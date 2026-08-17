9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi

·7·Dunyo
9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi
Qisqacha

Sardiniya qirg'oqlarida qiymati 9 million yevrodan ortiq bo'lgan 30 metrli Angiola II super yaxtasi yangi egasiga topshirilganidan to'rt kun o'tib yong'in sababli cho'kib ketdi. Hodisa Porto Chervo yaqinidagi Kosta Smeralda sohillarida yuz bergan va yaxta bortidagi 14 kishining barchasi xavfsiz qutqarilgan. Yong'in sababi va kemaning qisqa vaqt ichida cho'kib ketgani yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda, dengizga yonilg'i sizib chiqishi aniqlanmagan.

Sardiniya qirg‘oqlarida qiymati 9 million yevrodan ortiq deb baholangan super yaxta yangi egasiga topshirilganidan atigi to‘rt kun o‘tib yong‘in tufayli cho‘kib ketdi. Bu haqda Italiyaning Il Messaggero nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 30 metr uzunlikdagi Angiola II yaxtasida sodir bo‘lgan. Hodisa Porto Chervo yaqinidagi Kosta Smeralda sohillarida ro‘y bergan. Kema bortida kutilmaganda yong‘in chiqqan va qisqa vaqt ichida yaxta suvga g‘arq bo‘lgan.

Eng muhimi, fojia paytida kema bortida bo‘lgan 14 kishining barchasi favqulodda xizmatlar tomonidan xavfsiz tarzda qutqarib qolingan.

Yaxta yangi egasiga to‘rt kun oldin berilgan

Angiola II mazkur hodisadan bor-yo‘g‘i to‘rt kun avval yangi egasiga topshirilgan edi. Yong‘indan jiddiy zarar ko‘rgan kemani keyinchalik qirg‘oqqa buksir yordamida olib kelish rejalashtirilgan.

Favqulodda xizmatlar ma’lumotiga ko‘ra, hodisadan so‘ng dengizga yonilg‘i sizib chiqishi holati aniqlanmagan.

Yaxtani ishlab chiqargan Amer Yachts kompaniyasi ma’lum qilishicha, Angiola II 2020 yilda suvga tushirilgan. Shundan buyon u bir necha marta egasini o‘zgartirgan.

Kompaniya vakillari yaxta kafolat muddatida bo‘lgan davrda uning texnik xizmat ko‘rsatish ishlari nazorat qilib borilganini ta’kidladi.

«Yo‘lovchilar va kema ekipajining xavfsiz qolganidan mamnunmiz. Boshqalar qatori biz ham rasmiy surishtiruv natijalarini kutmoqdamiz», — deya ma’lum qildi kompaniya.

Ayni paytda yong‘inga nima sabab bo‘lgani va yaxtaning nega shunchalik qisqa vaqt ichida cho‘kib ketgani yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda.

Avval ham yaxta bilan bog‘liq fojia sodir bo‘lgan

Ma’lumot o‘rnida, may oyida Avstraliyaning Yangi Janubiy Uels shtati sohillarida ham yaxta cho‘kib ketgan edi. O‘sha voqeada kuchli to‘lqinlar nafaqat kemani, balki qutqaruv qayig‘ini ham ag‘darib yuborgan.

Fojia oqibatida uch kishi halok bo‘lgan. Qurbonlarning ikki nafari esa ko‘ngilli qutqaruvchilar bo‘lgan.

Sardiniyadagi Angiola II bilan bog‘liq hodisada esa barcha 14 kishi omon qolgan bo‘lsa-da, millionlab yevro qiymatidagi yaxtaning yangi egasiga topshirilganidan to‘rt kun o‘tib cho‘kib ketishi katta e’tibor uyg‘otdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Bugun, 13:50«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...Bugun, 13:28Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?Bugun, 13:17Berlinda 11-qavatdagi yong‘inda qiz qutqaruv savatiga sakradi (video)Berlinda 11-qavatdagi yong‘inda qiz qutqaruv savatiga sakradi (video)Bugun, 12:48Isroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldiIsroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldiBugun, 11:16Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdiYosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdiBugun, 11:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi