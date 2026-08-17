Berlinda 11-qavatdagi yong‘inda qiz qutqaruv savatiga sakradi (video)

·60·Dunyo
Berlinda 11-qavatdagi yong‘inda qiz qutqaruv savatiga sakradi (video)
Qisqacha

Berlinda ko‘p qavatli turar joy binosining 11-qavatida yong‘in chiqib, qiz qutqaruvchilar ushlab turgan maxsus savatga sakrab qutqarildi. Yong‘in zinapoyasi binoning yuqori qismigacha yetib bormagani sababli, qutqaruvchilar lyulkani yong‘in sodir bo‘lgan qavatdan ikki qavat pastroqda ushlab turishgan. Hodisa 2026 yil 14 avgust kuni sodir bo‘lgan va bu haqda Incidentia xabar bergan. Yong‘in vaqtida besh kishi jabrlangani ma’lum qilingan.

Berlinda ko‘p qavatli turar joy binosining 11-qavatida yong‘in sodir bo‘lib, qutqaruv jarayonida qiz xavfli vaziyatda qoldi. Yong‘in zinapoyasi binoning yuqori qismigacha yetib bormagani sababli, u 11-qavatdan qutqaruvchilar ushlab turgan maxsus savatga sakrashga majbur bo‘ldi. Bu haqda Incidentia xabar berdi.

Hodisa 2026 yil 14 avgust kuni sodir bo‘lgan. Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, yong‘in-qutqaruv texnikasi faqat binoning pastroq qismigacha yetib borgan. Shu bois qutqaruvchilar maxsus lyulkani yong‘in sodir bo‘lgan qavatdan ikki qavat pastroqda ushlab turishgan.

Tarqalgan kadrlarda ko‘p qavatli bino derazasidan quyuq tutun chiqayotgani, qiz esa tor tashqi tokchada o‘tirib, yordam kutayotgani aks etgan. Qutqaruvchi lyulkani bino devoriga yaqinlashtirishga harakat qilganidan so‘ng, qiz unga sakrab tushgan.

Ushbu xavfli harakat natijasida qiz qutqaruvchilar savatiga tushib, xavfsiz joyga olib chiqilgan. Hodisa vaqtida besh kishi jabrlangani xabar qilingan. Ayrim aholi vakillari esa olovdan qutulish uchun yuqori qavatlardan sakrash ehtimolini ham ko‘rib chiqqan.

BerlinIncidentia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!Bugun, 14:229 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdiBugun, 14:02Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Bugun, 13:50«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...Bugun, 13:28Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?Bugun, 13:17Isroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldiIsroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldiBugun, 11:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi