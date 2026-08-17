Mazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobil

·14·Avto
Mazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobil
Qisqacha

Mazda CX-5 krossoverini ikkilamchi bozorda 6 000 funt sterlingdan boshlanadigan narxlarda xarid qilish mumkin, ikkinchi avlod esa maqbul narxi va mukammalligi bilan yaxshi alternativa sifatida baholanmoqda. Mazda 2012-yildan beri besh milliondan ortiq CX-5 avtomobilini sotgan, ularning 100 mingdan ziyodi Buyuk Britaniya bozorida o'z egasini topgan.

Avtomobil bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan oilaviy krossoverlar orasida Mazda CX-5 modeli oʻzining yuqori sifati va amaliyligi bilan ajralib turadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yapon brendi 2012-yildan beri besh milliondan ortiq CX-5 avtomobilini sotgan boʻlib, ularning 100 mingdan ziyodi Buyuk Britaniya bozorida oʻz egasini topgan. Hozirgi kunda mazkur model ikkilamchi bozorda 6 000 funt sterlingdan boshlanadigan narxlarda taklif etilayotgani uni xaridorlar uchun yanada jozibador qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Mazda CX-5 oʻzining muvozanatlashgan xususiyatlari – qulayligi, boshqarishdagi yoqimli taassurotlari, tejamkorligi va hashamatli koʻrinishi bilan qator yetakchi raqobatchilardan qolishmaydi. Garchi shu kunlarda ushbu oilaviy krossoverning uchinchi avlodi bozorga kirib kelgan boʻlsa-da, ikkinchi avlod vakillari oʻzining mukammalligi va maqbul narxi sababli yaxshiroq alternativ sifatida baholanmoqda.

Dizayn va salon qulayligi

Mashitaning 'Kodo' deb nomlangan tashqi koʻrinishi MX-5 rodsteri ruhida yaratilgan boʻlib, oʻtkir chiziqlar va Soul Red qizil tusida ayniqsa jozibali koʻrinadi. 2023-yilda amalga oshirilgan yangilanishlar esa oʻziga xos LED chiroqlar va zamonaviy tayanuvchi ranglarni olib keldi. Salonga nazar tashlaydigan boʻlsak, materiallar sifati va ergonomika jihatidan nemis avtomobillaridan aslo qolishmasligini koʻrish mumkin.

Oldingi versiyalardagi 7 dyuymli ekran biroz eskirgan boʻlsa-da, 2019-yildan buyon oʻrnatib kelinayotgan 10.25 dyuymli yangi multimedia tizimi zamonaviy talablarga toʻla javob beradi. Uni eski BMW modellaridagidek qulay aylanma dasta yordamida boshqarish mumkinligi haydovchilarga qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Amaliylik va yurish dinamikasi

Uzun gʻildirak bazasi hisobiga Mazda CX-5 saloni Ford Kuga va Volkswagen Tiguan kabi raqobatchilardan qolishmaydigan darajada keng. Orqa oʻrindiqlar uchun ikki bosqichli yonboshlash mexanizmi nazarda tutilgan boʻlib, bu yukxonadan biroz voz kechgan holda yoʻlovchilarning uzoq yoʻlda yanada rohatlanib ketishini taʼminlaydi. 506 litr hajmli yukxona tekis poli hamda alohida yigʻiladigan oʻrindiqlari bilan yirik yuklarni tashishda qoʻl keladi.

Haydash jarayonida krossover oʻzining aniq rul boshqaruvi va burilishlardagi mustahkam shassisi tufayli B toifasidagi yoʻllarda ham haqiqiy zavq bagʻishlaydi. Magistral yoʻllarda esa shovqinning pastligi va osma tizimning muvozanati yoʻlovchilarga oʻzini xotirjam his qilish imkonini beradi.

Yoqilgʻi sarfi va dvigatellar

Ikkilamchi bozorda benzinli dvigatellar ustunlik qilsa-da, oilaviy safarlar uchun dizel agregati yaxshiroq tanlov boʻlishi mumkin. 163 ot kuchiga ega 2.0 litrli va 191 ot kuchiga ega 2.5 litrli benzinli dvigatellar silliq ishlashiga qaramay, gibrid raqobatchilarga nisbatan koʻproq yoqilgʻi sarflaydi: masalan, oldingi uzatmali 2.0 litrli versiya 40 mpg, toʻrt gʻildiragi tortadigan 2.5 litrli variant esa 35 mpg atrofida yoqilgʻi isteʼmol qiladi.

MazdaKrossoverAvtomobilYangiliklarNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasiHyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasiBugun, 12:55Elektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandiElektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandiBugun, 11:52Mini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkinMini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkinBugun, 10:54Ferrari’ning ilk elektromobili auksionda $40 millionga sotildi: narxi kutilganidan yuz baravar yuqoriFerrari’ning ilk elektromobili auksionda $40 millionga sotildi: narxi kutilganidan yuz baravar yuqoriBugun, 06:27Noyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan insonNoyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan insonKecha, 17:54Geely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindiGeely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindiKecha, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar