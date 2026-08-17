Mazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobil
Mazda CX-5 krossoverini ikkilamchi bozorda 6 000 funt sterlingdan boshlanadigan narxlarda xarid qilish mumkin, ikkinchi avlod esa maqbul narxi va mukammalligi bilan yaxshi alternativa sifatida baholanmoqda. Mazda 2012-yildan beri besh milliondan ortiq CX-5 avtomobilini sotgan, ularning 100 mingdan ziyodi Buyuk Britaniya bozorida o'z egasini topgan.
Avtomobil bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan oilaviy krossoverlar orasida Mazda CX-5 modeli oʻzining yuqori sifati va amaliyligi bilan ajralib turadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yapon brendi 2012-yildan beri besh milliondan ortiq CX-5 avtomobilini sotgan boʻlib, ularning 100 mingdan ziyodi Buyuk Britaniya bozorida oʻz egasini topgan. Hozirgi kunda mazkur model ikkilamchi bozorda 6 000 funt sterlingdan boshlanadigan narxlarda taklif etilayotgani uni xaridorlar uchun yanada jozibador qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Mazda CX-5 oʻzining muvozanatlashgan xususiyatlari – qulayligi, boshqarishdagi yoqimli taassurotlari, tejamkorligi va hashamatli koʻrinishi bilan qator yetakchi raqobatchilardan qolishmaydi. Garchi shu kunlarda ushbu oilaviy krossoverning uchinchi avlodi bozorga kirib kelgan boʻlsa-da, ikkinchi avlod vakillari oʻzining mukammalligi va maqbul narxi sababli yaxshiroq alternativ sifatida baholanmoqda.
Dizayn va salon qulayligiMashitaning 'Kodo' deb nomlangan tashqi koʻrinishi MX-5 rodsteri ruhida yaratilgan boʻlib, oʻtkir chiziqlar va Soul Red qizil tusida ayniqsa jozibali koʻrinadi. 2023-yilda amalga oshirilgan yangilanishlar esa oʻziga xos LED chiroqlar va zamonaviy tayanuvchi ranglarni olib keldi. Salonga nazar tashlaydigan boʻlsak, materiallar sifati va ergonomika jihatidan nemis avtomobillaridan aslo qolishmasligini koʻrish mumkin.
Oldingi versiyalardagi 7 dyuymli ekran biroz eskirgan boʻlsa-da, 2019-yildan buyon oʻrnatib kelinayotgan 10.25 dyuymli yangi multimedia tizimi zamonaviy talablarga toʻla javob beradi. Uni eski BMW modellaridagidek qulay aylanma dasta yordamida boshqarish mumkinligi haydovchilarga qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
Amaliylik va yurish dinamikasiUzun gʻildirak bazasi hisobiga Mazda CX-5 saloni Ford Kuga va Volkswagen Tiguan kabi raqobatchilardan qolishmaydigan darajada keng. Orqa oʻrindiqlar uchun ikki bosqichli yonboshlash mexanizmi nazarda tutilgan boʻlib, bu yukxonadan biroz voz kechgan holda yoʻlovchilarning uzoq yoʻlda yanada rohatlanib ketishini taʼminlaydi. 506 litr hajmli yukxona tekis poli hamda alohida yigʻiladigan oʻrindiqlari bilan yirik yuklarni tashishda qoʻl keladi.
Haydash jarayonida krossover oʻzining aniq rul boshqaruvi va burilishlardagi mustahkam shassisi tufayli B toifasidagi yoʻllarda ham haqiqiy zavq bagʻishlaydi. Magistral yoʻllarda esa shovqinning pastligi va osma tizimning muvozanati yoʻlovchilarga oʻzini xotirjam his qilish imkonini beradi.
…