jamoani raqobatbardosh qilish uchun yana besh yoki oltita yangi futbolchi olib kelinishini talab qilgan.

Ustuvor pozitsiyalar va asosiy nomzodlar

Garchi murabbiy soʻragan barcha transferlar amalga oshishi qiyin boʻlsa-da, klub rahbariyati transfer oynasining soʻnggi kunlarida faol harakat qilishni va bosh murabbiyning talablarini bajarishni rejalashtirmoqda. Milan ayniqsa hujum chizigʻini va himoyani mustahkamlash ustida jiddiy bosh qotirmoqda.

Jamoaga toʻpni yaxshi boshqara oladigan markaziy himoyachi, markazga siljib golli uzatmalar bera oladigan qanot himoyachisi hamda hujum ortida oʻynovchi yarim himoyachi suv va havodek zarur. Hujumkor yarim himoyachi pozitsiyasi klub uchun ustuvor vazifa hisoblanadi.

Transfer bozoridagi muzokaralar va raqobat

Klub dastlab bu maqsad uchun tanlagan Karetsas Borussiya Dortmund jamoasini tanlagach, milanliklarning asosiy nishoniga Arsenal safida harakat qilayotgan Nvaneri aylandi. U hatto Arsenalning Manchester Siti ustidan qozongan gʻalabasidan keyingi Community Shield oʻyinida zaxirada ham qoldirilmag edi.

Milan dastlab 40 million yevro evaziga sotib olish huquqi bilan ijara taklifini yuborgan boʻlsa-da, bu taklif rad etildi. Shunga qaramay, toʻpchilar klubini qanoatlantirishi mumkin boʻlgan boshqa shartlar asosida yana bir urinish amalga oshirilishi kutilmoqda. Himoya chizigʻi uchun esa Lecce klubining 21 yoshli portugaliyalik futbolchisi Tiago Gabriel jiddiy kuzatilmoqda.

Lecce futbolchi uchun 25-30 million yevro talab qilmoqda, bu esa Milan uchun biroz qimmatlik qiladi. Shu bois klub narxni tushirish maqsadida transferga yarim himoyachi Bondo yoki himoyachi Terraccianoni qoʻshishga harakat qilmoqda. Biroq bu futbolchi uchun Angliya klublari ham faol kurash olib bormoqda.

AC MilanRuben AmorimTransferlarA SeriyaTuttosport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?Bugun, 15:24Rodri nima uchun Real Madrid oʻrniga Barselonani tanladiRodri nima uchun Real Madrid oʻrniga Barselonani tanladiBugun, 15:16Rodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiRodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiBugun, 14:17Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviVasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviBugun, 13:50Enzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordEnzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordBugun, 13:37Manchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaManchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaBugun, 13:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi